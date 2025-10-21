Российская омбудсмен Львова-Белова публично призналась, что похитила и "перевоспитала" украинского ребенка из Мариуполя. ВИДЕО
Уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова, которая разыскивается судом в Гааге за незаконную депортацию в страну детей, дала интервью, в котором рассказала, как фактически похитила и усыновила украинского ребенка из Мариуполя, после того, как этот город был захвачен российской армией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в интервью она призналась, что мальчик Филипп, которого она украла в Мариуполе, был украинцем, любил Украину, пел украинские песни, не хотел переезжать в Россию, но она фактически изменила его идентичность, сломала, перевоспитала и сделала россиянином.
"То есть российские власти все время отрицают, что насильно депортируют украинских детей и промывают им мозги, а здесь российская чиновница, приближенная к Путину, сама подтвердила на собственном примере, что именно этим Россия и занимается. Прекрасные показания для Гааги. Даже расследовать ничего не надо. Явка с повинной", - пишет в комментарии к видео автор публикации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- це і залякування українців закордоном зокрема в Німеччині
- це і цей нелюд в Швейцарії який погрожував вбивством
По факту крім фізичного знищення рузкіх як таких тут нічого не зробиш. І РФ буде вливали в пропаганду все більше і більше.
певно "вдячний" малий виросте та ***** цю суку із усією пролєтарською жорстокістю
Примусова зміна національної ідентичності у дітей - один з факторів, які характеризують таке злочинне явище як - Геноцид.