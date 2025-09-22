Росіяни роздаватимуть окуповані землі своїм військовим, - ЦНС
Російські окупанти отримають ділянки землі на окупованих територіях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.
"Російська війна є суто колоніальною, що підтверджує обіцянка диктатора владіміра путіна видати по 2 гектари нашої землі бойовикам. Росіяни не приховують намірів роздавати захоплені та відібрані в українців земельні ділянки як нагороду своїм бойовикам", - йдеться в повідомленні.
У ЦНС зазначають, що раніше російська пропаганда звинувачувала в цьому саме Україну, нібито вона хотіла роздавати донбаські землі солдатам. Але, як завжди, це лише проекція власних злочинних планів.
ось так може й цапи обіцяють землі своїм "героям -цапам"... а не дійде до того...
Українські Воїни питають "Ну так що, ванька, сміттєвого пакета не забагато буде ?"
.
- так робили римляни
- так робили монголи
- там робила російська імперія
- так робив СССР
нічого нового, ніякої фантазії
скомуниздять все скоріше ніж кацапи моргнуть.
Але ж ЦНС треба якось нагадувати про своє існування.