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Новости Война в Украине
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депортация (618) дети (6020) Россия (91213) Львова-Белова (12)

Российская омбудсмен Львова-Белова подтвердила вывоз более 700 тысяч украинских детей в РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дети

Уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова заявила, что россияне с начала полномасштабной войны депортировали более 700 тысяч детей из Украины на территорию России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ cо ссылкой на отчет детской омбудсмена РФ за 2022 год.

Она утверждает, что с начала полномасштабной войны Россия "приняла" около 4,8 млн украинцев, из них более 700 тыс. - дети. Омбудсмен уверяет, что большинство украинских детей приехали в Россию с родителями или другими родственниками.

Отмечается, что на территорию России вывезли около 1,5 тысячи воспитанников учреждений для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения. 288 детей с территории Донецкой области были отданы в России в приемные семьи. Дети с территорий Луганской области, как утверждается, вернулись в свои учреждения, однако впоследствии 92 ребенка также были "устроены" в российские семьи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из оккупированного Мелитополя россияне вывезли и "усыновили" 230 детей, - Федоров

С апреля по октябрь 2022 года в российские приемные семьи "устроили" еще 380 детей, оставшихся без попечения родителей, с территорий, контролируемых группировками "ДНР" и "ЛНР".

В отчете отмечается, что в ноябре 2022 года в непосредственной близости от линии фронта оказался детский дом-интернат в Олешках Херсонской области, откуда 52 воспитанника с тяжелыми патологиями были "временно" перевезены "на безопасную территорию" - в оккупированный Крым.

Также в отчете подтверждается, что в конце лета – осенью 2022 года "в связи с ситуацией на линии фронта" дети из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и других территорий были отправлены "в санатории и организации отдыха" оккупированного Крыма и Краснодарского края РФ.

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Топ комментарии
+33
Їпанута країна - їпанути посадовці-міжнародні злочинці.
Викрадають найцінніше в України - дітей, тобто майбутнє, та ще й пишаються цим.
Їпануті кацапи! Ліки тільки одні - ЗСУ!
Слава ЗСУ!
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31.07.2023 16:17
+26
Ну це вже ГЕНОЦИД! Кацапи продовжують сталінсько-беріївську лінію!
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31.07.2023 16:17
+24
Орда! Це в них в крові красти людей,дітей і тягти їх в неволю! Людожери прокляті!
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31.07.2023 16:18
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пздит
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31.07.2023 16:15 Ответить
Завжди та усі.
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31.07.2023 16:17 Ответить
да причем тут правда или физдит ОНА ЛЯДЬ НЕСЕТ РАССКАЗЫ ПРО ПОСЛЕДСТВИЯ.... НО ТВАРЬ МОЛЧИТ ПРО ПРИЧИНУ---а ЧТО ЗАБЫЛИ В УКРАИНЕ КАЦАПЫ золдаты почему детям стало стращно оставаться кто обстреливает детские дома и города как не Масквабад оглы ***** стан караван сарай... ВОТ О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ...
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31.07.2023 16:24 Ответить
Міжнародний Кримінальний Суд у Гаазі видав міжнародні ордери на арешт президента московії володимира путіна, а також уповноваженої з прав дитини леді Марії Львової-Бєлової.

Міжнародний кримінальний суд вважає, що імператор 1/9 частини суші особисто несе відповідальність за військовий злочин незаконної депортації дітей з окупованих ним територій України у Залісся. (згідно зі статтями 8(2)(a)(vii) та 8(2)(b)(viii) Римського статуту).

Слід нагадати, що крадіжкою українських дітей на Донбасі займалася також виконавчий директор організації «Справедливая помощь» пані Єлизавета Глінка, більш відома як «лікар Ліза». Ця літня жінка згідно з біблійною термінологією за сумісництвом була «людиною-хижаком», що є гріхом.

Шістнадцять разів Єлизавета Глінка перетинала кордон суверенної держави України, оминаючи офіційні пункти переходу кордону. У її паспорті, який зараз лежить на дні Чорного моря під Сочі, ви не знайдете штампів та печаток українських прикордонників. Донецькі колаборанти виклали на своїх сайтах інформацію про те, що «лікар Ліза за два роки вивезла з окупованих росією територій Донбасу майже 500 українських дітей.

Також пані Глінка мала знати, що будь-яке перевезення дітей-громадян України через державний кордон має відбуватися виключно з чітким дотриманням українського Законодавства, за наявності відповідних дозвільних документів, а також документів, що засвідчують особу дитини та її приналежність до українського громадянства.

