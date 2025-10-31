РУС
Зеленский: Украина готовит список из 339 детей, похищенных Россией

В результате российской агрессии 575 детей были убиты, еще 1609 ранены

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение недели или двух будет подготовлен список из 339 детей, которые были похищены Россией.

Об этом он сказал на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "І-У".

"На сегодняшний день у нас подготовлены документы... полностью будет подготовлено за неделю-две, 339 детей с адресом, это очень важно, что есть адреса, есть соответствующие люди, есть соответствующие учреждения, которые этих детей забирали", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дефицит бюджета России в 2026 году может достичь $100 млрд, - Зеленский

Что предшествовало?

  • Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Российская Федерация похитила не менее 19 тысяч украинских детей. 1600 уже вернули, поиск продолжается в рамках международной программы "Вернем детей".
  • Также напомним, что жена президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, в августе написала письмо главе Кремля Владимиру Путину.
  • В письме супруга американского президента отметила, что "настало время защитить детей и будущие поколения во всем мире".

  • Двухпартийная группа сенаторов США стремится вызвать посла России в США Александра Дарчиева в Сенат для дачи показаний по российской кампании по похищению украинских детей.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Піар Зеленського на обміні людей та трупів продовжується.

Це набагато легше і приємніше ніж на реальному виробництві ракет, наприклад.
31.10.2025 14:21 Ответить
ВКРАЛИ СОТНІ ТИСЯЧ!!!!! БО ТИ ПРИДУРОК ЇХ НЕ ВИВІЗ

Цитата "якби українці знали про вторгнення то ми б протримались лише 3 дні" - шо б ти здох
31.10.2025 14:22 Ответить
 
 