Мариупольское кладбище ежегодно разрастается: более 100 тысяч погибших. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Кладбище в Мариуполе увеличивается ежегодно. Россия уничтожила более 100 тысяч мирных жителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI) со ссылкой на спутниковые снимки.

"Серия спутниковых снимков показывает, как ежегодно разрастается Мариупольское кладбище. Масштабы захоронений - впечатляющие", - отмечают в Центре.

По оценкам различных источников, Россия уничтожила более 100 тысяч гражданских жителей Мариуполя.

"Кладбище - молчаливое свидетельство военных преступлений оккупантов, которые принесли смерть под лозунгами "защиты русскоязычных", - подытожили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Оккупация Мариуполя

Мариуполь с первых часов вторжения был под ударами российской авиации и артиллерии. В марте-апреле город оказался в полной блокаде: невозможно было вывезти раненых, эвакуировать людей или подвезти гуманитарную помощь.

16 марта российские оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где прятались беженцы, потерявшие дом.

Последним оплотом украинских защитников стал завод "Азовсталь", где оборону держали бойцы "Азова", морпехи, пограничники, полиция.

20 мая 2022 года украинский гарнизон на "Азовстали" завершил свою 86-дневную оборону по приказу высшего военного командования, которое приказало прекратить сопротивление для сохранения жизни военнослужащих.

