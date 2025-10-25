РУС
Одних санкций недостаточно: Путина не остановить без оружия для Украины, - Sky News

путін

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний. Этот шаг направлен на усиление экономического давления на Москву из-за ее агрессии против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

Европейская поддержка, но эффект ограничен

Европейские союзники Вашингтона быстро поддержали инициативу. Некоторые страны, которые до сих пор торговали с РФ, начали сокращать сотрудничество. В то же время эксперты предостерегают: одних санкций мало, чтобы заставить Кремль прекратить войну.

Одни только санкции не заставят Путина остановить войну. Украина должна получить больше вооружений, больше поддержки и больше гарантий", - отметил старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Александр Коляндр.

Союзники согласовывают дальнейшие действия, а Кремль уверен в своей победе

На фоне новых санкций усиливается координация действий между союзниками по обе стороны Атлантики. В Лондоне состоялась встреча лидеров Коалиции желающих, где обсудили поставки дальнобойного оружия Украине и возможную разморозку российских активов для финансирования обороны Киева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Линия фронта могла бы стать отправной точкой переговоров, но Путин не хочет нормальных встреч, - Зеленский

Несмотря на экономическое давление, Москва, по словам аналитиков, не потеряла веру в собственное превосходство.

"Путин и Кремль почти уверены, что выиграют войну. Они считают, что если будут продолжать давить, Украина может развалиться", - отметил Коляндр.

Хотя Трамп заявляет о намерении стать посредником в мирных переговорах, обозреватели отмечают: Путин не будет воспринимать никаких договоренностей серьезно, пока верит в возможность победы.

"Возможно, понадобится гораздо больше, чем санкции против нескольких нефтяных компаний, чтобы убедить Путина, что продолжение этой войны не в его интересах", - подытожило издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина начинает работу с ЕС над новыми санкциями против России, - Зеленский

+3
Європа дрищить та молиться, щоб фронт не впав, звідси й їхні безглузді висіри.
Ви головне воюйте, а зброю та бабло вам знайдемо.
25.10.2025 14:15 Ответить
+2
https://t.me/PresidentPoroshenko/14286 Петро Порошенко на телеканалі ВВС на запитання, як зупинити війну в умовах - доводить ведучому, що нині Україні потрібні не десять і не двадцять американських ракет «Томагавк», що нам потрібна ТИСЯЧА «Томагавків»:
Зокрема, зараз, коли перемовини «у заторі», компонент номер один для миру в російсько-українській війні - це зброя для України.
"Зброя - це тисяча «Томагавків». Чому? Тому що Путін не повинен мати жодних ілюзій, що якщо він атакує нас тисячею ракет, то отримає тисячу ракет у відповідь. І тому він двічі подумає, перш ніж атакувати об'єкт критичної цивільної енергетичної інфраструктури України.
Це життєво важливо для України, але й життєво важливо для Великої Британії, Європи, Сполучених Штатів, для НАТО. Зберігати єдність, бути сильними, зберігати відчуття коаліції та твердо вірити у власну перемогу. Якщо ви не вірите у свою перемогу, ви ніколи не переможете.
І в цій ситуації позиція Великої Британії, НАТО, президента Трампа та позиція України повинні бути єдиними. Ми повинні зберігати єдність у партнерстві, внутрішню єдність, і ми повинні перемогти!"
25.10.2025 15:35 Ответить
+1
Трамп надихнув усіх на Заході. Європейських політиків, ЗМІ, навіть цілі країни. Останні дні всіх накрила хвиля оптимізму. Вони відчули що під лідерством Трампа перемога над кацапами можлива. Хоча виглядає це дивно. Все залежить від однієї людини.
показать весь комментарий
25.10.2025 14:16 Ответить
Європа дрищить та молиться, щоб фронт не впав, звідси й їхні безглузді висіри.
Ви головне воюйте, а зброю та бабло вам знайдемо.
25.10.2025 14:15 Ответить
"...а зброю та бабло вам знайдемо" ... потім, може бути.
25.10.2025 15:26 Ответить
Вже потрібна не тільки зброя, вже потрібна пряма участь військових підрозділів країн НАТО у відбитті збройної агресії рф.
25.10.2025 15:40 Ответить
Я вже більше року про це кажу. Але вони не будуть вступати у війну, тільки якщо на них нападуть.
25.10.2025 16:04 Ответить
Трамп надихнув усіх на Заході. Європейських політиків, ЗМІ, навіть цілі країни. Останні дні всіх накрила хвиля оптимізму. Вони відчули що під лідерством Трампа перемога над кацапами можлива. Хоча виглядає це дивно. Все залежить від однієї людини.
25.10.2025 14:16 Ответить
не задихайтесь там тока надихателі..
25.10.2025 14:19 Ответить
🤣
25.10.2025 14:20 Ответить
а то щє вас заручниками-тілами...
12! війна...
25.10.2025 14:23 Ответить
як трамп надихнув?

- 10 місяців не вилазив з ролі лоха?
- вперше за 10 місяців наклав санкції?
- чи тим, що хвалиться, що ні центу не дає Україні, а дере гроші з Європи?
- чи тим, що не дає далекобійну зброю, а з березня по жовтень ще й була заборона бити наявним західним озброєнням по параші?
25.10.2025 15:01 Ответить
А він чимось винен Україні?
25.10.2025 15:44 Ответить
а мо цьомнути і послабити санкції?
мелашка ***** листок помадою зацьомае?
плавно до цієї рижої ***** і йдемо...
а русня як русня - дітсадки так дідсадки!
25.10.2025 14:18 Ответить
пап винув ножа!
... і піджкрапав ногті....
25.10.2025 14:25 Ответить
шановні, ви взагалі іп від іп перестали розличяти?
програмери по об'явах на стовбах?
25.10.2025 14:29 Ответить
любимая тема от СМИ уже почти 4е года, что бы не делала Украина и Запад всё равно рашка победит и Баста
25.10.2025 14:30 Ответить
Тільки гарна зброя змусить путлєра просратися
25.10.2025 14:35 Ответить
лідор за лідором ленту подавай...
25.10.2025 15:01 Ответить
Занадто медленно коментарі відображюються.
25.10.2025 15:02 Ответить
25.10.2025 15:35 Ответить
Задовбали ці стратеги зі сподіваннями на "вундерваффе".
Спочатку носилися із джавелінами, потім хімарси, леопарди, петріоти, нарешті F16. І що, да нічого, зараз про це навіть не згадують.
Поки увесь світ купує нафту і газ, дає ***** гроші на війну, і постачає необхідні електронні компоненти і верстати, ця війна триватиме до останнього українця, поки вони собі гроші заробляють.
Чудо зброя може вирішити тільки у одному випадку, коли з її допомогою забаранять особисто ***** у бункері, і то це не точно. Там уйобків, які вирішують на десятки бункерів набереться.
25.10.2025 16:09 Ответить
 
 