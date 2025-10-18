Маріупольське кладовище щороку розростається: понад 100 тисяч загиблих. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Кладовище у Маріуполі збільшується щороку. Росія знищила понад 100 тисяч мирних жителів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI) із посиланням на супутникові знімки.

"Серія супутникових знімків показує, як щороку розростається Маріупольське кладовище. Масштаби поховань - вражаючі", - зазначають у Центрі.

За оцінками різних джерел, Росія знищила понад 100 тисяч цивільних мешканців Маріуполя.

"Кладовище - мовчазне свідчення воєнних злочинів окупантів, які принесли смерть під гаслами "захисту російськомовних", - підсумували у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Окупація Маріуполя

Маріуполь з перших годин вторгнення був під ударами російської авіації та артилерії. У березні-квітні місто опинилося в повній блокаді: неможливо було вивезти поранених, евакуювати людей чи підвезти гуманітарну допомогу.

16 березня російські окупанти скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку.

Останнім оплотом українських захисників став завод "Азовсталь", де оборону тримали бійці "Азову", морпіхи, прикордонники, поліція.

20 травня 2022 року український гарнізон на "Азовсталі" завершив свою 86-денну оборону за наказом вищого військового командування, яке наказало припинити опір для збереження життя військовослужбовців.

