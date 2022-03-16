Оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на драмтеатр Мариуполя, где прячется тысяча человек. ФОТО

Оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где прятались беженцы, потерявшие дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полк Азов и экс-главу Донецкой ОГА Сергея Таруту в Facebook.

По информации от очевидцев стало известно, что российские оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр.

Драмтеатр, культурный центр города, был определен местом сбора беженцев, потерявших жилье и средства к существованию. Оккупанты не могли этого не знать, ведь это было официально определенное место.

Как известно, в театре пряталось около тысячи гражданских мариупольцев. В настоящее время неизвестно количество погибших и раненых. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми.

"Этот театр был убежищем, в котором спасались от непрерывных обстрелов жители блокадного Мариуполя", – заявили в полку "Азов".

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"Сколько под завалами погибших – неизвестно. Сейчас идут жестокие бои. Никто не может добраться до завалов, мы не знаем, есть ли уцелевшие. И самое страшное – не можем их из-под завалов достать. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми! Бомбоубежище тоже засыпано, там тоже люди, детки!" – отметил Тарута.