Сенаторы США хотят вызвать посла России для дачи показаний относительно похищения украинских детей, - The Hill
Двухпартийная группа сенаторов США стремится вызвать посла России в США Александра Дарчиева в Сенат для дачи показаний по поводу российской кампании по похищению украинских детей.
Об этом пишет газета The Hill, сообщает Цензор.НЕТ.
Инициаторы слушания
Инициаторами проведения слушаний в подкомитете Сената по вопросам государственных, иностранных операций и связанных программ выступили сенаторы Линдси Грэм (Республиканская партия) и Брайан Шатц (Демократическая партия).
Сенаторы заявили, что намерены пригласить посла России в США Александра Дарчиева для дачи показаний на слушаниях, хотя дата еще не назначена.
Сенатор Шатц заявил, что для Дарчиева важно предстать перед комитетом "для привлечения к ответственности".
"Это настоящее зверство, и американское правительство должно помочь установить факты и попытаться исправить содеянное", - сказал он.
Шатц добавил, что сенаторы, вероятно, просто пришлют приглашение российскому послу.
"Я почти уверен, что мы не можем заставить иностранца приехать", - сказал сенатор.
The Hill отмечает, что посольство Украины в Вашингтоне уже начало подготовку к слушаниям и заявило о готовности внести свой вклад.
РФ похитила не менее 20 000 украинских детей
Слушания будут сосредоточены на похищении Россией десятков тысяч детей и усилиях по их возвращению в Украину.
Согласно независимым оценкам, Россия похитила не менее 20 000 украинских детей, тогда как российские чиновники утверждают, что это число составляет около 700 000.
- Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Российская Федерация похитила не менее 19 тысяч украинских детей. 1600 уже вернули, поиск продолжается в рамках международной программы "Вернем детей".
- Также напомним, что жена президента США Дональда Трампа, Мелания Трамп, в августе написала письмо главе Кремля Владимиру Путину.
- В письме супруга американского президента отметила, что "настало время защитить детей и будущие поколения во всем мире".
" ми не крали"
" ми не крали ми спасали"
" це були не українські діти а рускоязічніе"
Говорити з московитами треба після кулемета
а, вже потім ставити питання.
- ні
- ну , гаразд ...
Приблизно так все буде