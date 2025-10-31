Зеленский: Украина готовит список из 339 детей, похищенных Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение недели или двух будет подготовлен список из 339 детей, которые были похищены Россией.

Об этом он сказал на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "І-У".

"На сегодняшний день у нас подготовлены документы... полностью будет подготовлено за неделю-две, 339 детей с адресом, это очень важно, что есть адреса, есть соответствующие люди, есть соответствующие учреждения, которые этих детей забирали", - сказал Зеленский.

Что предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Российская Федерация похитила не менее 19 тысяч украинских детей. 1600 уже вернули, поиск продолжается в рамках международной программы "Вернем детей".

Также напомним, что жена президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, в августе написала письмо главе Кремля Владимиру Путину.

В письме супруга американского президента отметила, что "настало время защитить детей и будущие поколения во всем мире".

Двухпартийная группа сенаторов США стремится вызвать посла России в США Александра Дарчиева в Сенат для дачи показаний по российской кампании по похищению украинских детей.

