В Мариуполе - бензиновый коллапс, очереди на АЗС - на 2-3 часа. ФОТОрепортаж

Сейчас во временно оккупированном Мариуполе фиксируется бензиновый коллапс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Мариупольского горсовета.

Как отмечается, в псевдореспубликах сейчас острая проблема с топливом. Цены активно растут, бензина не хватает, а на заправках образуются огромные 2-3-х часовые очереди.

Также смотрите: "Советский Союз или что?" - россиянка скулит из-за дефицита бензина. ВИДЕО

Фото: Мариупольская МВА / Телеграм-канал
Фото: Мариупольская МВА / Телеграм-канал
Фото: Мариупольская МВА / Телеграм-канал
Фото: Мариупольская МВА / Телеграм-канал

"В частности, не обошла проблема и оккупированный Мариуполь. Литр 95-го бензина на заправках уже выше 70 рублей, а на некоторых доходит до 90 рублей. Центр изучения оккупации сообщал, что уже несколько суток на многих заправках бензина вообще нет. В соцсетях люди уже спрашивают, где в городе можно заправиться", - говорится в сообщении.

Также напоминается, что с начала года оптовая стоимость бензина АИ-92 увеличилась на 13,4 рубля за литр, на АИ-95 - на 20,8 рубля. Это самый большой рост с 2015 года, отмечали в так называемом "минэнерго днр".

+3
А де на фото черги і високі ціни?
09.09.2025 13:17 Ответить
+1
Це він про Кабаєву шутканув? Про Алінку
09.09.2025 13:28 Ответить
+1
Вчора бачив ролик як на мААЦквє на заправках пишуть, що не бензину намає, а "ізвінітьє, пістАлєт нє работаєт" і так на кожній колонці.
09.09.2025 13:59 Ответить
газ шармак у русні
09.09.2025 13:21 Ответить
и где черги на фото?
А в чому "суть стояння"? Якшо на панелі написано - "Б\Н"? Під"їхали, прочитали, і далі поїхали... А ящо ціна не влаштовує? Те саме...
09.09.2025 13:37 Ответить
"А в чому "суть стояння"?"

а в чем суть ФОТОрепортажа про черги? я всего лишь обратил внимание на несоответствие заголовка и иллюстративного материала
09.09.2025 15:03 Ответить
Ну, а я на інше "звернув увагу"... Та й, взагалі, треба дивиться на все, "в комплексі"... Статтю написала одна людина. А хтось інший приклав фото... У мене таке було - коли написав статтю, а редактор впхнула до неї фото, яке не мало стосунку, до написаного... І тут було вже подібне - коли написали статтю про контрабанду антикваріату (зброї), і назвали "акінаком" (тобто, прямолезовим мечем-кинджалом), те, що було криволезовим клинком. Бо на фото - один з ранніх видів "шамшира" (щось середнє між кривим мечем, і шаблею).
09.09.2025 15:20 Ответить
2 часа это ххххня !!! надо 2 месяца стоять в очереди !!!(((
09.09.2025 13:20 Ответить
путін,все передбачив! Не даремно, армію, почав переводити на віслючків...
09.09.2025 13:23 Ответить
Все идет по плану,денег нет но вы держитесь до начала смутных времен...
09.09.2025 13:28 Ответить
Бензоколонія без бензину.
09.09.2025 13:35 Ответить
куприна-разнести
09.09.2025 13:37 Ответить
 
 