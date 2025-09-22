Россияне будут раздавать оккупированные земли своим военным, – ЦНС
Российские оккупанты получат участки земли на оккупированных территориях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.
"Российская война является сугубо колониальной, что подтверждает обещание диктатора Владимира Путина выдать по 2 гектара нашей земли боевикам. Россияне не скрывают намерений раздавать захваченные и отобранные у украинцев земельные участки в качестве награды своим боевикам", - говорится в сообщении.
В ЦНС отмечают, что ранее российская пропаганда обвиняла в этом именно Украину, якобы она хотела раздавать донбасские земли солдатам. Но, как всегда, это лишь проекция собственных преступных планов.
ось так може й цапи обіцяють землі своїм "героям -цапам"... а не дійде до того...
Українські Воїни питають "Ну так що, ванька, сміттєвого пакета не забагато буде ?"
Із Центральної України та Поділля вивозили чорнозем мішками й залізничними вагонами до Німеччини. Це зафіксовано в спогадах селян і в німецьких звітах.
На окупованих територіях людей примушували до таких робіт, а потім часто самих же селян і підлітків відправляли далі - як остарбайтерів до Німеччини.
- так робили римляни
- так робили монголи
- там робила російська імперія
- так робив СССР
нічого нового, ніякої фантазії
скомуниздять все скоріше ніж кацапи моргнуть.
Але ж ЦНС треба якось нагадувати про своє існування.
і щє раз ворюгу-галабародьку відбулавимо щє років з 10?
Батьківщіна? - навіть в твоїх найвідданніших синів іноді терпіння закінчюється...