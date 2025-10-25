Одних санкцій недостатньо: Путіна не зупинити без зброї для України, - Sky News
Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній. Цей крок спрямований на посилення економічного тиску на Москву через її агресію проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.
Європейська підтримка, але ефект обмежений
Європейські союзники Вашингтона швидко підтримали ініціативу. Деякі країни, які досі торгували з РФ, почали скорочувати співпрацю. Водночас експерти застерігають: одних санкцій замало, щоб змусити Кремль припинити війну.
Одні лише санкції не змусять Путіна зупинити війну. Україна повинна отримати більше озброєнь, більше підтримки і більше гарантій", - наголосив старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики Олександр Коляндр.
Союзники узгоджують подальші дії, а Кремль впевнений у своїй перемозі
На тлі нових санкцій посилюється координація дій між союзниками по обидва боки Атлантики. У Лондоні відбулася зустріч лідерів Коаліції охочих, де обговорили постачання далекобійної зброї Україні та можливе розмороження російських активів для фінансування оборони Києва.
Попри економічний тиск, Москва, за словами аналітиків, не втратила віру у власну перевагу.
"Путін і Кремль майже впевнені, що виграють війну. Вони вважають, що якщо продовжуватимуть тиснути, Україна може розвалитися", - зазначив Коляндр.
Хоча Трамп заявляє про намір стати посередником у мирних переговорах, оглядачі наголошують: Путін не сприйматиме жодних домовленостей серйозно, поки вірить у можливість перемоги.
"Можливо, знадобиться набагато більше, ніж санкції проти кількох нафтових компаній, щоб переконати Путіна, що продовження цієї війни не в його інтересах", - підсумувало видання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ви головне воюйте, а зброю та бабло вам знайдемо.
12! війна...
- 10 місяців не вилазив з ролі лоха?
- вперше за 10 місяців наклав санкції?
- чи тим, що хвалиться, що ні центу не дає Україні, а дере гроші з Європи?
- чи тим, що не дає далекобійну зброю, а з березня по жовтень ще й була заборона бити наявним західним озброєнням по параші?
мелашка ***** листок помадою зацьомае?
плавно до цієї рижої ***** і йдемо...
а русня як русня - дітсадки так дідсадки!
... і піджкрапав ногті....
програмери по об'явах на стовбах?
Зокрема, зараз, коли перемовини «у заторі», компонент номер один для миру в російсько-українській війні - це зброя для України.
"Зброя - це тисяча «Томагавків». Чому? Тому що Путін не повинен мати жодних ілюзій, що якщо він атакує нас тисячею ракет, то отримає тисячу ракет у відповідь. І тому він двічі подумає, перш ніж атакувати об'єкт критичної цивільної енергетичної інфраструктури України.
Це життєво важливо для України, але й життєво важливо для Великої Британії, Європи, Сполучених Штатів, для НАТО. Зберігати єдність, бути сильними, зберігати відчуття коаліції та твердо вірити у власну перемогу. Якщо ви не вірите у свою перемогу, ви ніколи не переможете.
І в цій ситуації позиція Великої Британії, НАТО, президента Трампа та позиція України повинні бути єдиними. Ми повинні зберігати єдність у партнерстві, внутрішню єдність, і ми повинні перемогти!"
Спочатку носилися із джавелінами, потім хімарси, леопарди, петріоти, нарешті F16. І що, да нічого, зараз про це навіть не згадують.
Поки увесь світ купує нафту і газ, дає ***** гроші на війну, і постачає необхідні електронні компоненти і верстати, ця війна триватиме до останнього українця, поки вони собі гроші заробляють.
Чудо зброя може вирішити тільки у одному випадку, коли з її допомогою забаранять особисто ***** у бункері, і то це не точно. Там уйобків, які вирішують на десятки бункерів набереться.