Новозеландская компания страховала танкеры с подсанкционной нефтью из РФ и Ирана, - Reuters

Новозеландская компания Maritime Mutual страховала танкеры, перевозившие подсанкционную нефть из России и Ирана, на десятки миллиардов долларов США.

Об этом говорится в расследовании агентства Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Компанией руководит 75-летний британец Пол Ранкин вместе с членами своей семьи. Уже более двадцати лет Maritime Mutual страхует различные типы судов - от буксиров и паромов до крупных грузовых танкеров.

По данным Reuters, страховщик помог в торговле иранской и российской нефтью на десятки миллиардов долларов, обеспечив страхование судов, обходивших санкции, для возможности захода в порты.

Исследовательский центр CREA подсчитал, что суда, застрахованные Maritime Mutual, перевезли иранскую нефть и энергопродукты на 18,2 млрд долларов США, а российскую - на 16,7 млрд долларов с момента введения санкций (ноябрь 2018 года - против Ирана, декабрь 2022 года - против России).

"Теневой флот" РФ

Многие из этих судов относятся к так называемому "теневому флоту" - танкерам, которые скрывают груз с помощью фальшивых координат, документов и названий, чтобы избежать санкций. По оценке агентства, в определенный период компания из Окленда застраховала почти каждый шестой танкер такого флота.

В ответ на запрос Reuters, Maritime Mutual заявила, что "категорически отрицает любые действия, которые нарушают действующие международные санкции". Компания подчеркнула, что придерживается "политики нулевой толерантности к нарушениям санкций" и действует по "строгим стандартам соответствия".

При этом Maritime Mutual не прокомментировала непосредственно результаты расследования. Пол Ранкин и его родственники также не ответили на запросы журналистов.

Что предшествовало?

23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

24 октября стало известно, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

Финансирование РФ

Недавно стало известно, что китайская компания Shandong Yulong Petrochemical наращивает закупки российской нефти, чтобы компенсировать сокращение поставок после введения санкций Великобританией.

Также, сеть, связанная с российской разведкой, привлекала британские фирмы к невольной помощи в создании арктических подводных лодок России в течение почти десяти лет.

