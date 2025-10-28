РУС
835 17

Экономика РФ основана на нефти и газе. Сократите эти доходы, и война прекратится, - сенатор Грэм

Санкции против России: Китай и Индия сокращают торговлю нефтью – Грэм

Ключ к прекращению войны в Украине заключается в сокращении доходов России от продажи нефти и газа. Новые санкции США против РФ уже усложнили взаимодействие Пекина с Москвой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Fox News заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Да, ключ к прекращению войны заключается в том, что экономика Путина базируется на нефти и газе. Поэтому, если бы уменьшить доходы РФ от продажи нефти и газа, ее бы выбили из игры. Крупнейшим покупателем российской нефти является Китай, тройка лидеров - это КНР, Индия и Бразилия. Что, если бы однажды Путину позвонили из всех трех стран и сказали: "Надо садиться за стол мирных переговоров, потому что это сейчас нам вредит. Это путь к завершению войны", - отметил он.

Санкции США затрудняют торговлю России с Китаем и Индией

Грэм отметил, что санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" уже усложнили взаимодействие Китая с Россией. Китайская сторона отказывается от переработки российской нефти.

"То же самое вы видите в Индии. Но нам нужно больше санкций. Одна из целей этой встречи в Китае для меня - чтобы президент Трамп заручился помощью президента Си Цзиньпина, чтобы подтолкнуть Путина к мирному столу. Я всегда верил, что если бы китайский президент позвонил Путину и сказал ему, что пришло время прекратить эту войну, потому что вы сейчас вредите моей экономике, моей стране, она бы закончилась, и я надеюсь, что это произойдет", - подытожил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США не могут эффективно остановить российские энергогиганты из-за поддержки Китая, - WSJ

Какие санкции уже ввели США против РФ

С 24 февраля 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, Соединенные Штаты Америки ввели многочисленные экономические и финансовые санкции против России. Эти меры направлены на ослабление экономики России, ограничение ее способности финансировать войну и усиление давления на правительство Кремля.

Основные санкционные шаги США:

  • блокирование активов Центрального банка России;
  • отключение от SWIFT;
  • санкции против ключевых энергетических компаний;
  • ограничение финансовых операций;
  • санкции против энергетических компаний "Роснефть" и "Лукойл";
  • расширение санкций против финансовых учреждений;
  • ограничение экспорта технологий;
  • санкции против физических лиц и компаний;
  • введение "Sanctioning Russia Act"

Эти меры являются частью скоординированных действий США и их союзников, направленных на прекращение агрессии России против Украины и усиление экономического давления на Кремль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одних санкций недостаточно: Путина не остановить без оружия для Украины, - Sky News

Автор: 

