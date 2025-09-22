Росіяни роздаватимуть окуповані землі своїм військовим, - ЦНС

Російські окупанти отримають ділянки землі на окупованих територіях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

"Російська війна є суто колоніальною, що підтверджує обіцянка диктатора владіміра путіна видати по 2 гектари нашої землі бойовикам. Росіяни не приховують намірів роздавати захоплені та відібрані в українців земельні ділянки як нагороду своїм бойовикам", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС зазначають, що раніше російська пропаганда звинувачувала в цьому саме Україну, нібито вона хотіла роздавати донбаські землі солдатам. Але, як завжди, це лише проекція власних злочинних планів.

