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Окупанти скинули надпотужну бомбу на драмтеатр Маріуполя, де ховається тисяча людей. ФОТО

Окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на полк Азов та ексглаву Донецької ОДА Сергія Таруту у Facebook.

"За інформацією від очевидців стало відомо, що російські окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр.

Драмтеатр, культурний центр міста, було визначено місцем збору біженців, які втратили житло та засоби для існування. Окупанти не могли цього не знати, адже це було офіційно визначене місце.

Як відомо, в театрі переховувалось майже тисяча цивільних маріупольців. На теперішній час не відома кількість загиблих та поранених. Багато маріупольців ховались в театрі з маленькими дітьми.

Цей театр був прихистком, в якому рятувались від безперервних обстрілів жителі блокадного Маріуполя", - заявили в полку "Азов".

Окупанти скинули надпотужну бомбу на драмтеатр Маріуполя, де ховається тисяча людей 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли із "Градів" колону людей, які евакуйовувалися із Маріуполя. Поранено 5 осіб, дитина у важкому стані (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Скільки під завалами загиблих – невідомо. Зараз йдуть жорстокі бої. Ніхто не може дістатися до завалів, ми не знаємо, чи є вцілілі. І найстрашніше – не можемо їх з-під завалів дістати. Багато маріупольців ховались в театрі з маленькими дітьми! Бомбосховище також засипано, там також люди, дітки!" – зазначив Тарута.

Окупанти скинули надпотужну бомбу на драмтеатр Маріуполя, де ховається тисяча людей 02

Крім того, про обстріл драмтеатру повідомила Маріупольська міська рада.

"Літак скинув бомбу на будівлю, де ховалися сотні мирних маріупольців. Оцінити масштаб цього жахливого і нелюдського вчинку поки що неможливо, тому що в місті продовжуються обстріли житлових кварталів. Відомо, що після бомбардування зруйнувалася центральна частина Драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище, що знаходилося в будівлі. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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бомба (233) Маріуполь (3224) обстріл (28263)


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Топ коментарі
+126
А Ермак і Подоляк хочуть домовлятися з вбивцями
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16.03.2022 18:52
+71
Это массовое убийство и терракт
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16.03.2022 18:53
+67
https://site.ua/skitalec Роман Доник

...Розумієте, нема ніякої цілі крім знищення наших міст, наших домівок та нас самих. Просто нема. Це вже війна не задля якоїсь прагматичної цілі. Їх наїбала своя розвідка, та вся ця мразота з опзж, яка крала гроші у росіян і давала звіти, що тут вони так ефективно працюють, що тільки купка людей при владі їм заважає. Але вони вже зрозуміли, що їх наїбала розвідка, аналітики та агентура, яка сиділа тут на розпилі бабла. Вони прекрасно усвідомлюють що такими силами таку величезну території з таким спротивом неможливо контролювати. Не буде працювати нічого. Все буде горіти в них під ногами. Не буде в необхідній кількості колаборантів, які б могли замінити управління державними функціями.

Тому зовсім зовсім очевидно, що вони просто ведуть війну на знищення. Їм не потрібна навіть окупація. Бо вони нічого не зможуть з тим зробити. В них нема ресурсів та грошей...
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16.03.2022 18:56
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І які тут можуть бути перемовини? Чому ОП досі не прокоментував це жахіття?
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16.03.2022 19:41 Відповісти
подоляк ти і після цього будеш варнякаит про 15 домовленеостей?ти будеш ***** останньою якщо підеш на це.як тобі потім буде дивитись в очі живим..
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16.03.2022 20:01 Відповісти
Вас А нічим буде дивитися ...
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16.03.2022 23:21 Відповісти
Як після цього Ви (Зелені) можете сідати за стіл з убивцями ?
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16.03.2022 20:08 Відповісти
Якщо дуже припре то сяде. І добре зробить бо війна не може тривати безкінечно. І як би союзники нам не допомогали, виграє той у кого більше ресурсів.
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16.03.2022 21:44 Відповісти
Трагедия Мариуполя очень похожа на трагедию варшавского восстания в 1944г https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1944)

Его подняла Армия Крайова, которая не подчинялась Сталину. Поэтому, если бы Сталин им помог, то власть в Варшаве уже была бы у временного правительства в Лондоне. А Сталину это категорически было не надо. Поэтому, он ждал, когда немцы там вырежут весь город фактически, и потом туда спокойно зашел по трупам поляков и поставил там своих марионеток.

В Мариуполе "Азов". "Азов" в гробу видал этническую еврейскую ОПГ "зеленого" Коломойского, которая у власти. Разумеется, "зеленым" выгодно, чтобы Путин утичтожил "Азов" в Марике. Иначе, после Победы с "зеленых" будет спрос по полной.
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16.03.2022 20:09 Відповісти
перемога за Україною, і у них всіх спитають
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17.03.2022 07:23 Відповісти
Давай, давай більше переговорів хороших і різних!

