РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9471 посетитель онлайн
Новости Оккупация Мариуполя
2 422 6

Россияне готовят Мариуполь как хаб для наступлений: прокладывают объездную дорогу для техники, грузов и военных колонн. ФОТОрепортаж

Российские захватчики готовят Мариуполь как хаб для новых наступлений: под городом прокладывают объездную дорогу для техники, грузов и военных колонн.

Именно поэтому, как пишет руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, все делается "тихо, без камер и пропагандистских визитов", передает Цензор.НЕТ.

"Прокладка дороги ускорит переброску сил, уменьшит время логистики и подготовит город для новых наступлений", - пишет Андрющенко

Мариуполь
Мариуполь
Мариуполь

Также читайте: В Мариуполе - бензиновый коллапс, очереди на АЗС на 2-3 часа. ФОТОрепортаж

Автор: 

армия РФ (20564) Мариуполь (5746) оккупация (10291) Донецкая область (10782) Андрющенко Петр (595) Мариупольский район (58)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бачите яке будівництво
А не те що зебіл набудував
Кому потрібний той крисський міст, якщо є суходол і жд сполучення.
показать весь комментарий
17.09.2025 15:31 Ответить
велике будівництво
показать весь комментарий
17.09.2025 15:33 Ответить
і знову на сцені, зелений дегенерат андрющенко!
оно, бичите, які молодці кацапи. дорогу будують.
керівник, ****! керівник центру вивчення окупації.
з простих радників мера маріуполя!
цілий керівник, експерт з окупації!!!
за державні гроші, звісно........
показать весь комментарий
17.09.2025 15:35 Ответить
А в'ї...ти туди віра не дозволяє?
показать весь комментарий
17.09.2025 15:55 Ответить
Та там і була об'здна - на донецьк і далі. Те шо вона була знищена рюськими фішистами(рф) то вже нікого не хвилює. Традіції української більшості - кого обирати - хай би будував шляхи.
показать весь комментарий
17.09.2025 16:07 Ответить
А Ізраїль тупо знищує хаб хумусів під кодовою назвою Газа!
До речі,
"Сегодня знаменательный день, вошедший в историю как пейджеров день - сегодня ровно год назад - 17.09.24 была проведена операции "Пейджер".

Это было эпично.

Публика неистовствовала.

Уже прошёл год, и сколько всего за этот год произошло🤦
показать весь комментарий
17.09.2025 16:24 Ответить
 
 