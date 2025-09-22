Россияне будут раздавать оккупированные земли своим военным, – ЦНС

Российские оккупанты получат участки земли на оккупированных территориях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

"Российская война является сугубо колониальной, что подтверждает обещание диктатора Владимира Путина выдать по 2 гектара нашей земли боевикам. Россияне не скрывают намерений раздавать захваченные и отобранные у украинцев земельные участки в качестве награды своим боевикам", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что ранее российская пропаганда обвиняла в этом именно Украину, якобы она хотела раздавать донбасские земли солдатам. Но, как всегда, это лишь проекция собственных преступных планов.

