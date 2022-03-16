Оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на драмтеатр Мариуполя, где прячется тысяча человек. ФОТО
Оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где прятались беженцы, потерявшие дом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полк Азов и экс-главу Донецкой ОГА Сергея Таруту в Facebook.
По информации от очевидцев стало известно, что российские оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр.
Драмтеатр, культурный центр города, был определен местом сбора беженцев, потерявших жилье и средства к существованию. Оккупанты не могли этого не знать, ведь это было официально определенное место.
Как известно, в театре пряталось около тысячи гражданских мариупольцев. В настоящее время неизвестно количество погибших и раненых. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми.
"Этот театр был убежищем, в котором спасались от непрерывных обстрелов жители блокадного Мариуполя", – заявили в полку "Азов".
"Сколько под завалами погибших – неизвестно. Сейчас идут жестокие бои. Никто не может добраться до завалов, мы не знаем, есть ли уцелевшие. И самое страшное – не можем их из-под завалов достать. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми! Бомбоубежище тоже засыпано, там тоже люди, детки!" – отметил Тарута.
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Его подняла Армия Крайова, которая не подчинялась Сталину. Поэтому, если бы Сталин им помог, то власть в Варшаве уже была бы у временного правительства в Лондоне. А Сталину это категорически было не надо. Поэтому, он ждал, когда немцы там вырежут весь город фактически, и потом туда спокойно зашел по трупам поляков и поставил там своих марионеток.
В Мариуполе "Азов". "Азов" в гробу видал этническую еврейскую ОПГ "зеленого" Коломойского, которая у власти. Разумеется, "зеленым" выгодно, чтобы Путин утичтожил "Азов" в Марике. Иначе, после Победы с "зеленых" будет спрос по полной.
Після цього злочину ніякого продовження переговорів НЕ МОЖЕ БУТИ!!
https://twitter.com/i/status/1504149808583430148
Так ти ************, дорогенький.
Це не запитання, - це безпосередній факт...
Ми самі розберемся. Після війни.
Ти навіть українською мовою не володієш.
Кацап! Тварина ти *************!
Кацап, "іді *****!"
Ви або проти української влади (разом із ******), або ви підтримуєте українську владу (яка б вона не була на даний час).
То ви ЗА Україну, чи ви ПРОТИ України?
Іншого не дано. Визначайтеся.
убийство украинского гражданского населения - это несомненно давление на Зеленского с целью скорейшего подписания им соглашения с паРашей на ее условиях...
що ну зовiс нiчего не можуть зробити там
ну я розумiю ракети великой дольностi
Но ця бомба буда ж з лiтака
Ранее телеграм-каналы сообщали, что националисты из "Азова" готовят провокацию в здании театра. По информации (https://t.me/neoficialniybezsonov/8939) пленного националиста «Азова», штаб украинских боевиков находится в Мариупольском Драматическом театре в подвале, а холл театра полностью забит мирными людьми, которых стерегут 12 боевиков полка «Азов», что бы те не убежали. Людей собираются взорвать, выдав картинку для западных СМИ и обвинив Россию в авиаударе. Информацию о том, что сегодня днем штаб "Азова" переехал подтверждают (https://t.me/*********/12275)очевидцы.