Одних санкцій недостатньо: Путіна не зупинити без зброї для України, - Sky News

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній. Цей крок спрямований на посилення економічного тиску на Москву через її агресію проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.

Європейська підтримка, але ефект обмежений

Європейські союзники Вашингтона швидко підтримали ініціативу. Деякі країни, які досі торгували з РФ, почали скорочувати співпрацю. Водночас експерти застерігають: одних санкцій замало, щоб змусити Кремль припинити війну.

Одні лише санкції не змусять Путіна зупинити війну. Україна повинна отримати більше озброєнь, більше підтримки і більше гарантій", - наголосив старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики Олександр Коляндр.

Союзники узгоджують подальші дії, а Кремль впевнений у своїй перемозі

На тлі нових санкцій посилюється координація дій між союзниками по обидва боки Атлантики. У Лондоні відбулася зустріч лідерів Коаліції охочих, де обговорили постачання далекобійної зброї Україні та можливе розмороження російських активів для фінансування оборони Києва.

Лінія фронту могла б стати відправною точкою переговорів, але Путін не хоче нормальних зустрічей, - Зеленський

Попри економічний тиск, Москва, за словами аналітиків, не втратила віру у власну перевагу.

"Путін і Кремль майже впевнені, що виграють війну. Вони вважають, що якщо продовжуватимуть тиснути, Україна може розвалитися", - зазначив Коляндр.

Хоча Трамп заявляє про намір стати посередником у мирних переговорах, оглядачі наголошують: Путін не сприйматиме жодних домовленостей серйозно, поки вірить у можливість перемоги.

"Можливо, знадобиться набагато більше, ніж санкції проти кількох нафтових компаній, щоб переконати Путіна, що продовження цієї війни не в його інтересах", - підсумувало видання.

Україна починає роботу з ЄС над новими санкціями проти Росії, - Зеленський

путін володимир (25016) Трамп Дональд (7507) війна в Україні (6702)
Європа дрищить та молиться, щоб фронт не впав, звідси й їхні безглузді висіри.
Ви головне воюйте, а зброю та бабло вам знайдемо.
25.10.2025 14:15 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/14286 Петро Порошенко на телеканалі ВВС на запитання, як зупинити війну в умовах - доводить ведучому, що нині Україні потрібні не десять і не двадцять американських ракет «Томагавк», що нам потрібна ТИСЯЧА «Томагавків»:
Зокрема, зараз, коли перемовини «у заторі», компонент номер один для миру в російсько-українській війні - це зброя для України.
"Зброя - це тисяча «Томагавків». Чому? Тому що Путін не повинен мати жодних ілюзій, що якщо він атакує нас тисячею ракет, то отримає тисячу ракет у відповідь. І тому він двічі подумає, перш ніж атакувати об'єкт критичної цивільної енергетичної інфраструктури України.
Це життєво важливо для України, але й життєво важливо для Великої Британії, Європи, Сполучених Штатів, для НАТО. Зберігати єдність, бути сильними, зберігати відчуття коаліції та твердо вірити у власну перемогу. Якщо ви не вірите у свою перемогу, ви ніколи не переможете.
І в цій ситуації позиція Великої Британії, НАТО, президента Трампа та позиція України повинні бути єдиними. Ми повинні зберігати єдність у партнерстві, внутрішню єдність, і ми повинні перемогти!"
25.10.2025 15:35 Відповісти
Трамп надихнув усіх на Заході. Європейських політиків, ЗМІ, навіть цілі країни. Останні дні всіх накрила хвиля оптимізму. Вони відчули що під лідерством Трампа перемога над кацапами можлива. Хоча виглядає це дивно. Все залежить від однієї людини.
25.10.2025 14:16 Відповісти
Європа дрищить та молиться, щоб фронт не впав, звідси й їхні безглузді висіри.
Ви головне воюйте, а зброю та бабло вам знайдемо.
25.10.2025 14:15 Відповісти
"...а зброю та бабло вам знайдемо" ... потім, може бути.
25.10.2025 15:26 Відповісти
Вже потрібна не тільки зброя, вже потрібна пряма участь військових підрозділів країн НАТО у відбитті збройної агресії рф.
25.10.2025 15:40 Відповісти
Я вже більше року про це кажу. Але вони не будуть вступати у війну, тільки якщо на них нападуть.
25.10.2025 16:04 Відповісти
Трамп надихнув усіх на Заході. Європейських політиків, ЗМІ, навіть цілі країни. Останні дні всіх накрила хвиля оптимізму. Вони відчули що під лідерством Трампа перемога над кацапами можлива. Хоча виглядає це дивно. Все залежить від однієї людини.
25.10.2025 14:16 Відповісти
не задихайтесь там тока надихателі..
25.10.2025 14:19 Відповісти
🤣
25.10.2025 14:20 Відповісти
а то щє вас заручниками-тілами...
12! війна...
25.10.2025 14:23 Відповісти
як трамп надихнув?

- 10 місяців не вилазив з ролі лоха?
- вперше за 10 місяців наклав санкції?
- чи тим, що хвалиться, що ні центу не дає Україні, а дере гроші з Європи?
- чи тим, що не дає далекобійну зброю, а з березня по жовтень ще й була заборона бити наявним західним озброєнням по параші?
25.10.2025 15:01 Відповісти
А він чимось винен Україні?
25.10.2025 15:44 Відповісти
а мо цьомнути і послабити санкції?
мелашка ***** листок помадою зацьомае?
плавно до цієї рижої ***** і йдемо...
а русня як русня - дітсадки так дідсадки!
25.10.2025 14:18 Відповісти
пап винув ножа!
... і піджкрапав ногті....
показати весь коментар
шановні, ви взагалі іп від іп перестали розличяти?
програмери по об'явах на стовбах?
25.10.2025 14:29 Відповісти
любимая тема от СМИ уже почти 4е года, что бы не делала Украина и Запад всё равно рашка победит и Баста
25.10.2025 14:30 Відповісти
Тільки гарна зброя змусить путлєра просратися
25.10.2025 14:35 Відповісти
лідор за лідором ленту подавай...
25.10.2025 15:01 Відповісти
Занадто медленно коментарі відображюються.
25.10.2025 15:02 Відповісти
25.10.2025 15:35 Відповісти
Задовбали ці стратеги зі сподіваннями на "вундерваффе".
Спочатку носилися із джавелінами, потім хімарси, леопарди, петріоти, нарешті F16. І що, да нічого, зараз про це навіть не згадують.
Поки увесь світ купує нафту і газ, дає ***** гроші на війну, і постачає необхідні електронні компоненти і верстати, ця війна триватиме до останнього українця, поки вони собі гроші заробляють.
Чудо зброя може вирішити тільки у одному випадку, коли з її допомогою забаранять особисто ***** у бункері, і то це не точно. Там уйобків, які вирішують на десятки бункерів набереться.
25.10.2025 16:09 Відповісти
 
 