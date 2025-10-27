УКР
Санкції США проти Росії
875

Зеленський про санкції США проти РФ: Москва може втрачати до $5 млрд щомісяця

Скільки РФ втрачатиме щомісяця через санкції США?

Президент Володимир Зеленський вважає, що внаслідок запровадження нових санкцій США Росія втрачатиме до $5 млрд щомісяця.

Про це він заявив Axios, інформує Цензор.НЕТ.

На його думку, розмова між Рубіо та Лавровим не була позитивною, оскільки росіяни зробили те саме, що й після зустрічі на Алясці.

"Це вже третій чи четвертий раз, коли Путін та його люди відкидають те, що каже Трамп", - пояснив Зеленський.

Також читайте: Із Трампом говорили не лише про "Томагавки", США мають багато інших озброєнь, - Зеленський

Глава держави вважає, що Трамп "отримав дуже негативну реакцію" у Росії після запровадження нових санкцій. Як приклад, це різкі коментарі заступника голови Радбезу РФ Медведєва та зростання "антиамериканської й антитрампівської риторики" у російських державних медіа.

Зеленський також розповів, що за оцінками України, нові санкції США проти російських нафтових компаній можуть скоротити експорт нафти на 50%, що становитиме до 5 мільярдів доларів втрачених доходів на місяць.

Він сподівається на "нові вторинні санкції" та "паралельні кроки з боку Конгресу".

Читайте: США гальмують військову машину Росії санкціями, - FT

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснєфть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Глава Мінфіну США Бессент вважає, що нові санкції Трампа зменшать нафтові доходи Росії на 30%.

Зеленський Володимир росія санкції США
+7
отримали повномасштабну війну, ракетні удари, руїни , злидні , цвинтарі ..і ніякого майбутнього ...
▪️От що значить ходити на вибори коли в макітрах порожньо...
Кому там був не такий Порошенко і " Мінські Домовленості " ???
показати весь коментар
27.10.2025 13:59 Відповісти
+4
Halyna Shtelmakh

📌 Росія отримала території , Азовське море, Запорізьку АЕС, воду в Крим і сухопутний коридор...
▪️США отримали корисні копалини України .
▪️Зеленський отримав безкінечну владу , можливість абсолютно безкарно красти і робити що хоче
▪️Ну а дурні українці ...
показати весь коментар
27.10.2025 13:58 Відповісти
+3
а МОЖЕ і ні.....
показати весь коментар
27.10.2025 13:40 Відповісти
Переживає за кацапів? - зараз мав би переживати за Покровськ і Куп"янськ
показати весь коментар
27.10.2025 13:41 Відповісти
А де в цій новині що він переживає за кацапів ?
показати весь коментар
27.10.2025 13:58 Відповісти
Індикатор як кацапи себе відчувають - це фронт
показати весь коментар
27.10.2025 14:53 Відповісти
Вміє рахувати грошики - і свої і чужі!!!
показати весь коментар
27.10.2025 13:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=U1DmHgjN3l0&t=1s

Дуже сумно це слухати... а виявляється іншого виходу немає.. Портников -Залмаєв ...Що чекає на Україну на зупинці фронту по лінії зіткнення ( у світлі сьогоднішніх новин озвучених конем хйла :Путін готовий прийняти концепцію США щодо України, - Лавров Джерело: https://censor.net/ua/n3581785)

Якщо в двох словах чому сумно? Тому що Віталій ще з Мінських волав - українцям МОЖЕ треба готуватися ще до втрат територій аби залишити Україну як незалежну державу у сім"ї ЄС ... Здійснилось.. А тепер він каже - якщо воювати до 20 тис залишився Українців, на спустошеній землі без виїхавших нових біженців та воїнами після війни до своїх сімей ... Україна пертворитьс на землю пустелю, як це сталося з Кримом коли рашистьска імперія вивізши татар зробила цю землю смердючою дачею рашки...А значить - Україні доведеться погоджуватись на нові жорсткі вимоги Трампа з домовленостями з хйлом ... Це як історія з тиском на Ізраїль у "переможній війні" Трампа з ХАМАС- як передищкою перед етапом нової війни в скорому прийдешнєму.
показати весь коментар
27.10.2025 14:13 Відповісти
а до цього додам посилання на не менш сумно бесіду учора - Портников-Яценюк , що чекає на Україну Європою ... Бо у рашки ще сил на 2 роки війни точно є... А у Європи за спинами нормальних друзів України стоять на варті чекаючи переможних виборів ультра праві ... тому й Мерц не дастьтаурусів тому й Австрія програє наступні вибори правим й Італія не буде такою поступливою правою Мелоні , У Франції вже у мікрона немає влади бо уряду його немає... Й там не Марі Ліпен так її соратник йде до перемоги... ***** рулить Європою ...
показати весь коментар
27.10.2025 14:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jRaoDfn0isY&t=4743s
Яценюк- Портников - на Еспресо - сумні передбачування!
показати весь коментар
27.10.2025 14:21 Відповісти
Яценюк дуже розумний чоловік.
Але в нас такий народ, який уміє принизити розумного і порядного, натомість піднести негідника і мародера. Тому війна.
показати весь коментар
27.10.2025 14:38 Відповісти
Зелена гнида , почни з себє‼️Ти особисто , погодив прокачку нафти на 7 мільярдів , щорічно після закінчення контракту , твій підручний мегамародер "🦩фламіндіч"3 роки війни ,сплачує мільйонні податки за діамантовий бізнес , до террористичноі паРаши , допомагав рашистам обходити міжнародні санкції, твій " слуга" арахламідія , намагався зняти санкції з гаманця ***** абрамовича , твій підручний Гетьманцев і Федоров заробляють для паРаши мільярди на Ігроманіі ……… і цє тільки капля в морі твоєї брехні
показати весь коментар
27.10.2025 14:17 Відповісти
Від Трампа санкції вимагаєш а сам рашистську нафту транзитом женеш.
показати весь коментар
27.10.2025 15:21 Відповісти
Хвилюється, бо буде менше отримувати за свої фільми на *********. Або ***** зовсім припинить йому платити))
показати весь коментар
27.10.2025 15:48 Відповісти
 
 