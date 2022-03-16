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Оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на драмтеатр Мариуполя, где прячется тысяча человек. ФОТО

Оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где прятались беженцы, потерявшие дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полк Азов и экс-главу Донецкой ОГА Сергея Таруту в Facebook.

По информации от очевидцев стало известно, что российские оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр.

Драмтеатр, культурный центр города, был определен местом сбора беженцев, потерявших жилье и средства к существованию. Оккупанты не могли этого не знать, ведь это было официально определенное место.

Как известно, в театре пряталось около тысячи гражданских мариупольцев. В настоящее время неизвестно количество погибших и раненых. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми.

"Этот театр был убежищем, в котором спасались от непрерывных обстрелов жители блокадного Мариуполя", – заявили в полку "Азов".

Оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на драмтеатр Мариуполя, где прячется тысяча человек 01

Смотрите также: Войска РФ обстреляли из "Градов" колонну людей, эвакуировавшихся из Мариуполя. Есть погибшие, среди раненых – дети, – Генштаб. ФОТО 18+

"Сколько под завалами погибших – неизвестно. Сейчас идут жестокие бои. Никто не может добраться до завалов, мы не знаем, есть ли уцелевшие. И самое страшное – не можем их из-под завалов достать. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми! Бомбоубежище тоже засыпано, там тоже люди, детки!" – отметил Тарута.

Оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на драмтеатр Мариуполя, где прячется тысяча человек 02

бомба (369) Мариуполь (5706) обстрел (26942)


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Топ комментарии
+126
А Ермак і Подоляк хочуть домовлятися з вбивцями
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16.03.2022 18:52
+71
Это массовое убийство и терракт
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16.03.2022 18:53
+67
https://site.ua/skitalec Роман Доник

...Розумієте, нема ніякої цілі крім знищення наших міст, наших домівок та нас самих. Просто нема. Це вже війна не задля якоїсь прагматичної цілі. Їх наїбала своя розвідка, та вся ця мразота з опзж, яка крала гроші у росіян і давала звіти, що тут вони так ефективно працюють, що тільки купка людей при владі їм заважає. Але вони вже зрозуміли, що їх наїбала розвідка, аналітики та агентура, яка сиділа тут на розпилі бабла. Вони прекрасно усвідомлюють що такими силами таку величезну території з таким спротивом неможливо контролювати. Не буде працювати нічого. Все буде горіти в них під ногами. Не буде в необхідній кількості колаборантів, які б могли замінити управління державними функціями.

Тому зовсім зовсім очевидно, що вони просто ведуть війну на знищення. Їм не потрібна навіть окупація. Бо вони нічого не зможуть з тим зробити. В них нема ресурсів та грошей...
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16.03.2022 18:56
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І які тут можуть бути перемовини? Чому ОП досі не прокоментував це жахіття?
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16.03.2022 19:41 Ответить
подоляк ти і після цього будеш варнякаит про 15 домовленеостей?ти будеш ***** останньою якщо підеш на це.як тобі потім буде дивитись в очі живим..
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16.03.2022 20:01 Ответить
Вас А нічим буде дивитися ...
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16.03.2022 23:21 Ответить
Як після цього Ви (Зелені) можете сідати за стіл з убивцями ?
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16.03.2022 20:08 Ответить
Якщо дуже припре то сяде. І добре зробить бо війна не може тривати безкінечно. І як би союзники нам не допомогали, виграє той у кого більше ресурсів.
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16.03.2022 21:44 Ответить
Трагедия Мариуполя очень похожа на трагедию варшавского восстания в 1944г https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1944)

Его подняла Армия Крайова, которая не подчинялась Сталину. Поэтому, если бы Сталин им помог, то власть в Варшаве уже была бы у временного правительства в Лондоне. А Сталину это категорически было не надо. Поэтому, он ждал, когда немцы там вырежут весь город фактически, и потом туда спокойно зашел по трупам поляков и поставил там своих марионеток.

В Мариуполе "Азов". "Азов" в гробу видал этническую еврейскую ОПГ "зеленого" Коломойского, которая у власти. Разумеется, "зеленым" выгодно, чтобы Путин утичтожил "Азов" в Марике. Иначе, после Победы с "зеленых" будет спрос по полной.
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16.03.2022 20:09 Ответить
перемога за Україною, і у них всіх спитають
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17.03.2022 07:23 Ответить
Давай, давай більше переговорів хороших і різних!

