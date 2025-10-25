Одних санкцій недостатньо: Путіна не зупинити без зброї для України, - Sky News

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній. Цей крок спрямований на посилення економічного тиску на Москву через її агресію проти України.

Європейська підтримка, але ефект обмежений

Європейські союзники Вашингтона швидко підтримали ініціативу. Деякі країни, які досі торгували з РФ, почали скорочувати співпрацю. Водночас експерти застерігають: одних санкцій замало, щоб змусити Кремль припинити війну.

Одні лише санкції не змусять Путіна зупинити війну. Україна повинна отримати більше озброєнь, більше підтримки і більше гарантій", - наголосив старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики Олександр Коляндр.

Союзники узгоджують подальші дії, а Кремль впевнений у своїй перемозі

На тлі нових санкцій посилюється координація дій між союзниками по обидва боки Атлантики. У Лондоні відбулася зустріч лідерів Коаліції охочих, де обговорили постачання далекобійної зброї Україні та можливе розмороження російських активів для фінансування оборони Києва.

Попри економічний тиск, Москва, за словами аналітиків, не втратила віру у власну перевагу.

"Путін і Кремль майже впевнені, що виграють війну. Вони вважають, що якщо продовжуватимуть тиснути, Україна може розвалитися", - зазначив Коляндр.

Хоча Трамп заявляє про намір стати посередником у мирних переговорах, оглядачі наголошують: Путін не сприйматиме жодних домовленостей серйозно, поки вірить у можливість перемоги.

"Можливо, знадобиться набагато більше, ніж санкції проти кількох нафтових компаній, щоб переконати Путіна, що продовження цієї війни не в його інтересах", - підсумувало видання.

