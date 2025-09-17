2 422 6
Россияне готовят Мариуполь как хаб для наступлений: прокладывают объездную дорогу для техники, грузов и военных колонн. ФОТОрепортаж
Российские захватчики готовят Мариуполь как хаб для новых наступлений: под городом прокладывают объездную дорогу для техники, грузов и военных колонн.
Именно поэтому, как пишет руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, все делается "тихо, без камер и пропагандистских визитов", передает Цензор.НЕТ.
"Прокладка дороги ускорит переброску сил, уменьшит время логистики и подготовит город для новых наступлений", - пишет Андрющенко
А не те що зебіл набудував
Кому потрібний той крисський міст, якщо є суходол і жд сполучення.
оно, бичите, які молодці кацапи. дорогу будують.
керівник, ****! керівник центру вивчення окупації.
з простих радників мера маріуполя!
цілий керівник, експерт з окупації!!!
за державні гроші, звісно........
