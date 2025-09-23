Окупанти планують відкрити "митний пост" у тимчасово окупованому Маріуполі, - ЦНС
Росія оголосила про намір створити "митний пост" у зруйнованому Маріуполі до 2027 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.
Зазначається, що паралельно окупанти заявляють про "реконструкцію" місцевого порту та підготовку до заходу суден вантажністю до 10 тисяч тонн.
ЦНС наголошує, що ці плани не мають нічого спільного з розвитком міста. Йдеться про спроби Кремля встановити контроль над потоками награбованого зерна, металу та інших ресурсів, які масово вивозяться з тимчасово окупованих територій.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Цікаво на скільки десятків років чи й століть там тепер тимчасово окуповані