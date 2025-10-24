Кабмін запускає механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу, – Свириденко.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, які дозволять запустити механізм компенсації воєнних ризиків для бізнесу.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

Зокрема, підприємства з прифронтових територій зможуть отримати до 10 млн грн компенсації за пошкоджене чи знищене майно внаслідок російських атак. Наприклад, держава компенсуватиме збитки від ракетних і дронових ударів, уламків засобів ППО, пожеж, вибухів і ударної хвилі.

"Після фіксації збитків і подання документів до ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" держава відшкодовує частину втрат у межах цього ліміту", – уточнила Свириденко, зауваживши, що після виплати компенсації, право вимоги до Росії відшкодувати збитки в межах цієї суми переходить державі.

Для підприємств в інших регіонах держава компенсуватиме частину вартості страхування від воєнних ризиків.

"За моделлю, подібною до "5-7-9%", держава компенсує частину вартості страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків – щоб знизити тариф для бізнесу до 1%. Наприклад, якщо підприємство у Рівненській області страхує майно на 50 млн грн за ставкою 3%, держава покриє дві третини вартості цієї страховки – але не більше 1 млн грн на рік", – пояснила очільниця уряду.

За словами Свириденко, подати заявку на отримання компенсацій можна буде на сайті "Експортно-кредитного агентства" або на платформі "Дія.Бізнес".

"Бізнес вимагав цього інструменту з перших місяців повномасштабної війни: без страхування воєнних ризиків неможливо планувати роботу й відновлення. Лише за останній рік атаки на об’єкти бізнесу зросли більш ніж утричі – фінансові гарантії критично потрібні", – наголосила голова уряду.

