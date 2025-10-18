УКР
Маріупольське кладовище щороку розростається: понад 100 тисяч загиблих. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Кладовище у Маріуполі збільшується щороку. Росія знищила понад 100 тисяч мирних жителів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI) із посиланням на супутникові знімки.

"Серія супутникових знімків показує, як щороку розростається Маріупольське кладовище. Масштаби поховань - вражаючі", - зазначають у Центрі.

За оцінками різних джерел, Росія знищила понад 100 тисяч цивільних мешканців Маріуполя.

"Кладовище - мовчазне свідчення воєнних злочинів окупантів, які принесли смерть під гаслами "захисту російськомовних", - підсумували у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Окупація Маріуполя 

Маріуполь з перших годин вторгнення був під ударами російської авіації та артилерії. У березні-квітні місто опинилося в повній блокаді: неможливо було вивезти поранених, евакуювати людей чи підвезти гуманітарну допомогу.

16 березня російські окупанти скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку.

Останнім оплотом українських захисників став завод "Азовсталь", де оборону тримали бійці "Азову", морпіхи, прикордонники, поліція.

20 травня 2022 року український гарнізон на "Азовсталі" завершив свою 86-денну оборону за наказом вищого військового командування, яке наказало припинити опір для збереження життя військовослужбовців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти планують відкрити "митний пост" у тимчасово окупованому Маріуполі, - ЦНС

+20
не забуваємо яка Гнида розмінувала Чонгар
18.10.2025 13:51 Відповісти
+14
Якби готувались до війни а не до шашликів,то велика вірогідність що глобальної м'ясорубки не було.
18.10.2025 13:57 Відповісти
+13
Зебабуїнам хоть в очі сци,у них ліпєцка фабрика,свинарчуки і Порошенко зроду винуватий.
18.10.2025 13:55 Відповісти
не забуваємо яка Гнида розмінувала Чонгар
18.10.2025 13:51 Відповісти
Звісно розмінування підступів з Криму це злочин. Але ти хочеш сказати, що якби Чонгар був би замінований то ***** б не окупував ті території півдня які він зараз окупував?
18.10.2025 13:55 Відповісти
Можливо і купував би але втрати були б у них більші на порядок
18.10.2025 13:57 Відповісти
Маячня. Для ***** сотня-друга тисяч орків це майже ніщо. Він чого поліз з бульбондії? Вбити двох зайців зразу. Перша, якщо вдасться зайти в Київ, друга відволікти сили оборони від півдня та сходу. У нього головна ціль була сухопутний коридор в Крим, окупація Маріуполя для захвату морського порту та знищення "Азовсталі".
18.10.2025 14:05 Відповісти
Якби готувались до війни а не до шашликів,то велика вірогідність що глобальної м'ясорубки не було.
18.10.2025 13:57 Відповісти
Вона була б у будь-якому випадку, ***** до цього готувався десятиліття. Інша справа чому цього не бачили в Європі та США? Хоча ми знаємо чому. Низькі ціни на газ та нафту затьмарювали очі Європі. Стара манді мЄркЄльша купувала у ***** газ за 240 баксів, а торгувала ним по країнах ЄС по 800-1000.
18.10.2025 14:08 Відповісти
Підтримую Вашу думку
18.10.2025 14:25 Відповісти
Ага,винна європа.А ми просто сиділи і чекали катастрофи-не винні.Ще й сміялися з попепеджень союзників.Економіку берегли.Зберегли?
18.10.2025 15:15 Відповісти
Тут ніхто не сперечається якби/а якби. Тут справа у тому, що закордонні ЗМІ та офіційні обізнані високопосадовці неодноразово попереджали про вторгнення, але буратінка знехтував та продовжував прокладати шляхи у бік окупанта.
18.10.2025 14:03 Відповісти
Так я ж і не захищаю Зе. Я просто дивлюся реально на ситуацію, що була в 2022-му. Скільки людей і скільки думок, навіть серед військових які розуміються на цьому. Одні кажуть одне, інші інше. Ми, прості люди, достеменно не знаємо готувались чи не готувались. Так як ми не володіємо повністю ситуацією, а лишень знаєто те, що пишуть та показують нам ЗМІ. Достеменно володіють ситуацією тільки в ГШ і то не всі, а лишень ті до кого стікається вся інформація. Навіть воєнні аналітичні центри повністю не володіють ситуацією тому, що розбиті по секторам інформації. Візьмім хочаби свіжу ситуацію з візитом президента в США. Ніхто з аналітиків навіть не заїкався про те шо ***** напередодні подзвонить трампону і вони все переграють.
18.10.2025 14:47 Відповісти
Тоді б тисячі бійців не попали б в оточення! І Маріуполь міг би триматися, або принаймі евакуювати сотні тисяч цивілів
18.10.2025 14:10 Відповісти
Ви мабуть забули ситуацію навколо Маріуполя тоді? Так я вам нагадаю. Його вже тоді могли окупувати без повномаштабного вторгнення.
18.10.2025 14:54 Відповісти
Підірвані мости + замінована територія 32 000+ різноманітних мін і це прикрите артилерією не дало б змоги з Криму зайти на територію півдня України. Тут р. Дніпро їм не під силу форсувати, а 27 км Сиваша й поготів, але ...
... Але мости розмінували, територію розмінували, акваторію розмінували, артилерію "найвеличніші" відвели, війська відвели крім одного батальйону, замість того, щоб проводити військові навчання, знаючи від розвідок про величезні угрупування орків, готових до вторгнення - провели навчання для поліції 12.02. 2022року. з автозаками і водометами. По легенді цивільні "порушники" з українськими прапорами та прапорами ЄС вигукували "Слава Україні", а їх українські поліцейські в'язали.
Ну а зі сходу кацапи навряд чи могли взяти південь, так як зараз вони до сих пір не захватили всю Донецьку область.
Це була здача, свідома здача півдня України.
Не знаю, чи ця зрада відбулася в Омані, чи в Стамбулі, але те, що це зрада підтверджують сотні фактів і свідчень. Це ж стосується і північного напрямку через Полісся на Київ. Даже полонені кацапські офіцери заявляли, мовляв, що за фігня, про все ж домовилися. Замість б/к перли з собою парадні однострої , духовий інструмент для параду на Хрещатику, поліцейський спецназ з дубинками і щитами для розгону цивільних і т. п.
Повторюся, підірвані мости, дальнобійна артилерія, РСЗО, польова артилерія і бригада піхоти наглухо закривала всі виходи із Криму - це скаже любий військовий офіцер, якби не зрада і некомпетентність деяких діячів.
18.10.2025 15:18 Відповісти
Зебабуїнам хоть в очі сци,у них ліпєцка фабрика,свинарчуки і Порошенко зроду винуватий.
18.10.2025 13:55 Відповісти
А ще й брата в Молдові.,
18.10.2025 14:24 Відповісти
Брата не жалко,це ж його брат ) а от ліпєцка фабрика тригерить так шо зуби зводить )
18.10.2025 15:20 Відповісти
з прізвищем на букву З ?
18.10.2025 15:01 Відповісти
Чомусь автор статті не нагадав, як буратінка під відео (для звітності) акваторію Маріка розміновував.
18.10.2025 13:57 Відповісти
З вашого дозволу я проілюструю те що ви написали прямо з офіційного сайту Президента України.

