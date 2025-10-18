Маріупольське кладовище щороку розростається: понад 100 тисяч загиблих. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ
Кладовище у Маріуполі збільшується щороку. Росія знищила понад 100 тисяч мирних жителів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI) із посиланням на супутникові знімки.
"Серія супутникових знімків показує, як щороку розростається Маріупольське кладовище. Масштаби поховань - вражаючі", - зазначають у Центрі.
За оцінками різних джерел, Росія знищила понад 100 тисяч цивільних мешканців Маріуполя.
"Кладовище - мовчазне свідчення воєнних злочинів окупантів, які принесли смерть під гаслами "захисту російськомовних", - підсумували у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Окупація Маріуполя
Маріуполь з перших годин вторгнення був під ударами російської авіації та артилерії. У березні-квітні місто опинилося в повній блокаді: неможливо було вивезти поранених, евакуювати людей чи підвезти гуманітарну допомогу.
16 березня російські окупанти скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку.
Останнім оплотом українських захисників став завод "Азовсталь", де оборону тримали бійці "Азову", морпіхи, прикордонники, поліція.
20 травня 2022 року український гарнізон на "Азовсталі" завершив свою 86-денну оборону за наказом вищого військового командування, яке наказало припинити опір для збереження життя військовослужбовців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
... Але мости розмінували, територію розмінували, акваторію розмінували, артилерію "найвеличніші" відвели, війська відвели крім одного батальйону, замість того, щоб проводити військові навчання, знаючи від розвідок про величезні угрупування орків, готових до вторгнення - провели навчання для поліції 12.02. 2022року. з автозаками і водометами. По легенді цивільні "порушники" з українськими прапорами та прапорами ЄС вигукували "Слава Україні", а їх українські поліцейські в'язали.
Ну а зі сходу кацапи навряд чи могли взяти південь, так як зараз вони до сих пір не захватили всю Донецьку область.
Це була здача, свідома здача півдня України.
Не знаю, чи ця зрада відбулася в Омані, чи в Стамбулі, але те, що це зрада підтверджують сотні фактів і свідчень. Це ж стосується і північного напрямку через Полісся на Київ. Даже полонені кацапські офіцери заявляли, мовляв, що за фігня, про все ж домовилися. Замість б/к перли з собою парадні однострої , духовий інструмент для параду на Хрещатику, поліцейський спецназ з дубинками і щитами для розгону цивільних і т. п.
Повторюся, підірвані мости, дальнобійна артилерія, РСЗО, польова артилерія і бригада піхоти наглухо закривала всі виходи із Криму - це скаже любий військовий офіцер, якби не зрада і некомпетентність деяких діячів.
Президент ознайомився з роботою підрозділів морської охорони Прикордонної служби та ДСНС в Азовському морі
15 червня 2019 року - 18:31
Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря.
https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/41/93/d0db2f07f647b3a83b3bedb3c50945b9_1560617896_extra_large.jpeg https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/41/93/d0db2f07f647b3a83b3bedb3c50945b9_1560617896_extra_large.jpeg
На палубі судна «Капітан Чусов» Глава держави подивився показові заняття морських підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, саперів, водолазів підводного розмінування. Підрозділи відпрацювали навчання з затримання судна-порушника із застосовуванням вертольота Нацгвардії, кораблів морської охорони.
У ****** кабаєвича, це по Плану!?!?
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
"Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти".
Із передвиборчої риторики Зеленського,в яку повірили оті 73(45).
Джерело: https://censor.net/ua/n3580403
Шановна редакціє ! Тема сумна і трагічна, але нащо пересмикувати ?
Кладовище будь-якого великого міста розростається.
Коли там перше фото зроблене, неясно.
https://uk.wikipedia.org/wiki/2020 2020 436,5 https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 431,8 https://uk.wikipedia.org/wiki/2022 2022 425,7