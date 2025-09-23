Оккупанты планируют открыть "таможенный пост" во временно оккупированном Мариуполе, - ЦНС
Россия объявила о намерении создать "таможенный пост" в разрушенном Мариуполе до 2027 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.
Отмечается, что параллельно оккупанты заявляют о "реконструкции" местного порта и подготовке к заходу судов грузоподъемностью до 10 тысяч тонн.
ЦНС отмечает, что эти планы не имеют ничего общего с развитием города. Речь идет о попытках Кремля установить контроль над потоками награбленного зерна, металла и других ресурсов, которые массово вывозятся с временно оккупированных территорий.
Цікаво на скільки десятків років чи й століть там тепер тимчасово окуповані