Экономика РФ основана на нефти и газе. Сократите эти доходы, и война прекратится, - сенатор Грэм
Ключ к прекращению войны в Украине заключается в сокращении доходов России от продажи нефти и газа. Новые санкции США против РФ уже усложнили взаимодействие Пекина с Москвой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Fox News заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.
"Да, ключ к прекращению войны заключается в том, что экономика Путина базируется на нефти и газе. Поэтому, если бы уменьшить доходы РФ от продажи нефти и газа, ее бы выбили из игры. Крупнейшим покупателем российской нефти является Китай, тройка лидеров - это КНР, Индия и Бразилия. Что, если бы однажды Путину позвонили из всех трех стран и сказали: "Надо садиться за стол мирных переговоров, потому что это сейчас нам вредит. Это путь к завершению войны", - отметил он.
Санкции США затрудняют торговлю России с Китаем и Индией
Грэм отметил, что санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" уже усложнили взаимодействие Китая с Россией. Китайская сторона отказывается от переработки российской нефти.
"То же самое вы видите в Индии. Но нам нужно больше санкций. Одна из целей этой встречи в Китае для меня - чтобы президент Трамп заручился помощью президента Си Цзиньпина, чтобы подтолкнуть Путина к мирному столу. Я всегда верил, что если бы китайский президент позвонил Путину и сказал ему, что пришло время прекратить эту войну, потому что вы сейчас вредите моей экономике, моей стране, она бы закончилась, и я надеюсь, что это произойдет", - подытожил он.
Какие санкции уже ввели США против РФ
С 24 февраля 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, Соединенные Штаты Америки ввели многочисленные экономические и финансовые санкции против России. Эти меры направлены на ослабление экономики России, ограничение ее способности финансировать войну и усиление давления на правительство Кремля.
Основные санкционные шаги США:
- блокирование активов Центрального банка России;
- отключение от SWIFT;
- санкции против ключевых энергетических компаний;
- ограничение финансовых операций;
- санкции против энергетических компаний "Роснефть" и "Лукойл";
- расширение санкций против финансовых учреждений;
- ограничение экспорта технологий;
- санкции против физических лиц и компаний;
- введение "Sanctioning Russia Act"
Эти меры являются частью скоординированных действий США и их союзников, направленных на прекращение агрессии России против Украины и усиление экономического давления на Кремль.
ліс - можливо - тільки хіба що оптом всю тацгу продасть китайцям.
металургія в росії у дупі - навіть виробництво дорогого титану в стагнації.
алмази - це це не той рівень.
про рибу та два рази зерно - насмішив...
... а золота навіть в золозапасах малувато - почитай про золото і зрозумієш що це не знрно і не нафта - його запаси дуже-дуже обмежені...
...
тепер стосовно зерна - я бачу ти взагалі не в курсі - я тобі розповім
- це епічна історія
- перед війною (2020) ліліпут податково обмежив імпорт зерна з росії в надії що ціни різко підскочать - для бунтів у Африці...
- натомість ВСІ конкуренти, як то Держава Україна, Бразилія,... різко наростили виробництво і почали отримувати за це хороші гроші...
- коли кацапи вирілили повернутися на ринок (це рік 2023) - то їхнє зерно уже нікому не стало потрібним
...
ось яксь так
... будь хто б так зробив, з конкурентом, що від тебе залежить
... по міркам історії - це лише мить.
Тисячолітня Держава - як то США, Китай, ЄС - бачать своє майбутнє за десять, п'ятдесят, сто і тисячу років далі - тому розуміють, що росія уже не жілєц.