Дефицит бюджета России в 2026 году может достичь $100 млрд, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции против нефтяной отрасли России могут привести к дефициту бюджета РФ на следующий год до $100 млрд.

"Очень важно, чтобы и различные институты, компании, активы, нефтяные заводы на территории Европейского Союза не работали. Далее мы понимаем, что где-то это может привести к дефициту бюджета России на следующий год до 100 миллиардов. Здесь у нас разная аналитика", - сказал Зеленский на брифинге в пятницу.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что страна скорректирует коммуникацию с партнерами для подготовки новых санкций против России на основе детальных разведывательных оценок влияния уже примененных ограничений.

По словам Зеленского, при условии последовательного давления на Москву убытки РФ от последних санкций против нефтяных компаний могут составить не менее $50 млрд в год.

Что предшествовало?

  • 23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
  • 24 октября стало известно, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

ти бюджет України на донатах Заходу бачив Гнида Оманська ?..який ви зельоні гниди розкрадаєте істоти кінчені
31.10.2025 14:01 Ответить
І що з того? Їм Китай допомагає у велетенських поставках, а у нас окрім хрипатої потужності яка вставляє палки в колеса зсу нема нічого
31.10.2025 14:02 Ответить
Коли буде на оце непорозуміння помилка вибору 2019 імпічмент?
31.10.2025 14:03 Ответить
а Закон про імпічмент є?
31.10.2025 14:05 Ответить
Слід повірити найвеличнішому піздюку **********, хто як не він, найкраще вміє рахувати гроші.
31.10.2025 14:11 Ответить
Шо ми все кацапів підраховуєм - головний індикатор зараз - фронт
31.10.2025 14:12 Ответить
Україна має більше шансів вистояти у війні на виснаження, бо у РФ немає за спиною таких партнерів, яких наразі має Україна, які фінансують потреби ВПК, - заступник голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, нардеп Єгор Чернєв.
31.10.2025 14:22 Ответить
краще розкажи про
міндича,баканова, фламінги..
31.10.2025 14:52 Ответить
А який дифіцит бюджету в Україні під час твого президенства ? це в той час що понад 60% бюджету це гроші західної допомоиги.
31.10.2025 14:53 Ответить
 
 