«Добрий лікар» - легенда КГБ Луб'янки для прикриття. Фактично ця жінка була звичайним кур'єром. «Добрий ангел» у спідниці доставляв терористам «ДНР» ********** та медпрепарати, бронежилети та тушонку, горілку та маскхалати, одноразові шприци та чоловічі штани брудно-жовтого кольору.

Якщо загибла леді займалася на Донбасі лише філантропією, то чому офіцери ФСБ взяли з вдівця пана Гліба Глінки підписку про нерозголошення діяльності його дружини?
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31.07.2023 17:23 Ответить
Їпанута країна - їпанути посадовці-міжнародні злочинці.
Викрадають найцінніше в України - дітей, тобто майбутнє, та ще й пишаються цим.
Їпануті кацапи! Ліки тільки одні - ЗСУ!
Слава ЗСУ!
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31.07.2023 16:17 Ответить
Не іпануті, вони холоднокровно проводять геноцид
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31.07.2023 17:12 Ответить
Ну це вже ГЕНОЦИД! Кацапи продовжують сталінсько-беріївську лінію!
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31.07.2023 16:17 Ответить
Тануна стільки дорослих???? То ж ешелони!!! І дітей 700 тис..автобусами?? Як розповідали??
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31.07.2023 16:18 Ответить
А як така сама кількість українців опинилися на Заході. Просто усіма типами транспорту та пішки. Фізично це можливо. Інше, що підозріло виглядає це загальна кількість жителів окупованих територій. Там їх усього менше, бо немає великих міст.
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31.07.2023 16:27 Ответить
Це, схоже, загальна кількість дітей на окупованих територіях, включаючи Крим...
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31.07.2023 16:30 Ответить
Це ближче до істини.
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31.07.2023 16:32 Ответить
Але, тут наші вирішили промовчати.
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31.07.2023 16:51 Ответить
Орда! Це в них в крові красти людей,дітей і тягти їх в неволю! Людожери прокляті!
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31.07.2023 16:18 Ответить
Оьвова-Бєлова повинна сидіти у тюрмі суворого режиму доти, доки не повернуть всіх, дітей, про якмх вона заявила, і не виплатять ім та їхнім родинам компенсацію фізичної та моральної шкоди за максимальними розрахунками з її майна, майна усіх її спільників-співробітників, починаючи з пуйла, юристів, які це хоч якось оформлювали чи консультували, шоферів, що возили дітей або її чи когось з її контори і завершуючи прибиральниками її офісів.
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31.07.2023 16:21 Ответить
Вона повинна лежати на новодєвічьєм кладбіщє.
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31.07.2023 16:44 Ответить
Там і хороші люди є, а її місце у болоті.
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31.07.2023 16:46 Ответить
Так. Але треба витягти всю інформацію і про дітей, і про спільників.
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31.07.2023 17:32 Ответить
хто наприклад там "хороші люди"?
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01.08.2023 00:55 Ответить
Чехов, Ільф, Гоголь, наприклад.
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01.08.2023 01:02 Ответить
Треба тему дитинства якомога більше розкручувати на Заході, щосили бити по почуттям тамошніх домогосподарок, які складають значну частину електорату, залучати світських левиць, які пустять сльозу серед десятків мільйонів фанів. На Заході, де панує іделогія дитиноцентризму, треба зіграти на темі дитинства і щоб сформувати потужну ненависть до росіян, які крадуть, вбивають беззахисних дітей серед широких верств населення.
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31.07.2023 16:26 Ответить
Читав на ВВС про 15 дітей з вихователем, яких вивезли з Херсонської обл на росію а вони потім зуміли втекти в Грузію.
Там сюжет крутіше любого бойовика...
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31.07.2023 16:33 Ответить
Стаття на ВВС, руская служба.
Називається "Зачем они сделали ето с нами". Лінк не знайду, по пам'яті, десь два дні назад.
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31.07.2023 17:34 Ответить
Так, теж читав... Можливо, після перемоги, наші знімуть фільм про подвиг і дітей, і директорки, яка їх рятувала..
Зараз, звичайно, не на часі, треба знімати фільми про злодюг-поворознюків, та ін.
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31.07.2023 17:30 Ответить
де панує іделогія дитиноцентризму...ПТН ПНХ -РЕСПЕКТ за комент!!!
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31.07.2023 17:24 Ответить
Хто буде розкручувати? Все кинуто на зомбі-маратон! Які діти, не заважайте, алілуйя Щеневтіку!
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31.07.2023 17:25 Ответить
Чесно кажучи й після 2014 року у Кремлі стверджували що до них виїхали декілька мільйонів громадян України з Донбасу а у реаліях було підтверджено 900 тисяч. Думаю і тут є брехня, але якщо злочинець бажає зізнатися у масштабах злочину більших ніж йому інкремінують то його власна справа!
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31.07.2023 16:31 Ответить
Гаага чекає на рашистську мразоту. Нехай своїми висерами документують свої злочини.
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31.07.2023 16:32 Ответить
Ну як, Валодька квартальний, задоволений своїм президентством?
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31.07.2023 16:37 Ответить
Він та його офшори - так. У нього всьо ОК
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31.07.2023 16:54 Ответить
кацапів утилізували 200 тищ, а наших дітей вкрадено 700 тисяч
і кажіть потім що вони в мінусі.
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31.07.2023 16:38 Ответить
На сайті Хвиля колись була конспірологічна стаття, що одна з цілей СВО хапонуть територій і чєловєков.
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31.07.2023 16:50 Ответить
Відновити генофонд, бо вони ущерби зайвохромосомні. Ще ж їх царі любили кровозмішання, потім уроди й народжувались і виростали.
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31.07.2023 16:56 Ответить
Тим більше, шо утилізували зеків(кримінал), наріків-бухаріків(соц. непотріб), а отримали - потенційно здоровий генофонд!! От тепер і - думайТЄ!!
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31.07.2023 16:58 Ответить
Геноцид як він є, навіть якщо реально вивезли менше
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31.07.2023 16:44 Ответить
Або брехня, або щось інше малося на увазі.
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31.07.2023 16:47 Ответить
Дякуємо , Зе ! Дякуємо !
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31.07.2023 16:48 Ответить
