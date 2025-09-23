Окупанти планують відкрити "митний пост" у тимчасово окупованому Маріуполі, - ЦНС

Росія оголосила про намір створити "митний пост" у зруйнованому Маріуполі до 2027 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

Зазначається, що паралельно окупанти заявляють про "реконструкцію" місцевого порту та підготовку до заходу суден вантажністю до 10 тисяч тонн.

ЦНС наголошує, що ці плани не мають нічого спільного з розвитком міста. Йдеться про спроби Кремля встановити контроль над потоками награбованого зерна, металу та інших ресурсів, які масово вивозяться з тимчасово окупованих територій.

