Российская омбудсмен Львова-Белова публично призналась, что похитила и "перевоспитала" украинского ребенка из Мариуполя. ВИДЕО

Уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова, которая разыскивается судом в Гааге за незаконную депортацию в страну детей, дала интервью, в котором рассказала, как фактически похитила и усыновила украинского ребенка из Мариуполя, после того, как этот город был захвачен российской армией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в интервью она призналась, что мальчик Филипп, которого она украла в Мариуполе, был украинцем, любил Украину, пел украинские песни, не хотел переезжать в Россию, но она фактически изменила его идентичность, сломала, перевоспитала и сделала россиянином.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"То есть российские власти все время отрицают, что насильно депортируют украинских детей и промывают им мозги, а здесь российская чиновница, приближенная к Путину, сама подтвердила на собственном примере, что именно этим Россия и занимается. Прекрасные показания для Гааги. Даже расследовать ничего не надо. Явка с повинной", - пишет в комментарии к видео автор публикации.

Также читайте: Российская омбудсмен Львова-Белова подтвердила вывоз более 700 тысяч украинских детей в РФ