Одних санкций недостаточно: Путина не остановить без оружия для Украины, - Sky News
Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний. Этот шаг направлен на усиление экономического давления на Москву из-за ее агрессии против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.
Европейская поддержка, но эффект ограничен
Европейские союзники Вашингтона быстро поддержали инициативу. Некоторые страны, которые до сих пор торговали с РФ, начали сокращать сотрудничество. В то же время эксперты предостерегают: одних санкций мало, чтобы заставить Кремль прекратить войну.
Одни только санкции не заставят Путина остановить войну. Украина должна получить больше вооружений, больше поддержки и больше гарантий", - отметил старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Александр Коляндр.
Союзники согласовывают дальнейшие действия, а Кремль уверен в своей победе
На фоне новых санкций усиливается координация действий между союзниками по обе стороны Атлантики. В Лондоне состоялась встреча лидеров Коалиции желающих, где обсудили поставки дальнобойного оружия Украине и возможную разморозку российских активов для финансирования обороны Киева.
Несмотря на экономическое давление, Москва, по словам аналитиков, не потеряла веру в собственное превосходство.
"Путин и Кремль почти уверены, что выиграют войну. Они считают, что если будут продолжать давить, Украина может развалиться", - отметил Коляндр.
Хотя Трамп заявляет о намерении стать посредником в мирных переговорах, обозреватели отмечают: Путин не будет воспринимать никаких договоренностей серьезно, пока верит в возможность победы.
"Возможно, понадобится гораздо больше, чем санкции против нескольких нефтяных компаний, чтобы убедить Путина, что продолжение этой войны не в его интересах", - подытожило издание.
Зокрема, зараз, коли перемовини «у заторі», компонент номер один для миру в російсько-українській війні - це зброя для України.
"Зброя - це тисяча «Томагавків». Чому? Тому що Путін не повинен мати жодних ілюзій, що якщо він атакує нас тисячею ракет, то отримає тисячу ракет у відповідь. І тому він двічі подумає, перш ніж атакувати об'єкт критичної цивільної енергетичної інфраструктури України.
Це життєво важливо для України, але й життєво важливо для Великої Британії, Європи, Сполучених Штатів, для НАТО. Зберігати єдність, бути сильними, зберігати відчуття коаліції та твердо вірити у власну перемогу. Якщо ви не вірите у свою перемогу, ви ніколи не переможете.
І в цій ситуації позиція Великої Британії, НАТО, президента Трампа та позиція України повинні бути єдиними. Ми повинні зберігати єдність у партнерстві, внутрішню єдність, і ми повинні перемогти!"
