Окупанти скинули надпотужну бомбу на драмтеатр Маріуполя, де ховається тисяча людей. ФОТО
Окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на полк Азов та ексглаву Донецької ОДА Сергія Таруту у Facebook.
"За інформацією від очевидців стало відомо, що російські окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр.
Драмтеатр, культурний центр міста, було визначено місцем збору біженців, які втратили житло та засоби для існування. Окупанти не могли цього не знати, адже це було офіційно визначене місце.
Як відомо, в театрі переховувалось майже тисяча цивільних маріупольців. На теперішній час не відома кількість загиблих та поранених. Багато маріупольців ховались в театрі з маленькими дітьми.
Цей театр був прихистком, в якому рятувались від безперервних обстрілів жителі блокадного Маріуполя", - заявили в полку "Азов".
"Скільки під завалами загиблих – невідомо. Зараз йдуть жорстокі бої. Ніхто не може дістатися до завалів, ми не знаємо, чи є вцілілі. І найстрашніше – не можемо їх з-під завалів дістати. Багато маріупольців ховались в театрі з маленькими дітьми! Бомбосховище також засипано, там також люди, дітки!" – зазначив Тарута.
Крім того, про обстріл драмтеатру повідомила Маріупольська міська рада.
"Літак скинув бомбу на будівлю, де ховалися сотні мирних маріупольців. Оцінити масштаб цього жахливого і нелюдського вчинку поки що неможливо, тому що в місті продовжуються обстріли житлових кварталів. Відомо, що після бомбардування зруйнувалася центральна частина Драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище, що знаходилося в будівлі. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
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Его подняла Армия Крайова, которая не подчинялась Сталину. Поэтому, если бы Сталин им помог, то власть в Варшаве уже была бы у временного правительства в Лондоне. А Сталину это категорически было не надо. Поэтому, он ждал, когда немцы там вырежут весь город фактически, и потом туда спокойно зашел по трупам поляков и поставил там своих марионеток.
В Мариуполе "Азов". "Азов" в гробу видал этническую еврейскую ОПГ "зеленого" Коломойского, которая у власти. Разумеется, "зеленым" выгодно, чтобы Путин утичтожил "Азов" в Марике. Иначе, после Победы с "зеленых" будет спрос по полной.
Після цього злочину ніякого продовження переговорів НЕ МОЖЕ БУТИ!!
https://twitter.com/i/status/1504149808583430148
Так ти ************, дорогенький.
Це не запитання, - це безпосередній факт...
Ми самі розберемся. Після війни.
Ти навіть українською мовою не володієш.
Кацап! Тварина ти *************!
Кацап, "іді *****!"
Ви або проти української влади (разом із ******), або ви підтримуєте українську владу (яка б вона не була на даний час).
То ви ЗА Україну, чи ви ПРОТИ України?
Іншого не дано. Визначайтеся.
убийство украинского гражданского населения - это несомненно давление на Зеленского с целью скорейшего подписания им соглашения с паРашей на ее условиях...
що ну зовiс нiчего не можуть зробити там
ну я розумiю ракети великой дольностi
Но ця бомба буда ж з лiтака
Ранее телеграм-каналы сообщали, что националисты из "Азова" готовят провокацию в здании театра. По информации (https://t.me/neoficialniybezsonov/8939) пленного националиста «Азова», штаб украинских боевиков находится в Мариупольском Драматическом театре в подвале, а холл театра полностью забит мирными людьми, которых стерегут 12 боевиков полка «Азов», что бы те не убежали. Людей собираются взорвать, выдав картинку для западных СМИ и обвинив Россию в авиаударе. Информацию о том, что сегодня днем штаб "Азова" переехал подтверждают (https://t.me/*********/12275)очевидцы.