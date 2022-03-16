Окупанти скинули надпотужну бомбу на драмтеатр Маріуполя, де ховається тисяча людей. ФОТО

Окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на полк Азов та ексглаву Донецької ОДА Сергія Таруту у Facebook.

"За інформацією від очевидців стало відомо, що російські окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр.

Драмтеатр, культурний центр міста, було визначено місцем збору біженців, які втратили житло та засоби для існування. Окупанти не могли цього не знати, адже це було офіційно визначене місце.

Як відомо, в театрі переховувалось майже тисяча цивільних маріупольців. На теперішній час не відома кількість загиблих та поранених. Багато маріупольців ховались в театрі з маленькими дітьми.

Цей театр був прихистком, в якому рятувались від безперервних обстрілів жителі блокадного Маріуполя", - заявили в полку "Азов".

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"Скільки під завалами загиблих – невідомо. Зараз йдуть жорстокі бої. Ніхто не може дістатися до завалів, ми не знаємо, чи є вцілілі. І найстрашніше – не можемо їх з-під завалів дістати. Багато маріупольців ховались в театрі з маленькими дітьми! Бомбосховище також засипано, там також люди, дітки!" – зазначив Тарута.

Крім того, про обстріл драмтеатру повідомила Маріупольська міська рада.

"Літак скинув бомбу на будівлю, де ховалися сотні мирних маріупольців. Оцінити масштаб цього жахливого і нелюдського вчинку поки що неможливо, тому що в місті продовжуються обстріли житлових кварталів. Відомо, що після бомбардування зруйнувалася центральна частина Драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище, що знаходилося в будівлі. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.