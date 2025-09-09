У Маріуполі бензиновий колапс, черги на АЗС на 2-3 години. ФОТОрепортаж

Наразі у тимчасово окупованому Маріуполі фіксується бензиновий колапс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Маріупольської міськради.

Як зазначається, у псевдореспубліках наразі гостра проблема з паливом. Ціни активно зростають, бензину не вистачає, а на заправках утворюються величезні 2-3-х годинні черги.

Фото: Маріупольська МВА / Телеграм-канал

"Зокрема, не оминула проблема й окупований Маріуполь. Літр 95-го бензину на заправках вже вище 70 рублів, а на деяких доходить до 90 рублів. Центр вивчення окупації повідомляв, що вже кілька діб на багатьох заправках бензину взагалі немає. У соцмережах люди вже питають, де у місті можна заправитися", - йдеться у повідомленні.

Також нагадується, що з початку року оптова вартість бензину АІ-92 збільшилася на 13,4 рубля за літр, на АІ-95 – на 20,8 рубля. Це найбільше зростання з 2015 року, зазначали у так званому "міненерго днр".