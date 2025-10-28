Экономика РФ основана на нефти и газе. Сократите эти доходы, и война прекратится, - сенатор Грэм

Ключ к прекращению войны в Украине заключается в сокращении доходов России от продажи нефти и газа. Новые санкции США против РФ уже усложнили взаимодействие Пекина с Москвой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Fox News заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Да, ключ к прекращению войны заключается в том, что экономика Путина базируется на нефти и газе. Поэтому, если бы уменьшить доходы РФ от продажи нефти и газа, ее бы выбили из игры. Крупнейшим покупателем российской нефти является Китай, тройка лидеров - это КНР, Индия и Бразилия. Что, если бы однажды Путину позвонили из всех трех стран и сказали: "Надо садиться за стол мирных переговоров, потому что это сейчас нам вредит. Это путь к завершению войны", - отметил он.

Санкции США затрудняют торговлю России с Китаем и Индией

Грэм отметил, что санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" уже усложнили взаимодействие Китая с Россией. Китайская сторона отказывается от переработки российской нефти.

"То же самое вы видите в Индии. Но нам нужно больше санкций. Одна из целей этой встречи в Китае для меня - чтобы президент Трамп заручился помощью президента Си Цзиньпина, чтобы подтолкнуть Путина к мирному столу. Я всегда верил, что если бы китайский президент позвонил Путину и сказал ему, что пришло время прекратить эту войну, потому что вы сейчас вредите моей экономике, моей стране, она бы закончилась, и я надеюсь, что это произойдет", - подытожил он.

Какие санкции уже ввели США против РФ

С 24 февраля 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, Соединенные Штаты Америки ввели многочисленные экономические и финансовые санкции против России. Эти меры направлены на ослабление экономики России, ограничение ее способности финансировать войну и усиление давления на правительство Кремля.

Основные санкционные шаги США:

блокирование активов Центрального банка России;

отключение от SWIFT;

санкции против ключевых энергетических компаний;

ограничение финансовых операций;

санкции против энергетических компаний "Роснефть" и "Лукойл";

расширение санкций против финансовых учреждений;

ограничение экспорта технологий;

санкции против физических лиц и компаний;

введение "Sanctioning Russia Act"

Эти меры являются частью скоординированных действий США и их союзников, направленных на прекращение агрессии России против Украины и усиление экономического давления на Кремль.

