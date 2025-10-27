Зеленський про санкції США проти РФ: Москва може втрачати до $5 млрд щомісяця

Президент Володимир Зеленський вважає, що внаслідок запровадження нових санкцій США Росія втрачатиме до $5 млрд щомісяця.

Про це він заявив Axios.

На його думку, розмова між Рубіо та Лавровим не була позитивною, оскільки росіяни зробили те саме, що й після зустрічі на Алясці.

"Це вже третій чи четвертий раз, коли Путін та його люди відкидають те, що каже Трамп", - пояснив Зеленський.

Глава держави вважає, що Трамп "отримав дуже негативну реакцію" у Росії після запровадження нових санкцій. Як приклад, це різкі коментарі заступника голови Радбезу РФ Медведєва та зростання "антиамериканської й антитрампівської риторики" у російських державних медіа.

Зеленський також розповів, що за оцінками України, нові санкції США проти російських нафтових компаній можуть скоротити експорт нафти на 50%, що становитиме до 5 мільярдів доларів втрачених доходів на місяць.

Він сподівається на "нові вторинні санкції" та "паралельні кроки з боку Конгресу".

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснєфть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Глава Мінфіну США Бессент вважає, що нові санкції Трампа зменшать нафтові доходи Росії на 30%.