Президент ознайомився з роботою підрозділів морської охорони Прикордонної служби та ДСНС в Азовському морі

15 червня 2019 року - 18:31


Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря.

https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/41/93/d0db2f07f647b3a83b3bedb3c50945b9_1560617896_extra_large.jpeg https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/41/93/d0db2f07f647b3a83b3bedb3c50945b9_1560617896_extra_large.jpeg

На палубі судна «Капітан Чусов» Глава держави подивився показові заняття морських підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, саперів, водолазів підводного розмінування. Підрозділи відпрацювали навчання з затримання судна-порушника із застосовуванням вертольота Нацгвардії, кораблів морської охорони.
18.10.2025 15:22 Відповісти
Маріуполь2, значно збільшився, від окупантів ************!!
У ****** кабаєвича, це по Плану!?!?
18.10.2025 14:10 Відповісти
18.10.2025 14:24 Відповісти
Дякуючи кому? А не зеленому смердючому клопу, який здав південь за один день?
18.10.2025 14:28 Відповісти
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.

Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.

Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.

Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.

Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
"Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти".

Із передвиборчої риторики Зеленського,в яку повірили оті 73(45).
18.10.2025 14:28 Відповісти
Маріупольське кладовище щороку розростається: понад 100 тисяч загиблих.
Джерело: https://censor.net/ua/n3580403

Шановна редакціє ! Тема сумна і трагічна, але нащо пересмикувати ?
Кладовище будь-якого великого міста розростається.
Коли там перше фото зроблене, неясно.

https://uk.wikipedia.org/wiki/2020 2020 436,5 https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 431,8 https://uk.wikipedia.org/wiki/2022 2022 425,7
18.10.2025 14:49 Відповісти
Травневі шашлики.
18.10.2025 14:59 Відповісти
Дуже сумно!!! Що наробила ця недоімперія монголоїдів!!!
18.10.2025 15:05 Відповісти
 
 