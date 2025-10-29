Новозеландська компанія страхувала танкери з підсанкційною нафтою з РФ та Ірану, - Reuters

Новозеландська компанія Maritime Mutual страхувала танкери, що перевозили підсанкційну нафту з Росії та Ірану, на десятки мільярдів доларів США.

Про це йдеться у розслідуванні агентства Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Компанією керує 75-річний британець Пол Ранкін разом із членами своєї родини. Уже понад двадцять років Maritime Mutual страхує різні типи суден - від буксирів і поромів до великих вантажних танкерів.

За даними Reuters, страховик допоміг у торгівлі іранською та російською нафтою на десятки мільярдів доларів, забезпечивши страхування суден, що обходили санкції, для можливості заходу до портів.

Дослідницький центр CREA підрахував, що судна, застраховані Maritime Mutual, перевезли іранську нафту та енергопродукти на 18,2 млрд доларів США, а російську - на 16,7 млрд доларів з моменту запровадження санкцій (листопад 2018 року - проти Ірану, грудень 2022 року - проти Росії).

"Тіньовий флот" РФ

Багато із цих суден належать до так званого "тіньового флоту" - танкерів, які приховують вантаж за допомогою фальшивих координат, документів і назв, щоб уникнути санкцій. За оцінкою агентства, у певний період компанія з Окленда застрахувала майже кожен шостий танкер такого флоту.

У відповідь на запит Reuters, Maritime Mutual заявила, що "категорично заперечує будь-які дії, які порушують чинні міжнародні санкції". Компанія наголосила, що дотримується "політики нульової толерантності до порушень санкцій" та діє за "суворими стандартами відповідності".

При цьому Maritime Mutual не прокоментувала безпосередньо результати розслідування. Пол Ранкін і його родичі також не відповіли на запити журналістів.

Що передувало?

23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

24 жовтня стало відомо, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

Фінансування РФ

Нещодавно стало відомо, що китайська компанія Shandong Yulong Petrochemical нарощує закупівлі російської нафти, щоб компенсувати скорочення поставок після запровадження санкцій Великою Британією.

Також, мережа, пов’язана з російською розвідкою, залучала британські фірми до мимовільної допомоги у створенні арктичних підводних човнів Росії протягом майже десяти років.

