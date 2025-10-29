РУС
527 4

Сенаторы США хотят вызвать посла России для дачи показаний относительно похищения украинских детей, - The Hill

Сенат США

Двухпартийная группа сенаторов США стремится вызвать посла России в США Александра Дарчиева в Сенат для дачи показаний по поводу российской кампании по похищению украинских детей.

Об этом пишет газета The Hill, сообщает Цензор.НЕТ.

Инициаторы слушания

Инициаторами проведения слушаний в подкомитете Сената по вопросам государственных, иностранных операций и связанных программ выступили сенаторы Линдси Грэм (Республиканская партия) и Брайан Шатц (Демократическая партия).

Сенаторы заявили, что намерены пригласить посла России в США Александра Дарчиева для дачи показаний на слушаниях, хотя дата еще не назначена.

Читайте также: Путин ответил на мое письмо, за последние сутки удалось вернуть 8 украинских детей, - Мелания Трамп

Сенатор Шатц заявил, что для Дарчиева важно предстать перед комитетом "для привлечения к ответственности".

"Это настоящее зверство, и американское правительство должно помочь установить факты и попытаться исправить содеянное", - сказал он.

Шатц добавил, что сенаторы, вероятно, просто пришлют приглашение российскому послу.

"Я почти уверен, что мы не можем заставить иностранца приехать", - сказал сенатор.

The Hill отмечает, что посольство Украины в Вашингтоне уже начало подготовку к слушаниям и заявило о готовности внести свой вклад.

Читайте также: Россия похитила более 19 тысяч украинских детей, 1600 уже вернули, - Зеленский

РФ похитила не менее 20 000 украинских детей

Слушания будут сосредоточены на похищении Россией десятков тысяч детей и усилиях по их возвращению в Украину.

Согласно независимым оценкам, Россия похитила не менее 20 000 украинских детей, тогда как российские чиновники утверждают, что это число составляет около 700 000.

  • Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Российская Федерация похитила не менее 19 тысяч украинских детей. 1600 уже вернули, поиск продолжается в рамках международной программы "Вернем детей".
  • Также напомним, что жена президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, в августе написала письмо главе Кремля Владимиру Путину.
  • В письме супруга американского президента отметила, что "настало время защитить детей и будущие поколения во всем мире".

Смотрите также: Российская омбудсменка Львова-Белова публично призналась, что похитила и "перевоспитала" украинского ребенка из Мариуполя. ВИДЕО

коли кацапи чинять звірство, то як назвати те що робить Трамп коли каже що - ху*ло хоче закінчення війни ?
показать весь комментарий
29.10.2025 22:54 Ответить
І? Буде. брехати

" ми не крали"
" ми не крали ми спасали"
" це були не українські діти а рускоязічніе"

Говорити з московитами треба після кулемета
показать весь комментарий
29.10.2025 23:33 Ответить
спочатку його треба потримати у вигрібній ямі два тижні, без їжі та води.
а, вже потім ставити питання.
показать весь комментарий
29.10.2025 23:35 Ответить
- це ви викрадали українських дітей ?
- ні
- ну , гаразд ...
Приблизно так все буде
показать весь комментарий
29.10.2025 23:40 Ответить
 
 