Одних санкций недостаточно: Путина не остановить без оружия для Украины, - Sky News

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний. Этот шаг направлен на усиление экономического давления на Москву из-за ее агрессии против Украины.

Европейская поддержка, но эффект ограничен

Европейские союзники Вашингтона быстро поддержали инициативу. Некоторые страны, которые до сих пор торговали с РФ, начали сокращать сотрудничество. В то же время эксперты предостерегают: одних санкций мало, чтобы заставить Кремль прекратить войну.

Одни только санкции не заставят Путина остановить войну. Украина должна получить больше вооружений, больше поддержки и больше гарантий", - отметил старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Александр Коляндр.

Союзники согласовывают дальнейшие действия, а Кремль уверен в своей победе

На фоне новых санкций усиливается координация действий между союзниками по обе стороны Атлантики. В Лондоне состоялась встреча лидеров Коалиции желающих, где обсудили поставки дальнобойного оружия Украине и возможную разморозку российских активов для финансирования обороны Киева.

Несмотря на экономическое давление, Москва, по словам аналитиков, не потеряла веру в собственное превосходство.

"Путин и Кремль почти уверены, что выиграют войну. Они считают, что если будут продолжать давить, Украина может развалиться", - отметил Коляндр.

Хотя Трамп заявляет о намерении стать посредником в мирных переговорах, обозреватели отмечают: Путин не будет воспринимать никаких договоренностей серьезно, пока верит в возможность победы.

"Возможно, понадобится гораздо больше, чем санкции против нескольких нефтяных компаний, чтобы убедить Путина, что продолжение этой войны не в его интересах", - подытожило издание.

