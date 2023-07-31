Российская омбудсмен Львова-Белова подтвердила вывоз более 700 тысяч украинских детей в РФ
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Уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова заявила, что россияне с начала полномасштабной войны депортировали более 700 тысяч детей из Украины на территорию России.
Об этом информирует Цензор.НЕТ cо ссылкой на отчет детской омбудсмена РФ за 2022 год.
Она утверждает, что с начала полномасштабной войны Россия "приняла" около 4,8 млн украинцев, из них более 700 тыс. - дети. Омбудсмен уверяет, что большинство украинских детей приехали в Россию с родителями или другими родственниками.
Отмечается, что на территорию России вывезли около 1,5 тысячи воспитанников учреждений для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения. 288 детей с территории Донецкой области были отданы в России в приемные семьи. Дети с территорий Луганской области, как утверждается, вернулись в свои учреждения, однако впоследствии 92 ребенка также были "устроены" в российские семьи.
С апреля по октябрь 2022 года в российские приемные семьи "устроили" еще 380 детей, оставшихся без попечения родителей, с территорий, контролируемых группировками "ДНР" и "ЛНР".
В отчете отмечается, что в ноябре 2022 года в непосредственной близости от линии фронта оказался детский дом-интернат в Олешках Херсонской области, откуда 52 воспитанника с тяжелыми патологиями были "временно" перевезены "на безопасную территорию" - в оккупированный Крым.
Также в отчете подтверждается, что в конце лета – осенью 2022 года "в связи с ситуацией на линии фронта" дети из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и других территорий были отправлены "в санатории и организации отдыха" оккупированного Крыма и Краснодарского края РФ.
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Міжнародний кримінальний суд вважає, що імператор 1/9 частини суші особисто несе відповідальність за військовий злочин незаконної депортації дітей з окупованих ним територій України у Залісся. (згідно зі статтями 8(2)(a)(vii) та 8(2)(b)(viii) Римського статуту).
Слід нагадати, що крадіжкою українських дітей на Донбасі займалася також виконавчий директор організації «Справедливая помощь» пані Єлизавета Глінка, більш відома як «лікар Ліза». Ця літня жінка згідно з біблійною термінологією за сумісництвом була «людиною-хижаком», що є гріхом.
Шістнадцять разів Єлизавета Глінка перетинала кордон суверенної держави України, оминаючи офіційні пункти переходу кордону. У її паспорті, який зараз лежить на дні Чорного моря під Сочі, ви не знайдете штампів та печаток українських прикордонників. Донецькі колаборанти виклали на своїх сайтах інформацію про те, що «лікар Ліза за два роки вивезла з окупованих росією територій Донбасу майже 500 українських дітей.
Також пані Глінка мала знати, що будь-яке перевезення дітей-громадян України через державний кордон має відбуватися виключно з чітким дотриманням українського Законодавства, за наявності відповідних дозвільних документів, а також документів, що засвідчують особу дитини та її приналежність до українського громадянства.
«Добрий лікар» - легенда КГБ Луб'янки для прикриття. Фактично ця жінка була звичайним кур'єром. «Добрий ангел» у спідниці доставляв терористам «ДНР» ********** та медпрепарати, бронежилети та тушонку, горілку та маскхалати, одноразові шприци та чоловічі штани брудно-жовтого кольору.
Якщо загибла леді займалася на Донбасі лише філантропією, то чому офіцери ФСБ взяли з вдівця пана Гліба Глінки підписку про нерозголошення діяльності його дружини?
Викрадають найцінніше в України - дітей, тобто майбутнє, та ще й пишаються цим.
Їпануті кацапи! Ліки тільки одні - ЗСУ!
Слава ЗСУ!
Там сюжет крутіше любого бойовика...
Називається "Зачем они сделали ето с нами". Лінк не знайду, по пам'яті, десь два дні назад.
Зараз, звичайно, не на часі, треба знімати фільми про злодюг-поворознюків, та ін.
і кажіть потім що вони в мінусі.
І як йому спиться?!
Не важко зрозуміти, що, бодай, чверть викрадених дітей в Україну не повернуться.
Кацапи виховають їх, як османи своїх полонених, в імперському дусі, і таким чином компенсують свої втрати в цій війні.
Нашими ж дітьми...
Путин атеист и думает, что он за это не ответит ?
Серьёзно ?
Воюй з пропагандою на олігархоканалах та з трансляцією московського продукту на території України щоб ніхто тобі не реготав і не розказував, а не з дітьми.
Даже когда Украина выиграет войну, вернуть их оттуда будет очень тяжело - для этого была бы нужна оккупация территории россии, которой не будет. Или полный развал, чтобы люди сюда бежать начали. А так не начнут, да и некуда - в местах их прежнего проживания на востоке и юге страны развалины одни . . .
путяра не возьмёт нас войной так пробует взять "обезлюдиванием". Вариант только один - дикое повышение рождаемости после войны. Но его не будет, даже если тут рай построят. Мы - европейцы, у нас в голове карьера и т.п., а ребёнок - один, ну максимум два. А с послевоенными трудностями тем более. А после открытия границ после войны ещё полстраны уедет - тем более . . .
Из реальных выходов в плане повышения человеческого потенциала будет только широкое открытие границ для мигрантов из стран т. н. "третьего" мира. Арабы, курды, китайцы, Средняя Азия, африканцы, латиноамериканцы и так далее . . .
наскільки підняли "чЄлАвЄчіскій пАтенціАл" всякі араби і негри в ЄС за останні 20 років?
НІ НА СКІЛЬКИ!!!! тільки опустили.
І у нас так буде. Бо банально українці менше народжують + повтікали / були депортовані. Україна через 30-50 років буде не тією, до якої ми звикли століттями . . .
І як їх потім знайти і повернути, навіть після перемоги? Дякую виборцям Зеленого антимайдану що пустили українських мільйон дітей москалям на поталу