Після цього злочину ніякого продовження переговорів НЕ МОЖЕ БУТИ!!
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16.03.2022 20:16 Відповісти
Сьогодні в ефірі ТВ марафону евакуйований житель з Маріуполя сказав, що в драмтеатрі сидить як мінімум 1500 людей і через декілька годин рашисти туди скинули надпотужну бомбу.
https://twitter.com/i/status/1504149808583430148
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16.03.2022 20:18 Відповісти
іди за кораблем
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16.03.2022 20:45 Відповісти
****, живьем шкуру с летчиков СНЯТЬ...
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16.03.2022 20:26 Відповісти
Как можно быть таким лживыми ублюдками?? Наши пишут бомбу скинули, параша прикинь шо написала -"«По имеющимся достоверным данным, боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра», - сообщили в ведомстве РИА новости" И самое страшное что эти лапеногие смотрят, и процентов 90 верят в эту лож... Там в башке один маргарин, они что в "ящике" что видят тому и верят!! ЧТОБЫ ВЫ СДОХЛИ ЛЖИВЫЕ ТВАРИ!!!
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16.03.2022 21:11 Відповісти
Увы, там нет ни здравого смысла, ни морали. В параше тупо верят телевизору.
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16.03.2022 22:12 Відповісти
скинуть эту зеленую сволочь стоящую у власти. Они сделали все чтобы страна подошла к войне практически без армии. надеюсь что теперь 73% превратились в 7% (есть еще идиоты которые считают нашего "лидера" героем - он вынужден изображать себя патриотом, иначе его народ разорвет. Ну а под шумок бросает лучших наших ребят -"Азов" - в самое пекло. Но надеюсь после войны, после победы с этой шайки сволочей спросят по полной.) Слава Украине! Героям слава!
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16.03.2022 21:23 Відповісти
О. Те ж саме казало *****.
Так ти ************, дорогенький.
Це не запитання, - це безпосередній факт...
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16.03.2022 21:56 Відповісти
Ты из параши? bot detected
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16.03.2022 22:13 Відповісти
ТЕПЕРЬ ДОЛЖНА ЗАКОНЧИТЬСЯ ЭТА ВОЙНА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ !!!
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16.03.2022 21:23 Відповісти
Подоляк, он же советник предателя Ермака договариваются с убийцами-рашками о выводе их войск за границы на 24.02.22. А что, за Крым уже забыли? о международно признанных границах Украины тоже забыли?
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16.03.2022 21:43 Відповісти
Під час війни паплюжити українську владу?
Ми самі розберемся. Після війни.
Ти навіть українською мовою не володієш.
Кацап! Тварина ти *************!
Кацап, "іді *****!"
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16.03.2022 22:01 Відповісти
При всій повазі єрмак та подоляк - то не українська влада. Зеленський - так, Залужний - так, Стефанчук - так, Шмигаль, Резніков, Данілов, і навіть Порошенко і Гончаренко(бо депутати вищого законодавчого органу держави) - все це наша влада. А хто такі ці подолякі та інші московськи кроти і що таке взагалі ОП, конституційно, а не просто щось якісь довірені корєша президента - я не згаю і знати не хочу.
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16.03.2022 22:32 Відповісти
Тепер чорно-біла ситуація.
Ви або проти української влади (разом із ******), або ви підтримуєте українську владу (яка б вона не була на даний час).

То ви ЗА Україну, чи ви ПРОТИ України?
Іншого не дано. Визначайтеся.
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16.03.2022 22:37 Відповісти
Мариуполь - это страшное преступление рассеянского шизо-фашизма.

убийство украинского гражданского населения - это несомненно давление на Зеленского с целью скорейшего подписания им соглашения с паРашей на ее условиях...
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16.03.2022 21:46 Відповісти
****** кацапские ******. Убивать всех. Не брать пленных,убивать на месте.
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16.03.2022 22:06 Відповісти
Мета у кацапів одна-знищити нас як націю.Зрозумійте це нарешті
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16.03.2022 22:09 Відповісти
Нажаль, алэ ви правi 🙄
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16.03.2022 22:17 Відповісти
скiльки ще не розумiю, де ПВО !!!??? Таке врження
що ну зовiс нiчего не можуть зробити там
ну я розумiю ракети великой дольностi
Но ця бомба буда ж з лiтака
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16.03.2022 23:16 Відповісти
Твари! россияне вы нелюди!
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17.03.2022 00:02 Відповісти
********
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17.03.2022 00:49 Відповісти
Я бы просил суд решения о наказании этого урода-Лавров-конь путем повешения привселюдно на площади у мавзолея где хранят Ленина. А Путина - в Гааге.
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17.03.2022 03:53 Відповісти
Новость от вчера, баньте быстрей а то люди увидят!! )))

Ранее телеграм-каналы сообщали, что националисты из "Азова" готовят провокацию в здании театра. По информации (https://t.me/neoficialniybezsonov/8939) пленного националиста «Азова», штаб украинских боевиков находится в Мариупольском Драматическом театре в подвале, а холл театра полностью забит мирными людьми, которых стерегут 12 боевиков полка «Азов», что бы те не убежали. Людей собираются взорвать, выдав картинку для западных СМИ и обвинив Россию в авиаударе. Информацию о том, что сегодня днем штаб "Азова" переехал подтверждают (https://t.me/*********/12275)очевидцы.
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17.03.2022 08:33 Відповісти
лапотная ********* под прокси, новости, вернее фейки от ********* можешь свернуть себе в трубочку и засунуть сам знаешь куда.
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17.03.2022 12:50 Відповісти
вас обманывают ...
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18.03.2022 08:38 Відповісти
Простите может в моих словах нет смысла ! Но нашей власти выгодно что-бы полк Азов который для каждого Украинца символ силы воли духа ! Полк который вызывает ужас у рашистов ! Был полностью уничтожен !
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18.03.2022 22:47 Відповісти
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