Дефицит бюджета России в 2026 году может достичь $100 млрд, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции против нефтяной отрасли России могут привести к дефициту бюджета РФ на следующий год до $100 млрд.

"Очень важно, чтобы и различные институты, компании, активы, нефтяные заводы на территории Европейского Союза не работали. Далее мы понимаем, что где-то это может привести к дефициту бюджета России на следующий год до 100 миллиардов. Здесь у нас разная аналитика", - сказал Зеленский на брифинге в пятницу.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что страна скорректирует коммуникацию с партнерами для подготовки новых санкций против России на основе детальных разведывательных оценок влияния уже примененных ограничений.

По словам Зеленского, при условии последовательного давления на Москву убытки РФ от последних санкций против нефтяных компаний могут составить не менее $50 млрд в год.

Что предшествовало?

23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

24 октября стало известно, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

