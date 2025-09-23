УКР
Новини Окупація Маріуполя
Окупанти планують відкрити "митний пост" у тимчасово окупованому Маріуполі, - ЦНС

маріуполь

Росія оголосила про намір створити "митний пост" у зруйнованому Маріуполі до 2027 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

Зазначається, що паралельно окупанти заявляють про "реконструкцію" місцевого порту та підготовку до заходу суден вантажністю до 10 тисяч тонн.

ЦНС наголошує, що ці плани не мають нічого спільного з розвитком міста. Йдеться про спроби Кремля встановити контроль над потоками награбованого зерна, металу та інших ресурсів, які масово вивозяться з тимчасово окупованих територій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни роздаватимуть окуповані землі своїм військовим, - ЦНС

Маріуполь (3267) митниця (1920) Донецька область (9652) Центр національного спротиву (856) Маріупольський район (62)
З ким торгувати зібралися.?? Хоча деяким "патріотами" з турецьким світоглядом - без різниці з ким,як і де....
23.09.2025 12:25 Відповісти
Тимчасово окупованій
Цікаво на скільки десятків років чи й століть там тепер тимчасово окуповані
23.09.2025 12:35 Відповісти
 
 