Сенаторы США хотят вызвать посла России для дачи показаний относительно похищения украинских детей, - The Hill

Двухпартийная группа сенаторов США стремится вызвать посла России в США Александра Дарчиева в Сенат для дачи показаний по поводу российской кампании по похищению украинских детей.

Об этом пишет газета The Hill, сообщает Цензор.НЕТ.

Инициаторы слушания

Инициаторами проведения слушаний в подкомитете Сената по вопросам государственных, иностранных операций и связанных программ выступили сенаторы Линдси Грэм (Республиканская партия) и Брайан Шатц (Демократическая партия).

Сенаторы заявили, что намерены пригласить посла России в США Александра Дарчиева для дачи показаний на слушаниях, хотя дата еще не назначена.

Читайте также: Путин ответил на мое письмо, за последние сутки удалось вернуть 8 украинских детей, - Мелания Трамп

Сенатор Шатц заявил, что для Дарчиева важно предстать перед комитетом "для привлечения к ответственности".

"Это настоящее зверство, и американское правительство должно помочь установить факты и попытаться исправить содеянное", - сказал он.

Шатц добавил, что сенаторы, вероятно, просто пришлют приглашение российскому послу.

"Я почти уверен, что мы не можем заставить иностранца приехать", - сказал сенатор.

The Hill отмечает, что посольство Украины в Вашингтоне уже начало подготовку к слушаниям и заявило о готовности внести свой вклад.

Читайте также: Россия похитила более 19 тысяч украинских детей, 1600 уже вернули, - Зеленский

РФ похитила не менее 20 000 украинских детей

Слушания будут сосредоточены на похищении Россией десятков тысяч детей и усилиях по их возвращению в Украину.

Согласно независимым оценкам, Россия похитила не менее 20 000 украинских детей, тогда как российские чиновники утверждают, что это число составляет около 700 000.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Российская Федерация похитила не менее 19 тысяч украинских детей. 1600 уже вернули, поиск продолжается в рамках международной программы "Вернем детей".

Также напомним, что жена президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, в августе написала письмо главе Кремля Владимиру Путину.

В письме супруга американского президента отметила, что "настало время защитить детей и будущие поколения во всем мире".

Смотрите также: Российская омбудсменка Львова-Белова публично призналась, что похитила и "перевоспитала" украинского ребенка из Мариуполя. ВИДЕО