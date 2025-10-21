РУС
Российская омбудсмен Львова-Белова публично призналась, что похитила и "перевоспитала" украинского ребенка из Мариуполя. ВИДЕО

Уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова, которая разыскивается судом в Гааге за незаконную депортацию в страну детей, дала интервью, в котором рассказала, как фактически похитила и усыновила украинского ребенка из Мариуполя, после того, как этот город был захвачен российской армией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в интервью она призналась, что мальчик Филипп, которого она украла в Мариуполе, был украинцем, любил Украину, пел украинские песни, не хотел переезжать в Россию, но она фактически изменила его идентичность, сломала, перевоспитала и сделала россиянином.

"То есть российские власти все время отрицают, что насильно депортируют украинских детей и промывают им мозги, а здесь российская чиновница, приближенная к Путину, сама подтвердила на собственном примере, что именно этим Россия и занимается. Прекрасные показания для Гааги. Даже расследовать ничего не надо. Явка с повинной", - пишет в комментарии к видео автор публикации.

Также читайте: Российская омбудсмен Львова-Белова подтвердила вывоз более 700 тысяч украинских детей в РФ

дети (6768) Мариуполь (5750) похищение (1706) Донецкая область (11046) военные преступления (1518) Львова-Белова Мария (15) Мариупольский район (62)
****.
21.10.2025 11:59 Ответить
НАЦИЗМ. Знищення нації і її майбутнього тільки тому що ми українці.

- це і залякування українців закордоном зокрема в Німеччині
- це і цей нелюд в Швейцарії який погрожував вбивством

По факту крім фізичного знищення рузкіх як таких тут нічого не зробиш. І РФ буде вливали в пропаганду все більше і більше.
21.10.2025 11:59 Ответить
Цю було б найлеге грохнути. Мінімум підготовчих заходів і максимальний інформаційний ефект.
21.10.2025 12:00 Ответить
вкрай знахаблива офуївша кацапиха
певно "вдячний" малий виросте та ***** цю суку із усією пролєтарською жорстокістю
21.10.2025 12:05 Ответить
львова-білова тупа моль і викрадачка дітей - ********** бандерша.
21.10.2025 12:08 Ответить
интересно, на самокате она ездить умеет?
21.10.2025 12:12 Ответить
малий не дарма наші сайти переглядає - самокат підшуковує новій "мамі"
21.10.2025 12:20 Ответить
Явка з повинною для міжнародного суду в Гаазі.
Примусова зміна національної ідентичності у дітей - один з факторів, які характеризують таке злочинне явище як - Геноцид.
21.10.2025 12:13 Ответить
і яку тільки срань кацапня з себе не понароджує - от і львову-білову видушила...
21.10.2025 12:13 Ответить
ще відправить на сво і получить ладу
21.10.2025 12:13 Ответить
Людоїдка, яка рано чи пізно знайде свій самокат або ліфт
21.10.2025 12:15 Ответить
А треба, щоб сидів і тільки кацапську пропаганду читав і дивився? Цинічні, кацапсячі вирокдки!
21.10.2025 12:18 Ответить
Це не лікується, вони настільки оху..ли, що навіть не розуміють чому їх вважають винними.
21.10.2025 12:20 Ответить
Дарма вона заспокоїлася. Не знає ущербне що її чекає коли Пилип виросте!
21.10.2025 12:21 Ответить
 
 