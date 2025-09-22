РУС
Россияне будут раздавать оккупированные земли своим военным, – ЦНС

цнс

Российские оккупанты получат участки земли на оккупированных территориях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

"Российская война является сугубо колониальной, что подтверждает обещание диктатора Владимира Путина выдать по 2 гектара нашей земли боевикам. Россияне не скрывают намерений раздавать захваченные и отобранные у украинцев земельные участки в качестве награды своим боевикам", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что ранее российская пропаганда обвиняла в этом именно Украину, якобы она хотела раздавать донбасские земли солдатам. Но, как всегда, это лишь проекция собственных преступных планов.

Читайте: Урожаи на оккупированных территориях упали до самого низкого уровня с 2003 года, - ЦНС

Автор: 

оккупация (10299) Центр национального сопротивления (605)
+22
хіба що метр на два
22.09.2025 02:09 Ответить
22.09.2025 02:09 Ответить
+15
Хто б сумнівався що рашисти цілеспрямовано вибивають місцеве населення, а потім будуть заселяти Україну своїми відморозками. А потім будуть пропонувати провести референдуми. Абсолютно нічого не змінилося з сталінських часів. Нам же потрібно зробити все щоб українська земля стала для рашистів пеклом
22.09.2025 02:16 Ответить
22.09.2025 02:16 Ответить
+12
Всє мєчті о вєлічії роSSії всегда Zаканчіваются карточкамі на хлєб ...
22.09.2025 02:42 Ответить
22.09.2025 02:42 Ответить
хіба що метр на два
22.09.2025 02:09 Ответить
22.09.2025 02:09 Ответить
Асоціяція зі спогадами мами . ЇЇ маму з 4-ма дітьми - три доньки та найменший брат підліток, вивезли німці разом з мішками чорнозему в вагонах . Мама була перд війною студенткою 1-шо курсу медінституту ... ЇЇ відали в Берліні в сім"ю батьків тільки -но загиблого сина генерала. Жили поряд з Бундестагом ... Ставилися добре, тримали магазинчик, навчили її бугалтеріїї , жила в кімнаті сина -обіцяли забрати з собою жити в Крим , їм як батькам героя обіцяли там ділянку землі . А потім послали за хлібом до магазину - бомбардування Берліну американцями - Бундестаг уцілів, а будинок з тими батьками розбомбили. Увійшла радянська армія зібрали усіх вивезених в одиін табір - усі живі, але дізналися що батько загинув при взятті Берліну 2 дні тому... Приїхавши до Союзу- розбрелися вже на кордоні по куточках маленьких містечок різних республік - уникаючи репресій , додому до рідного міста та 5 кінтаної квартири не повернулся .

ось так може й цапи обіцяють землі своїм "героям -цапам"... а не дійде до того...
22.09.2025 02:41 Ответить
22.09.2025 02:41 Ответить
питання німецького нациста «Ну что, Иван, метр на два земли хватит?» із оповідання Михайла Шолохова на думку літературних критиків є гіперболою, бо...

Українські Воїни питають "Ну так що, ванька, сміттєвого пакета не забагато буде ?"

.
22.09.2025 03:06 Ответить
22.09.2025 03:06 Ответить
Чому німецьки вчені не розуміли, що нема сенсу перевозити чорнозем, бо він на новому місці висохне та перетвориться на пил? До того ж в Німеччині й так є та завжди було розвинене сільське господарство, без жодної залежності від вкраденого в нас чорнозему. То, може, це недолуго зліплена байка, про вивезення чорнозему? Чи окупляться витрати на перевезення та розміщення чорнозему на угіддях - шаленим (?) підвищенням врожайності?
22.09.2025 03:52 Ответить
22.09.2025 03:52 Ответить
БАЙКА? вони с початку візками його до вагонів підвозили (жінки підлітки) - після загрузки сказали теж зайняти вагони
22.09.2025 04:46 Ответить
22.09.2025 04:46 Ответить
Документальні підтвердження

Із Центральної України та Поділля вивозили чорнозем мішками й залізничними вагонами до Німеччини. Це зафіксовано в спогадах селян і в німецьких звітах.

На окупованих територіях людей примушували до таких робіт, а потім часто самих же селян і підлітків відправляли далі - як остарбайтерів до Німеччини.
22.09.2025 04:52 Ответить
22.09.2025 04:52 Ответить
Вибачте, Ви українською розумієте? Повторюю питання: чорнозем швидко висихає. Якщо його в такий спосіб перерозташувати - він перетвориться на пилюку. Як бути із цим?
22.09.2025 08:53 Ответить
22.09.2025 08:53 Ответить
І то забагато, можна по жмені землі в чорні пакети.
22.09.2025 08:56 Ответить
22.09.2025 08:56 Ответить
думаю що в ітозі цим підорам дуже повезе з землею як вони отримають три кв.метри
22.09.2025 02:12 Ответить
22.09.2025 02:12 Ответить
Хто б сумнівався що рашисти цілеспрямовано вибивають місцеве населення, а потім будуть заселяти Україну своїми відморозками. А потім будуть пропонувати провести референдуми. Абсолютно нічого не змінилося з сталінських часів. Нам же потрібно зробити все щоб українська земля стала для рашистів пеклом
22.09.2025 02:16 Ответить
22.09.2025 02:16 Ответить
Так вони вже провели референдум
22.09.2025 03:53 Ответить
22.09.2025 03:53 Ответить
Класика жанра
- так робили римляни
- так робили монголи
- там робила російська імперія
- так робив СССР

