У Маріуполі бензиновий колапс, черги на АЗС на 2-3 години. ФОТОрепортаж

Наразі у тимчасово окупованому Маріуполі фіксується бензиновий колапс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Маріупольської міськради.

Як зазначається, у псевдореспубліках наразі гостра проблема з паливом. Ціни активно зростають, бензину не вистачає, а на заправках утворюються величезні 2-3-х годинні черги. 

Також дивіться: "Советский Союз или что?" - росіянка скиглить через дефіцит бензину. ВIДЕО

бензин у Маріуполі
Фото: Маріупольська МВА / Телеграм-канал
бензин у Маріуполі
Фото: Маріупольська МВА / Телеграм-канал
бензин у Маріуполі
Фото: Маріупольська МВА / Телеграм-канал
бензин у Маріуполі
Фото: Маріупольська МВА / Телеграм-канал

"Зокрема, не оминула проблема й окупований Маріуполь. Літр 95-го бензину на заправках вже вище 70 рублів, а на деяких доходить до 90 рублів. Центр вивчення окупації повідомляв, що вже кілька діб на багатьох заправках бензину взагалі немає. У соцмережах люди вже питають, де у місті можна заправитися", - йдеться у повідомленні.

Також нагадується, що з початку року оптова вартість бензину АІ-92 збільшилася на 13,4 рубля за літр, на АІ-95 – на 20,8 рубля. Це найбільше зростання з 2015 року, зазначали у так званому "міненерго днр".

Автор: 

бензин (1255) Маріуполь (3265) Донецька область (9530) Маріупольський район (60)
Топ коментарі
+3
А де на фото черги і високі ціни?
показати весь коментар
09.09.2025 13:17 Відповісти
+1
Вчора бачив ролик як на мААЦквє на заправках пишуть, що не бензину намає, а "ізвінітьє, пістАлєт нє работаєт" і так на кожній колонці.
показати весь коментар
09.09.2025 13:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
А де на фото черги і високі ціни?
показати весь коментар
09.09.2025 13:17 Відповісти
газ шармак у русні
показати весь коментар
09.09.2025 13:21 Відповісти
"черги на АЗС на 2-3 години. ФОТОрепортаж"

и где черги на фото?
показати весь коментар
09.09.2025 13:17 Відповісти
Где где, у Алинки в пи..де! (с)
показати весь коментар
09.09.2025 13:19 Відповісти
А в чому "суть стояння"? Якшо на панелі написано - "Б\Н"? Під"їхали, прочитали, і далі поїхали... А ящо ціна не влаштовує? Те саме...
показати весь коментар
09.09.2025 13:37 Відповісти
Вчора бачив ролик як на мААЦквє на заправках пишуть, що не бензину намає, а "ізвінітьє, пістАлєт нє работаєт" і так на кожній колонці.
показати весь коментар
09.09.2025 13:59 Відповісти
2 часа это ххххня !!! надо 2 месяца стоять в очереди !!!(((
показати весь коментар
09.09.2025 13:20 Відповісти
путін,все передбачив! Не даремно, армію, почав переводити на віслючків...
показати весь коментар
09.09.2025 13:23 Відповісти
Все идет по плану,денег нет но вы держитесь до начала смутных времен...
показати весь коментар
09.09.2025 13:28 Відповісти
Це він про Кабаєву шутканув? Про Алінку
показати весь коментар
09.09.2025 13:28 Відповісти
Бензоколонія без бензину.
показати весь коментар
09.09.2025 13:35 Відповісти
куприна-разнести
показати весь коментар
09.09.2025 13:37 Відповісти
 
 