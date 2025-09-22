УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3895 відвідувачів онлайн
Новини
489 13

Росіяни роздаватимуть окуповані землі своїм військовим, - ЦНС

цнс

Російські окупанти отримають ділянки землі на окупованих територіях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

"Російська війна є суто колоніальною, що підтверджує обіцянка диктатора владіміра путіна видати по 2 гектари нашої землі бойовикам. Росіяни не приховують намірів роздавати захоплені та відібрані в українців земельні ділянки як нагороду своїм бойовикам", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС зазначають, що раніше російська пропаганда звинувачувала в цьому саме Україну, нібито вона хотіла роздавати донбаські землі солдатам. Але, як завжди, це лише проекція власних злочинних планів.

Читайте: Врожаї на окупованих територіях впали до найнижчого рівня з 2003 року, – ЦНС

Автор: 

окупація (6861) Центр національного спротиву (855)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
хіба що метр на два
показати весь коментар
22.09.2025 02:09 Відповісти
+1
Хто б сумнівався що рашисти цілеспрямовано вибивають місцеве населення, а потім будуть заселяти Україну своїми відморозками. А потім будуть пропонувати провести референдуми. Абсолютно нічого не змінилося з сталінських часів. Нам же потрібно зробити все щоб українська земля стала для рашистів пеклом
показати весь коментар
22.09.2025 02:16 Відповісти
+1
Класика жанра
- так робили римляни
- так робили монголи
- там робила російська імперія
- так робив СССР

нічого нового, ніякої фантазії
показати весь коментар
22.09.2025 02:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хіба що метр на два
показати весь коментар
22.09.2025 02:09 Відповісти
Асоціяція зі спогадами мами . ЇЇ маму з 4-ма дітьми - три доньки та найменший брат підліток, вивезли німці разом з мішками чорнозему в вагонах . Мама була перд війною студенткою 1-шо курсу медінституту ... ЇЇ відали в Берліні в сім"ю батьків тільки -но загиблого сина генерала. Жили поряд з Бундестагом ... Ставилися добре, тримали магазинчик, навчили її бугалтеріїї , жила в кімнаті сина -обіцяли забрати з собою жити в Крим , їм як батькам героя обіцяли там ділянку землі . А потім послали за хлібом до магазину - бомбардування Берліну американцями - Бундестаг уцілів, а будинок з тими батьками розбомбили. Увійшла радянська армія зібрали усіх вивезених в одиін табір - усі живі, але дізналися що батько загинув при взятті Берліну 2 дні тому... Приїхавши до Союзу- розбрелися вже на кордоні по куточках маленьких містечок різних республік - уникаючи репресій , додому до рідного міста та 5 кінтаної квартири не повернулся .

ось так може й цапи обіцяють землі своїм "героям -цапам"... а не дійде до того...
показати весь коментар
22.09.2025 02:41 Відповісти
питання німецького нациста «Ну что, Иван, метр на два земли хватит?» із оповідання Михайла Шолохова на думку літературних критиків є гіперболою, бо...

Українські Воїни питають "Ну так що, ванька, сміттєвого пакета не забагато буде ?"

.
показати весь коментар
22.09.2025 03:06 Відповісти
думаю що в ітозі цим підорам дуже повезе з землею як вони отримають три кв.метри
показати весь коментар
22.09.2025 02:12 Відповісти
Хто б сумнівався що рашисти цілеспрямовано вибивають місцеве населення, а потім будуть заселяти Україну своїми відморозками. А потім будуть пропонувати провести референдуми. Абсолютно нічого не змінилося з сталінських часів. Нам же потрібно зробити все щоб українська земля стала для рашистів пеклом
показати весь коментар
22.09.2025 02:16 Відповісти
Класика жанра
- так робили римляни
- так робили монголи
- там робила російська імперія
- так робив СССР

нічого нового, ніякої фантазії
показати весь коментар
22.09.2025 02:17 Відповісти
Всє мєчті о вєлічії роSSії всегда Zаканчіваются карточкамі на хлєб ...
показати весь коментар
22.09.2025 02:42 Відповісти
хрін їм шо дістанеться - буба і 2-7 потужних менеджедів
скомуниздять все скоріше ніж кацапи моргнуть.
показати весь коментар
22.09.2025 02:45 Відповісти
вороватенька в Україні владулька...
показати весь коментар
22.09.2025 02:46 Відповісти
Взагалі то вони це вже давно роблять у Марику, наприклад.

Але ж ЦНС треба якось нагадувати про своє існування.
показати весь коментар
22.09.2025 02:51 Відповісти
a бімбі ***** скільки кацапнявих качків-маслів будуть розвішані по гілках.
показати весь коментар
22.09.2025 03:09 Відповісти
 
 