Після цього злочину ніякого продовження переговорів НЕ МОЖЕ БУТИ!!
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16.03.2022 20:16 Ответить
Сьогодні в ефірі ТВ марафону евакуйований житель з Маріуполя сказав, що в драмтеатрі сидить як мінімум 1500 людей і через декілька годин рашисти туди скинули надпотужну бомбу.
https://twitter.com/i/status/1504149808583430148
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16.03.2022 20:18 Ответить
іди за кораблем
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16.03.2022 20:45 Ответить
****, живьем шкуру с летчиков СНЯТЬ...
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16.03.2022 20:26 Ответить
Как можно быть таким лживыми ублюдками?? Наши пишут бомбу скинули, параша прикинь шо написала -"«По имеющимся достоверным данным, боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра», - сообщили в ведомстве РИА новости" И самое страшное что эти лапеногие смотрят, и процентов 90 верят в эту лож... Там в башке один маргарин, они что в "ящике" что видят тому и верят!! ЧТОБЫ ВЫ СДОХЛИ ЛЖИВЫЕ ТВАРИ!!!
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16.03.2022 21:11 Ответить
Увы, там нет ни здравого смысла, ни морали. В параше тупо верят телевизору.
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16.03.2022 22:12 Ответить
скинуть эту зеленую сволочь стоящую у власти. Они сделали все чтобы страна подошла к войне практически без армии. надеюсь что теперь 73% превратились в 7% (есть еще идиоты которые считают нашего "лидера" героем - он вынужден изображать себя патриотом, иначе его народ разорвет. Ну а под шумок бросает лучших наших ребят -"Азов" - в самое пекло. Но надеюсь после войны, после победы с этой шайки сволочей спросят по полной.) Слава Украине! Героям слава!
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16.03.2022 21:23 Ответить
О. Те ж саме казало *****.
Так ти ************, дорогенький.
Це не запитання, - це безпосередній факт...
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16.03.2022 21:56 Ответить
Ты из параши? bot detected
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16.03.2022 22:13 Ответить
ТЕПЕРЬ ДОЛЖНА ЗАКОНЧИТЬСЯ ЭТА ВОЙНА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ !!!
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16.03.2022 21:23 Ответить
Подоляк, он же советник предателя Ермака договариваются с убийцами-рашками о выводе их войск за границы на 24.02.22. А что, за Крым уже забыли? о международно признанных границах Украины тоже забыли?
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16.03.2022 21:43 Ответить
Під час війни паплюжити українську владу?
Ми самі розберемся. Після війни.
Ти навіть українською мовою не володієш.
Кацап! Тварина ти *************!
Кацап, "іді *****!"
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16.03.2022 22:01 Ответить
При всій повазі єрмак та подоляк - то не українська влада. Зеленський - так, Залужний - так, Стефанчук - так, Шмигаль, Резніков, Данілов, і навіть Порошенко і Гончаренко(бо депутати вищого законодавчого органу держави) - все це наша влада. А хто такі ці подолякі та інші московськи кроти і що таке взагалі ОП, конституційно, а не просто щось якісь довірені корєша президента - я не згаю і знати не хочу.
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16.03.2022 22:32 Ответить
Тепер чорно-біла ситуація.
Ви або проти української влади (разом із ******), або ви підтримуєте українську владу (яка б вона не була на даний час).

То ви ЗА Україну, чи ви ПРОТИ України?
Іншого не дано. Визначайтеся.
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16.03.2022 22:37 Ответить
Мариуполь - это страшное преступление рассеянского шизо-фашизма.

убийство украинского гражданского населения - это несомненно давление на Зеленского с целью скорейшего подписания им соглашения с паРашей на ее условиях...
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16.03.2022 21:46 Ответить
****** кацапские ******. Убивать всех. Не брать пленных,убивать на месте.
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16.03.2022 22:06 Ответить
Мета у кацапів одна-знищити нас як націю.Зрозумійте це нарешті
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16.03.2022 22:09 Ответить
Нажаль, алэ ви правi 🙄
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16.03.2022 22:17 Ответить
скiльки ще не розумiю, де ПВО !!!??? Таке врження
що ну зовiс нiчего не можуть зробити там
ну я розумiю ракети великой дольностi
Но ця бомба буда ж з лiтака
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16.03.2022 23:16 Ответить
Твари! россияне вы нелюди!
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17.03.2022 00:02 Ответить
********
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17.03.2022 00:49 Ответить
Я бы просил суд решения о наказании этого урода-Лавров-конь путем повешения привселюдно на площади у мавзолея где хранят Ленина. А Путина - в Гааге.
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17.03.2022 03:53 Ответить
Новость от вчера, баньте быстрей а то люди увидят!! )))

Ранее телеграм-каналы сообщали, что националисты из "Азова" готовят провокацию в здании театра. По информации (https://t.me/neoficialniybezsonov/8939) пленного националиста «Азова», штаб украинских боевиков находится в Мариупольском Драматическом театре в подвале, а холл театра полностью забит мирными людьми, которых стерегут 12 боевиков полка «Азов», что бы те не убежали. Людей собираются взорвать, выдав картинку для западных СМИ и обвинив Россию в авиаударе. Информацию о том, что сегодня днем штаб "Азова" переехал подтверждают (https://t.me/*********/12275)очевидцы.
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17.03.2022 08:33 Ответить
лапотная ********* под прокси, новости, вернее фейки от ********* можешь свернуть себе в трубочку и засунуть сам знаешь куда.
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17.03.2022 12:50 Ответить
вас обманывают ...
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18.03.2022 08:38 Ответить
Простите может в моих словах нет смысла ! Но нашей власти выгодно что-бы полк Азов который для каждого Украинца символ силы воли духа ! Полк который вызывает ужас у рашистов ! Был полностью уничтожен !
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18.03.2022 22:47 Ответить
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