Мариупольское кладбище ежегодно разрастается: более 100 тысяч погибших. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ
Кладбище в Мариуполе увеличивается ежегодно. Россия уничтожила более 100 тысяч мирных жителей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI) со ссылкой на спутниковые снимки.
"Серия спутниковых снимков показывает, как ежегодно разрастается Мариупольское кладбище. Масштабы захоронений - впечатляющие", - отмечают в Центре.
По оценкам различных источников, Россия уничтожила более 100 тысяч гражданских жителей Мариуполя.
"Кладбище - молчаливое свидетельство военных преступлений оккупантов, которые принесли смерть под лозунгами "защиты русскоязычных", - подытожили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Оккупация Мариуполя
Мариуполь с первых часов вторжения был под ударами российской авиации и артиллерии. В марте-апреле город оказался в полной блокаде: невозможно было вывезти раненых, эвакуировать людей или подвезти гуманитарную помощь.
16 марта российские оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где прятались беженцы, потерявшие дом.
Последним оплотом украинских защитников стал завод "Азовсталь", где оборону держали бойцы "Азова", морпехи, пограничники, полиция.
20 мая 2022 года украинский гарнизон на "Азовстали" завершил свою 86-дневную оборону по приказу высшего военного командования, которое приказало прекратить сопротивление для сохранения жизни военнослужащих.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
... Але мости розмінували, територію розмінували, акваторію розмінували, артилерію "найвеличніші" відвели, війська відвели крім одного батальйону, замість того, щоб проводити військові навчання, знаючи від розвідок про величезні угрупування орків, готових до вторгнення - провели навчання для поліції 12.02. 2022року. з автозаками і водометами. По легенді цивільні "порушники" з українськими прапорами та прапорами ЄС вигукували "Слава Україні", а їх українські поліцейські в'язали.
Ну а зі сходу кацапи навряд чи могли взяти південь, так як зараз вони до сих пір не захватили всю Донецьку область.
Це була здача, свідома здача півдня України.
Не знаю, чи ця зрада відбулася в Омані, чи в Стамбулі, але те, що це зрада підтверджують сотні фактів і свідчень. Це ж стосується і північного напрямку через Полісся на Київ. Даже полонені кацапські офіцери заявляли, мовляв, що за фігня, про все ж домовилися. Замість б/к перли з собою парадні однострої , духовий інструмент для параду на Хрещатику, поліцейський спецназ з дубинками і щитами для розгону цивільних і т. п.
Повторюся, підірвані мости, дальнобійна артилерія, РСЗО, польова артилерія і бригада піхоти наглухо закривала всі виходи із Криму - це скаже любий військовий офіцер, якби не зрада і некомпетентність деяких діячів.
Президент ознайомився з роботою підрозділів морської охорони Прикордонної служби та ДСНС в Азовському морі
15 червня 2019 року - 18:31
Під час робочої поїздки до Маріуполя Президент України Володимир Зеленський ознайомився, як відбувається підводне розмінування в акваторії Азовського моря.
https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/41/93/d0db2f07f647b3a83b3bedb3c50945b9_1560617896_extra_large.jpeg https://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/13/41/93/d0db2f07f647b3a83b3bedb3c50945b9_1560617896_extra_large.jpeg
На палубі судна «Капітан Чусов» Глава держави подивився показові заняття морських підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, саперів, водолазів підводного розмінування. Підрозділи відпрацювали навчання з затримання судна-порушника із застосовуванням вертольота Нацгвардії, кораблів морської охорони.
У ****** кабаєвича, це по Плану!?!?
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
"Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти".
Із передвиборчої риторики Зеленського,в яку повірили оті 73(45).
Джерело: https://censor.net/ua/n3580403
Шановна редакціє ! Тема сумна і трагічна, але нащо пересмикувати ?
Кладовище будь-якого великого міста розростається.
Коли там перше фото зроблене, неясно.
https://uk.wikipedia.org/wiki/2020 2020 436,5 https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 431,8 https://uk.wikipedia.org/wiki/2022 2022 425,7