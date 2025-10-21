Російська омбудсменка Львова-Бєлова публічно зізналася, що викрала й "перевиховала" українську дитину з Маріуполя. ВIДЕО

Уповноважена з прав дитини при президенті Росії Марія Львова-Бєлова, яка розшукується судом у Гаазі за незаконну депортацію у країнських дітей, дала інтерв'ю, в якому розповіла, як фактично викрала та всиновила українську дитину з Маріуполя, після того, як це місто було захоплене російською армією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в інтерв'ю вона зізналася, що хлопчик Філіп, якого вона вкрала в Маріуполі, був українцем, любив Україну, співав українських пісень, не хотів переїжджати до Росії, але вона фактично змінила його ідентичність, зламала, перевиховала і зробила росіянином.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Тобто російська влада весь час заперечує, що насильно депортує українських дітей та промиває їм мозок, а тут російська чиновниця, наближена до Путіна, сама підтвердила на власному прикладі, що саме цим Росія і займається. Прекрасні свідчення для Гааги. Навіть розслідувати нічого не треба. Явка з повинною", - пише у коментарі до відео автор публікації.

Читайте: У РФ заявили, що готові повернути 5 українських дітей і готують список російських дітей до наступного раунду переговорів