Цікаво, а любитель шашликів про це знає?
І як йому спиться?!
Не важко зрозуміти, що, бодай, чверть викрадених дітей в Україну не повернуться.
Кацапи виховають їх, як османи своїх полонених, в імперському дусі, і таким чином компенсують свої втрати в цій війні.
Нашими ж дітьми...
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31.07.2023 17:00 Ответить
росія "прийняла" 4,8 млн українців, ага, щоправда 4,7 млн з них поїхали на захід через балтію, грузію тощо...
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31.07.2023 17:01 Ответить
тепер орки їх вивчать вбивати співвідчизників як підростуть, зеленський казав не треба паніки, готуйтесь до шашликів.
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31.07.2023 17:08 Ответить
не стреляйте пианиста ,он играет как умеет
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31.07.2023 17:13 Ответить
больше ей дадут лет заключения
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31.07.2023 17:12 Ответить
А які там цифри у веесчучки? тисяча?
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31.07.2023 17:12 Ответить
веесчучки?
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31.07.2023 17:14 Ответить
я трохи шепелявий і р не вимовляю
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31.07.2023 17:16 Ответить
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31.07.2023 17:41 Ответить
Цифра завищена разів у десять.
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31.07.2023 17:14 Ответить
это со всеми семьями кто выехал в Немытую
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31.07.2023 17:16 Ответить
Ймовірно це ВСЕ населення окупованих територій.
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31.07.2023 17:36 Ответить
та ******* її вже
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31.07.2023 17:16 Ответить
ниче се
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31.07.2023 17:27 Ответить
смерть курвам болот мацковии
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31.07.2023 17:32 Ответить
Дорвався до руля другий вова... Спитайте в дерьмака де діти.
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31.07.2023 17:38 Ответить
Брехня! Занадто великі цифри.
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31.07.2023 17:45 Ответить
Ну шо, "мудрий нАрід", вже поржали, чи ще ні?!
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31.07.2023 17:58 Ответить
А потом будут торговать запчастями. И как там ООН -- не дышит ?
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31.07.2023 18:02 Ответить
Офігеть , це ціна разменування та разведення війск поржали
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31.07.2023 18:09 Ответить
Розумні люди ще до війни попереджали, що буде розчистка теріторії для нових господарів. Хто не вірив, той перевірив.
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31.07.2023 18:25 Ответить
ті нові госпідарі замахаються чекати 7оо років, поки розмінують
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31.07.2023 18:40 Ответить
С ума сойти! 700к детей.....
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31.07.2023 19:11 Ответить
Хватит на всех маньяков, педофилов, на органы и на ритуалы ....
Путин атеист и думает, что он за это не ответит ?
Серьёзно ?
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31.07.2023 19:19 Ответить
Х*йло не атеїст. Він вір т в кирила, шаманів і в ссср.
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01.08.2023 00:26 Ответить
Потроху звільняють українську землю від українського етносу...Не даремно ж прямо перед війною Зельц проштовхнув закон про продаж землі іноземцям до 200 тис.га в руки,дороги нові до кордону проклав,армію відвів і розбазарив...Усьо ідьоть по плану!
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31.07.2023 19:36 Ответить
Цікаво наша влада визнає свою злочину бездіяльність коли покинула напризволяще дитячі будинки чи це вигадка окупантів?
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31.07.2023 20:10 Ответить
Коли вже припинемо називати московитів руськими.. які вони в дупу руські
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31.07.2023 20:32 Ответить
последний раз кто таким же геноцидом занимался, были гитлеровские фашисты, сейчас это путинские рашисты, и нет между ними никакой разницы, первые были уничтожены, и вторых ожидает та же участь.
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31.07.2023 20:38 Ответить
Вони викрадають наших дітей,а Зелемарафон,а також всякі Наталки Мосейчук і Олени Курбанови щодня тягають в український медіапростір "хороших рускіх" і вилизують їх з ніг до голови.
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31.07.2023 21:16 Ответить
ви впевнені шо це наші діти а не отпріскі електората путіна, каторіе "усліштє данбас"?
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31.07.2023 21:35 Ответить
діти-це не отприскі і не електорат-це наше майбутнє і майбутнє нашої нації,не вашої,бо таке писати може тільки мразь або сама Наталка Мосейчук.
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31.07.2023 21:40 Ответить
Ти можеш бризкати слиною, але мені не потрібні діти, які будуть реготати над Голодомором "синьор голодомор", ботать по фєнє, слухати "Владімірскій централ", та розказувати мені що Америка спровокувала війну в Україні, а Путін чоткій паца. Може такі дітки потрібні тобі?
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31.07.2023 21:50 Ответить
Ти що зовсім хворий? Яке відношення діти мають до політики?
Воюй з пропагандою на олігархоканалах та з трансляцією московського продукту на території України щоб ніхто тобі не реготав і не розказував, а не з дітьми.
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01.08.2023 09:10 Ответить
Хворий тут тільки ти, який роздає безглузді поради - брататися з дітьми коллаборантів.
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01.08.2023 17:16 Ответить
****** вони собі генофонд поповнили за наш рахунок. А потім ці ж діти будуть з автоматами бігати... Дякую, Вова, дуже дякую. Мудрий нарід пострілив собі у ногу, передивившись серіалів...
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31.07.2023 21:41 Ответить
ЦЯ **** БУДЕ ГОРІТИ В ПЕКЛІ, ЯК І ВСІ ІНШІ ФЕДЕРАСТИ!!!!
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31.07.2023 21:56 Ответить
Хотят украсть поколение. Ещё и настроят их против Украины в своих учебных заведениях . . .
Даже когда Украина выиграет войну, вернуть их оттуда будет очень тяжело - для этого была бы нужна оккупация территории россии, которой не будет. Или полный развал, чтобы люди сюда бежать начали. А так не начнут, да и некуда - в местах их прежнего проживания на востоке и юге страны развалины одни . . .

