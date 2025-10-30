Нова Зеландія розширила санкції проти "тіньового флоту" Росії

Нова Зеландія ввела санкції проти 65 суден "тіньового флоту" та осіб і компаній із Білорусі, Ірану та КНДР, які допомагають РФ у торгівлі нафтою та фінансових операціях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс під час зустрічі із главами МЗС країн Північної Європи у Стокгольмі.

"Тіньовий флот" складається з танкерів, які перевозять підсанкційні вантажі з таких країн, як Росія, Іран і Венесуела, приховуючи свої справжні маршрути за допомогою фальшивих документів, назв і координат. Пітерс підкреслив, що ці учасники є частиною більш широкої мережі, що підтримує торгівлю російською нафтою і підриває глобальні зусилля, спрямовані на припинення фінансування незаконної війни Росії.

Його заява пролунала після повідомлень про те, що невелика страхова компанія Maritime Mutual із штаб-квартирою у Новій Зеландії допомогла у торгівлі іранською та російською нафтою на десятки мільярдів доларів, забезпечуючи судна, які обходять західні санкції, необхідним страхуванням для заходу у порти.

Що передувало?

23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

24 жовтня стало відомо, що спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів.

Фінансування РФ

Нещодавно стало відомо, що китайська компанія Shandong Yulong Petrochemical нарощує закупівлі російської нафти, щоб компенсувати скорочення поставок після запровадження санкцій Великою Британією.

Також, мережа, пов’язана з російською розвідкою, залучала британські фірми до мимовільної допомоги у створенні арктичних підводних човнів Росії протягом майже десяти років.

