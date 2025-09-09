В Мариуполе - бензиновый коллапс, очереди на АЗС - на 2-3 часа. ФОТОрепортаж

Сейчас во временно оккупированном Мариуполе фиксируется бензиновый коллапс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Мариупольского горсовета.

Как отмечается, в псевдореспубликах сейчас острая проблема с топливом. Цены активно растут, бензина не хватает, а на заправках образуются огромные 2-3-х часовые очереди.

Фото: Мариупольская МВА / Телеграм-канал

"В частности, не обошла проблема и оккупированный Мариуполь. Литр 95-го бензина на заправках уже выше 70 рублей, а на некоторых доходит до 90 рублей. Центр изучения оккупации сообщал, что уже несколько суток на многих заправках бензина вообще нет. В соцсетях люди уже спрашивают, где в городе можно заправиться", - говорится в сообщении.

Также напоминается, что с начала года оптовая стоимость бензина АИ-92 увеличилась на 13,4 рубля за литр, на АИ-95 - на 20,8 рубля. Это самый большой рост с 2015 года, отмечали в так называемом "минэнерго днр".