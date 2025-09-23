РУС
Оккупанты планируют открыть "таможенный пост" во временно оккупированном Мариуполе, - ЦНС

Россия объявила о намерении создать "таможенный пост" в разрушенном Мариуполе до 2027 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

Отмечается, что параллельно оккупанты заявляют о "реконструкции" местного порта и подготовке к заходу судов грузоподъемностью до 10 тысяч тонн.

ЦНС отмечает, что эти планы не имеют ничего общего с развитием города. Речь идет о попытках Кремля установить контроль над потоками награбленного зерна, металла и других ресурсов, которые массово вывозятся с временно оккупированных территорий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне будут раздавать оккупированные земли своим военным, - ЦНС

