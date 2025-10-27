Зеленський про санкції США проти РФ: Москва може втрачати до $5 млрд щомісяця
Президент Володимир Зеленський вважає, що внаслідок запровадження нових санкцій США Росія втрачатиме до $5 млрд щомісяця.
Про це він заявив Axios, інформує Цензор.НЕТ.
На його думку, розмова між Рубіо та Лавровим не була позитивною, оскільки росіяни зробили те саме, що й після зустрічі на Алясці.
"Це вже третій чи четвертий раз, коли Путін та його люди відкидають те, що каже Трамп", - пояснив Зеленський.
Глава держави вважає, що Трамп "отримав дуже негативну реакцію" у Росії після запровадження нових санкцій. Як приклад, це різкі коментарі заступника голови Радбезу РФ Медведєва та зростання "антиамериканської й антитрампівської риторики" у російських державних медіа.
Зеленський також розповів, що за оцінками України, нові санкції США проти російських нафтових компаній можуть скоротити експорт нафти на 50%, що становитиме до 5 мільярдів доларів втрачених доходів на місяць.
Він сподівається на "нові вторинні санкції" та "паралельні кроки з боку Конгресу".
Що передувало?
Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.
Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснєфть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
Глава Мінфіну США Бессент вважає, що нові санкції Трампа зменшать нафтові доходи Росії на 30%.
📌 Росія отримала території , Азовське море, Запорізьку АЕС, воду в Крим і сухопутний коридор...
▪️США отримали корисні копалини України .
▪️Зеленський отримав безкінечну владу , можливість абсолютно безкарно красти і робити що хоче
▪️Ну а дурні українці ...
▪️От що значить ходити на вибори коли в макітрах порожньо...
Кому там був не такий Порошенко і " Мінські Домовленості " ???
Дуже сумно це слухати... а виявляється іншого виходу немає.. Портников -Залмаєв ...Що чекає на Україну на зупинці фронту по лінії зіткнення ( у світлі сьогоднішніх новин озвучених конем хйла :Путін готовий прийняти концепцію США щодо України, - Лавров Джерело: https://censor.net/ua/n3581785)
Якщо в двох словах чому сумно? Тому що Віталій ще з Мінських волав - українцям МОЖЕ треба готуватися ще до втрат територій аби залишити Україну як незалежну державу у сім"ї ЄС ... Здійснилось.. А тепер він каже - якщо воювати до 20 тис залишився Українців, на спустошеній землі без виїхавших нових біженців та воїнами після війни до своїх сімей ... Україна пертворитьс на землю пустелю, як це сталося з Кримом коли рашистьска імперія вивізши татар зробила цю землю смердючою дачею рашки...А значить - Україні доведеться погоджуватись на нові жорсткі вимоги Трампа з домовленостями з хйлом ... Це як історія з тиском на Ізраїль у "переможній війні" Трампа з ХАМАС- як передищкою перед етапом нової війни в скорому прийдешнєму.
Яценюк- Портников - на Еспресо - сумні передбачування!
Але в нас такий народ, який уміє принизити розумного і порядного, натомість піднести негідника і мародера. Тому війна.