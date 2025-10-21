УКР
Російська омбудсменка Львова-Бєлова публічно зізналася, що викрала й "перевиховала" українську дитину з Маріуполя. ВIДЕО

Уповноважена з прав дитини при президенті Росії Марія Львова-Бєлова, яка розшукується судом у Гаазі за незаконну депортацію у країнських дітей, дала інтерв'ю, в якому розповіла, як фактично викрала та всиновила українську дитину з Маріуполя, після того, як це місто було захоплене російською армією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в інтерв'ю вона зізналася, що хлопчик Філіп, якого вона вкрала в Маріуполі, був українцем, любив Україну, співав українських пісень, не хотів переїжджати до Росії, але вона фактично змінила його ідентичність, зламала, перевиховала і зробила росіянином.

"Тобто російська влада весь час заперечує, що насильно депортує українських дітей та промиває їм мозок, а тут російська чиновниця, наближена до Путіна, сама підтвердила на власному прикладі, що саме цим Росія і займається. Прекрасні свідчення для Гааги. Навіть розслідувати нічого не треба. Явка з повинною", - пише у коментарі до відео автор публікації.

діти (5356) Маріуполь (3270) викрадення (839) Донецька область (9876) воєнні злочини (1944) Львова-Бєлова Марія (17) Маріупольський район (65)
+21
****.
21.10.2025 11:59 Відповісти
+13
вкрай знахаблива офуївша кацапиха
певно "вдячний" малий виросте та ***** цю суку із усією пролєтарською жорстокістю
21.10.2025 12:05 Відповісти
+9
Явка з повинною для міжнародного суду в Гаазі.
Примусова зміна національної ідентичності у дітей - один з факторів, які характеризують таке злочинне явище як - Геноцид.
21.10.2025 12:13 Відповісти
****.
21.10.2025 11:59 Відповісти
свиноматка
21.10.2025 13:12 Відповісти
НАЦИЗМ. Знищення нації і її майбутнього тільки тому що ми українці.

- це і залякування українців закордоном зокрема в Німеччині
- це і цей нелюд в Швейцарії який погрожував вбивством

По факту крім фізичного знищення рузкіх як таких тут нічого не зробиш. І РФ буде вливали в пропаганду все більше і більше.
21.10.2025 11:59 Відповісти
Цю було б найлеге грохнути. Мінімум підготовчих заходів і максимальний інформаційний ефект.
21.10.2025 12:00 Відповісти
вкрай знахаблива офуївша кацапиха
певно "вдячний" малий виросте та ***** цю суку із усією пролєтарською жорстокістю
21.10.2025 12:05 Відповісти
львова-білова тупа моль і викрадачка дітей - ********** бандерша.
21.10.2025 12:08 Відповісти
интересно, на самокате она ездить умеет?
21.10.2025 12:12 Відповісти
малий не дарма наші сайти переглядає - самокат підшуковує новій "мамі"
21.10.2025 12:20 Відповісти
Не умеет - научим, не хочет - заставим.
21.10.2025 13:10 Відповісти
Явка з повинною для міжнародного суду в Гаазі.
Примусова зміна національної ідентичності у дітей - один з факторів, які характеризують таке злочинне явище як - Геноцид.
21.10.2025 12:13 Відповісти
і яку тільки срань кацапня з себе не понароджує - от і львову-білову видушила...
21.10.2025 12:13 Відповісти
ще відправить на сво і получить ладу
21.10.2025 12:13 Відповісти
Людоїдка, яка рано чи пізно знайде свій самокат або ліфт
21.10.2025 12:15 Відповісти
А треба, щоб сидів і тільки кацапську пропаганду читав і дивився? Цинічні, кацапсячі вирокдки!
21.10.2025 12:18 Відповісти
Це не лікується, вони настільки оху..ли, що навіть не розуміють чому їх вважають винними.
21.10.2025 12:20 Відповісти
Дарма вона заспокоїлася. Не знає ущербне що її чекає коли Пилип виросте!
21.10.2025 12:21 Відповісти
курва кацапська
21.10.2025 12:32 Відповісти
Вони настільки тупі, що не усвідомлюють, що за все треба буде відповідати.
21.10.2025 12:32 Відповісти
думаю це справа честі для України зробити з тою тварью щось дуже жахливе!
21.10.2025 12:37 Відповісти
Ця тема вже була кілька років тому. Чи писати нема про що?

"Навесні 2022 року, під час повномасштабного вторгнення РФ до України, російські військові викрали з Маріуполя 16-річного Пилипа Головню, після чого депортували його до Росії. Будинок у приморському районі Маріуполя, де мешкав Пилип з опікунами, знищений вщент і підлягає зносу, телефони опікунів хлопця не відповідають. Опікуни Пилипа - Сергій Головня, чоловік матері Пилипа, яка померла у 2017 році, та Ірина, нова дружина вітчима. За однією з версій: «До Донецька його вивезли російські МНСники, коли він прийшов до супермаркету «Метро». Там в той час роздавали гуманітарну допомогу». Зі слів хлопця, він мешкав у лікарні тимчасово окупованого Донецька. Потім у так званому «дитячому соціальному центрі» тимчасово окупованого міста Донецька до 27 травня 2022 року. І вже звідти його та ще щонайменше 30 українських дітей вивезли до Росії - у пансіонат «Поляни» Одінцовського району Московської області. Цей санаторій входить до складу Дитячого медичного центру Управління справами президента РФ. Після цього хлопця забрала до себе Марія, де він став десятою дитиною у родині. У вересні 2022 року йому видали паспорт РФ."

"17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі було видано ордер на арешт Львової-Бєлової, разом із Володимиром Путіним підозрюваної в незаконній депортації українських дітей під час російського вторгнення в Україну."
21.10.2025 12:46 Відповісти
Кончена мразота, паскуда. Здохни тварюка. Сподіваюся що хлопчика повернемо до дому в Україну.
21.10.2025 12:47 Відповісти
Хто такі "яничари" знаєте? Поцікавтеся - як і для чого створювалась ця "соціальна група". Засрашка робить рівно те саме - це їхні майбутні "пси режиму". Почали вони з перекинувшихся військових в криму та поліціянтів в лугандонії, а продовжують з "перевиховання" дітей.
21.10.2025 13:18 Відповісти
Такие особи должны идти в расход.
21.10.2025 13:28 Відповісти
 
 