249 16

Нова Зеландія розширила санкції проти "тіньового флоту" Росії

Нова Зеландія б’є по "тіньовому флоту" Кремля

Нова Зеландія ввела санкції проти 65 суден "тіньового флоту" та осіб і компаній із Білорусі, Ірану та КНДР, які допомагають РФ у торгівлі нафтою та фінансових операціях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс під час зустрічі із главами МЗС країн Північної Європи у Стокгольмі.

"Тіньовий флот" складається з танкерів, які перевозять підсанкційні вантажі з таких країн, як Росія, Іран і Венесуела, приховуючи свої справжні маршрути за допомогою фальшивих документів, назв і координат. Пітерс підкреслив, що ці учасники є частиною більш широкої мережі, що підтримує торгівлю російською нафтою і підриває глобальні зусилля, спрямовані на припинення фінансування незаконної війни Росії.

Його заява пролунала після повідомлень про те, що невелика страхова компанія Maritime Mutual із штаб-квартирою у Новій Зеландії допомогла у торгівлі іранською та російською нафтою на десятки мільярдів доларів, забезпечуючи судна, які обходять західні санкції, необхідним страхуванням для заходу у порти.

Що передувало?

23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

24 жовтня стало відомо, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

Фінансування РФ

Нещодавно стало відомо, що китайська компанія Shandong Yulong Petrochemical нарощує закупівлі російської нафти, щоб компенсувати скорочення поставок після запровадження санкцій Великою Британією.

Також, мережа, пов’язана з російською розвідкою, залучала британські фірми до мимовільної допомоги у створенні арктичних підводних човнів Росії протягом майже десяти років.

Топ коментарі
+1
без іронії - Нова Зеландія це далеко не останній гравець на цьому полі...
30.10.2025 13:13 Відповісти
+1
дякую,
тобто поле не пахане...
30.10.2025 14:08 Відповісти
Мені завжди подобалась Нова Зеландія. Задовго до того як там зняли Володаря Обручок.
30.10.2025 13:09 Відповісти
без іронії - Нова Зеландія це далеко не останній гравець на цьому полі...
30.10.2025 13:13 Відповісти
Це не допоможе ось побачите їх стане ще більше. Вплине тільке фізичне знищення суден, бо це позбавить їх страховки, так так деякі контори досі страхують їх ризики бо це дуже вигідно бо ще жодне не потопили, але все може змнитися було б бажання!
30.10.2025 13:16 Відповісти
зернятко за зернятком і кура бройлер!
30.10.2025 13:21 Відповісти
Потрібно починати вже колоти ті нафтові бройлери! Тоді кацапи дійсно будуть йух без солі доїдати не те що б найманців з куби чи північної кореї запрошувати.
30.10.2025 13:44 Відповісти
спочаятку перестати перекидати в Одесі бусіки,
а вже потім на глобальне!
30.10.2025 13:50 Відповісти
Для цього вже потрібна військова хунта, а не кодло мародерів для яких Україна це просто територія для грабунку. Подивіться на клан Зе https://youtu.be/38w9tHNmUCM
Журналіст наївно питає чи зацікавиться цим СБУ але дивлячись чим закінчилася історія з Бакановим і агентами фсб то нічим, тому що риба гниє з голови.
30.10.2025 13:57 Відповісти
не впевнений за хунту зовсім, бо вона вже є.
чи мо думаєте якась інша хунта буде ******** за цю?
а взагалі то да - згоден.
30.10.2025 14:03 Відповісти
Не плутайте слово хуцпа з хунта) хоча обидва на ху..
30.10.2025 14:09 Відповісти
ми тішилася коли вся могутьня Америка з Европою наклали санції на 100 кацапнявих танкерів, а тут вийшла Нова Зеландія і сказала - з нас 65.
30.10.2025 13:28 Відповісти
не тіштеся з того, тих танкерів півтори тисячи, а все тому що немає ризиків..
30.10.2025 13:49 Відповісти
звідки цифра?
30.10.2025 13:58 Відповісти
Кількість "тіньового флоту" путіна оцінюється до півтори тисячи суден, що становить до 17% світового танкерного флоту, що використовується для обходу санкцій. Ось в є у https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/bis-zu-1400-schiffe-eu-besorgt-wegen-russlands-schattenflotte-68f6483d1b11321e9ed17507#fromWall Bild
30.10.2025 14:05 Відповісти
дякую,
тобто поле не пахане...
30.10.2025 14:08 Відповісти
в мене ділетантське запитання,
а скільки тих кацапняви танкерів взагалі плаває?
ну шо би орієтуватися якось...
30.10.2025 13:41 Відповісти
 
 