путин владимир (32404) санкции (11989) Линдси Грэм (120)
Топ комментарии
+4
Золоті сслова Сенатора Грема. А як тоді бути міндічам, друзякам Коломойського і Зеленського? Виходить так, що їх алмазний бізнес на росії у них закриється?
28.10.2025 09:56 Ответить
+2
150 млд рашка має від продажу нафти газу і різної мазути - 150 млд від продажу міндобрив лісу металу риби зерна алмазів золота зерна .........
показать весь комментарий
28.10.2025 09:54 Ответить
+1
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем - дебіл, і він думає, що усі інші - теж.
28.10.2025 09:57 Ответить
150 млд рашка має від продажу нафти газу і різної мазути - 150 млд від продажу міндобрив лісу металу риби зерна алмазів золота зерна .........
28.10.2025 09:54 Ответить
міндобрива - це бізнес ліліпута - це не в казну а його дітям та на пенсію.
ліс - можливо - тільки хіба що оптом всю тацгу продасть китайцям.
металургія в росії у дупі - навіть виробництво дорогого титану в стагнації.
алмази - це це не той рівень.
про рибу та два рази зерно - насмішив...
... а золота навіть в золозапасах малувато - почитай про золото і зрозумієш що це не знрно і не нафта - його запаси дуже-дуже обмежені...
...
тепер стосовно зерна - я бачу ти взагалі не в курсі - я тобі розповім
- це епічна історія
- перед війною (2020) ліліпут податково обмежив імпорт зерна з росії в надії що ціни різко підскочать - для бунтів у Африці...
- натомість ВСІ конкуренти, як то Держава Україна, Бразилія,... різко наростили виробництво і почали отримувати за це хороші гроші...
- коли кацапи вирілили повернутися на ринок (це рік 2023) - то їхнє зерно уже нікому не стало потрібним
...
ось яксь так
28.10.2025 11:18 Ответить
економіка кацапів базується на підтримці китайців і вони будуть шукати нові способи допомоги кацапам
28.10.2025 10:06 Ответить
Китай не будет викидати ті мільярди на вітер, які рашка викидае на війну.
28.10.2025 10:11 Ответить
Точно? А якщо для Китаю це не "викидання грошей" а "інвестиція" в руйнування системи міжнародних відносин місце в яких Китай не влаштовує ? 🤔
показать весь комментарий
Тисячолітньому Китаї головне дешеві ресурси качати з рашки і продавати рашці втридорога ВЛАСНУ продукцію - а більш нічого...
... будь хто б так зробив, з конкурентом, що від тебе залежить
28.10.2025 11:21 Ответить
кацапи говорять, що Китай "іх нє прєдаст", а саме будуть додавати до російської нафти кілька крапель іншої нафти і це вже не буде вважатися як російська нафта, тому торгівля буде йти і бабло буде поступати в росію
28.10.2025 10:08 Ответить
Бо вони свято вірять що Китай іх союзник і брательник. А це не так....
показать весь комментарий
Не вірять вони в це - простого ваньку не берем до уваги бо шо йому скажуть в то він і повірить ( ну розказали їм шо ми викопали чорне море вони і повірили в це ). Якшо підвернеться нагода кацапи зроблять китайцям такоє шо китайцям в найгіршому жаху не могло би приснитися .
показать весь комментарий
в Китае на законодательном уровне запрещено покупать у одной страны свыше 20% импортируемой нефти. хотят этот закон изменить(отменить).
показать весь комментарий
За 4 роки ліліпут угробив росіянську економіку на століття вперед...
... по міркам історії - це лише мить.
Тисячолітня Держава - як то США, Китай, ЄС - бачать своє майбутнє за десять, п'ятдесят, сто і тисячу років далі - тому розуміють, що росія уже не жілєц.
28.10.2025 11:25 Ответить
А шо в вашому списку США роблять - вони навіть половину шляху не пройшло до тисячоліття . А ЄС то взагалі не держава . Та навіть Китай ніколи не мав 1 тисячу років безперевної державності - бо то монголи то уйгури їх завоювували .
28.10.2025 11:38 Ответить
Писав уже вчора, єдині дієві санкції проти кацапетівки вимірюються в тротиловому еквіваленті.
28.10.2025 10:18 Ответить
На жаль найкривавіший світовий терорист путін цього не розуміє ,в економіці повний нуль для цього виродка понад усе "велич росії" тероторії і щоб всі боялися. Так звана росія має найбільшу територію в світі ,60% якої майже не заселена ,але виродку мало землі хоч тобі паскуда вистачить метр на два на кацапщині А що до бидло населенія то йому пофіг скільки здохне чортів бидло всерівно мовчить і рівень життя менше всього хвилює "била б водка і хлебушек",тому допоки цю рашиську паскуду не знищать воно і далі буде марити чужими територіями.
28.10.2025 10:28 Ответить
Економіка рф базується на нафті і газі, але економіка рф не впливає на війну - кацапи воюватимуть навіть на підножному кормі - ягерюлі і пареній рєпі, одягнуті у шкури з каменюками і палками у руках. На війну впливаж їхнє імперське нутро, яке впевнене, що саме імперці мають жити краще за тих, хто їх оточує і тому не вміючи робити своє життя кращим вони роблять гіршим життя тих, хто їх оточує. Руйнувати треба власне їхню імперськість у мізках і на картах, дроблячи імперію на удільні улуси і заганяючи імперців у болота. Ось чого не розуміють начебро розумні і освіченіна кшалт Гріна.
28.10.2025 10:47 Ответить
 
 