нічого нового, ніякої фантазії
22.09.2025 02:17 Ответить
22.09.2025 02:17 Ответить
Всє мєчті о вєлічії роSSії всегда Zаканчіваются карточкамі на хлєб ...
22.09.2025 02:42 Ответить
22.09.2025 02:42 Ответить
хрін їм шо дістанеться - буба і 2-7 потужних менеджедів
скомуниздять все скоріше ніж кацапи моргнуть.
22.09.2025 02:45 Ответить
22.09.2025 02:45 Ответить
3/15, ти імідж змінив?
22.09.2025 06:41 Ответить
22.09.2025 06:41 Ответить
вороватенька в Україні владулька...
22.09.2025 02:46 Ответить
22.09.2025 02:46 Ответить
Взагалі то вони це вже давно роблять у Марику, наприклад.

Але ж ЦНС треба якось нагадувати про своє існування.
22.09.2025 02:51 Ответить
22.09.2025 02:51 Ответить
Це ж там працює діяч, що в етері казав жінці: "Ша! Шаааа! Я тут експерт"?
22.09.2025 03:54 Ответить
22.09.2025 03:54 Ответить
"сибір" взагалі то не "місто", а місце. Міста у сибіру інші...
22.09.2025 06:26 Ответить
22.09.2025 06:26 Ответить
a бімбі ***** скільки кацапнявих качків-маслів будуть розвішані по гілках.
22.09.2025 03:09 Ответить
22.09.2025 03:09 Ответить
Ділянки будуть вертикальні - два метри вглибину
22.09.2025 03:50 Ответить
22.09.2025 03:50 Ответить
Мільйончику вже роздали? Далі буде..
22.09.2025 04:35 Ответить
22.09.2025 04:35 Ответить
а давайте потужно переборемо Порошенка і на *** пошлемо весь світ?
і щє раз ворюгу-галабародьку відбулавимо щє років з 10?
Батьківщіна? - навіть в твоїх найвідданніших синів іноді терпіння закінчюється...
22.09.2025 05:05 Ответить
22.09.2025 05:05 Ответить
всі кацапи, які куплять=скомуниздять тимчясово окупововані ділянки української землі? - легітімна ціль для - ЗСУ..
22.09.2025 05:37 Ответить
22.09.2025 05:37 Ответить
Ну-ну,хто сміливий? Закопані будуть рядочками.
22.09.2025 06:18 Ответить
22.09.2025 06:18 Ответить
1*2*2 кожному.
22.09.2025 06:40 Ответить
22.09.2025 06:40 Ответить
Під труну...не глибоко,щоб собаки дістали..Смерть ворогам!!
22.09.2025 07:34 Ответить
22.09.2025 07:34 Ответить
Правильно кукурікає фюрер кацапського свинорейху *****. Кажному кацапу, що безславно подох в Україні буде виділено клаптик землі метр на два, де його загарбають. Якщо повезе. А правда така, що кацапня своїх ординців що подохли в війні на підбирають, а оставляють на корм диким звірам, а їх командири отримують за них гроші.
22.09.2025 07:34 Ответить
22.09.2025 07:34 Ответить
А как там про НЕ УКРАДИ?
22.09.2025 08:24 Ответить
22.09.2025 08:24 Ответить
В секті гундяєва не знають що таке Божі заповіді.
22.09.2025 08:33 Ответить
22.09.2025 08:33 Ответить
Осінь 47-го. Операція "Запад". За один день кацапи вивезли на Сибір 80 000 жителів Західної України. З них 22 000 дітей до 12-ти років. Асвабадівшуюся жилплощадь зайняли тисячі завезених з русской дєрєвні. Вони зараз "гарацкіє" і ненавидять "мєстних, бєндєрафскіх рагулєй".
22.09.2025 08:30 Ответить
22.09.2025 08:30 Ответить
І рукосракі кацапи будуть вирощувати бур'яни.
22.09.2025 08:32 Ответить
22.09.2025 08:32 Ответить
Тактика окупанта. Заичайна.
22.09.2025 09:06 Ответить
22.09.2025 09:06 Ответить
Може це й краще; вирізати будемо усіх підряд, не заглядаючи у їб@ло та паспорт!
22.09.2025 09:10 Ответить
22.09.2025 09:10 Ответить
 
 