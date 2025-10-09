Кабмін затвердив Положення про Ядерний страховий пул. Що це означає?

Кабінет Міністрів затвердив Положення про Ядерний страховий пул.

Відповідну постанову ухвалено на виконання закону "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення", таким чином відновлюється нормативне регулювання діяльності пулу після втрати чинності попереднім положенням від 2003 року, повідомляє пресслужба Міненерго.

Зазначається, що ядерний страховий пул – це об’єднання страховиків із ліцензією за класом 13 Закону "Про страхування". Його мета – забезпечити фінансову спроможність системи страхування цивільної відповідальності операторів ядерних установок та належний рівень захисту населення, довкілля і майна у разі ядерного інциденту.

Положення визначає статус, цілі та завдання пулу, порядок членства і управління, а також правила страхування, співстрахування і перестрахування за можливу ядерну шкоду. Рішення уряду забезпечує виконання вимог профільного закону і дотримання міжнародних зобов’язань України у сфері ядерної безпеки.

"Затвердження положення Ядерного страхового пулу є важливим кроком до посилення фінансових механізмів ядерної безпеки. Україна відповідально ставиться до питань безпеки, захисту людей і довкілля. Механізм пулу дозволяє консолідувати фінансові ресурси страховиків і забезпечити реальне покриття можливих збитків", – пояснила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Нагадаємо, з 1 січня 2024 року діє новий закон "Про страхування", який передбачає обов’язкове страхування цивільної відповідальності операторів ядерних установок. Страховики, що здійснюють таке страхування, повинні мати відповідну ліцензію та бути членами ядерного страхового пулу.

Нове Положення фіксує порядок створення і функціонування пулу на оновленій правовій основі та гарантує безперервність страхового захисту, додали у Міненерго.

