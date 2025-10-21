Російська омбудсменка Львова-Бєлова публічно зізналася, що викрала й "перевиховала" українську дитину з Маріуполя. ВIДЕО
Уповноважена з прав дитини при президенті Росії Марія Львова-Бєлова, яка розшукується судом у Гаазі за незаконну депортацію у країнських дітей, дала інтерв'ю, в якому розповіла, як фактично викрала та всиновила українську дитину з Маріуполя, після того, як це місто було захоплене російською армією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в інтерв'ю вона зізналася, що хлопчик Філіп, якого вона вкрала в Маріуполі, був українцем, любив Україну, співав українських пісень, не хотів переїжджати до Росії, але вона фактично змінила його ідентичність, зламала, перевиховала і зробила росіянином.
"Тобто російська влада весь час заперечує, що насильно депортує українських дітей та промиває їм мозок, а тут російська чиновниця, наближена до Путіна, сама підтвердила на власному прикладі, що саме цим Росія і займається. Прекрасні свідчення для Гааги. Навіть розслідувати нічого не треба. Явка з повинною", - пише у коментарі до відео автор публікації.
- це і залякування українців закордоном зокрема в Німеччині
- це і цей нелюд в Швейцарії який погрожував вбивством
По факту крім фізичного знищення рузкіх як таких тут нічого не зробиш. І РФ буде вливали в пропаганду все більше і більше.
певно "вдячний" малий виросте та ***** цю суку із усією пролєтарською жорстокістю
Примусова зміна національної ідентичності у дітей - один з факторів, які характеризують таке злочинне явище як - Геноцид.
"Навесні 2022 року, під час повномасштабного вторгнення РФ до України, російські військові викрали з Маріуполя 16-річного Пилипа Головню, після чого депортували його до Росії. Будинок у приморському районі Маріуполя, де мешкав Пилип з опікунами, знищений вщент і підлягає зносу, телефони опікунів хлопця не відповідають. Опікуни Пилипа - Сергій Головня, чоловік матері Пилипа, яка померла у 2017 році, та Ірина, нова дружина вітчима. За однією з версій: «До Донецька його вивезли російські МНСники, коли він прийшов до супермаркету «Метро». Там в той час роздавали гуманітарну допомогу». Зі слів хлопця, він мешкав у лікарні тимчасово окупованого Донецька. Потім у так званому «дитячому соціальному центрі» тимчасово окупованого міста Донецька до 27 травня 2022 року. І вже звідти його та ще щонайменше 30 українських дітей вивезли до Росії - у пансіонат «Поляни» Одінцовського району Московської області. Цей санаторій входить до складу Дитячого медичного центру Управління справами президента РФ. Після цього хлопця забрала до себе Марія, де він став десятою дитиною у родині. У вересні 2022 року йому видали паспорт РФ."
"17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі було видано ордер на арешт Львової-Бєлової, разом із Володимиром Путіним підозрюваної в незаконній депортації українських дітей під час російського вторгнення в Україну."