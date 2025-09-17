Россияне готовят Мариуполь как хаб для наступлений: прокладывают объездную дорогу для техники, грузов и военных колонн. ФОТОрепортаж

Российские захватчики готовят Мариуполь как хаб для новых наступлений: под городом прокладывают объездную дорогу для техники, грузов и военных колонн.

Именно поэтому, как пишет руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, все делается "тихо, без камер и пропагандистских визитов", передает Цензор.НЕТ.

"Прокладка дороги ускорит переброску сил, уменьшит время логистики и подготовит город для новых наступлений", - пишет Андрющенко