путяра не возьмёт нас войной так пробует взять "обезлюдиванием". Вариант только один - дикое повышение рождаемости после войны. Но его не будет, даже если тут рай построят. Мы - европейцы, у нас в голове карьера и т.п., а ребёнок - один, ну максимум два. А с послевоенными трудностями тем более. А после открытия границ после войны ещё полстраны уедет - тем более . . .

Из реальных выходов в плане повышения человеческого потенциала будет только широкое открытие границ для мигрантов из стран т. н. "третьего" мира. Арабы, курды, китайцы, Средняя Азия, африканцы, латиноамериканцы и так далее . . .
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31.07.2023 22:00 Ответить
повністю ДЕБІЛЬНА ідея!
наскільки підняли "чЄлАвЄчіскій пАтенціАл" всякі араби і негри в ЄС за останні 20 років?
НІ НА СКІЛЬКИ!!!! тільки опустили.
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31.07.2023 23:47 Ответить
З точки зору кількості населення, кількості робочих рук, кількості споживачів - сильно підняли. І сильно змінили. Для наочності - якщо Ви любите футбол, подивіться хоча б збірні Німеччини і Франції, там вже етнічних німців і французів (відповідно) знайти важко . . . І так багато в яких сферах.
І у нас так буде. Бо банально українці менше народжують + повтікали / були депортовані. Україна через 30-50 років буде не тією, до якої ми звикли століттями . . .
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01.08.2023 12:49 Ответить
700 000 или 7 человек - всё равно уроды и подонки....
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31.07.2023 22:59 Ответить
..таакс, данное признание будет в обвинительном акте Гаагского военного Трибунала,как признание совершенного военного преступления властями кремля!!!
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31.07.2023 23:38 Ответить
А чому такі числа ми дізнаємось від львовабєлова, а не від розвідки? Розвідка це вже теж сінагога?
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01.08.2023 02:32 Ответить
І це тільки тих шо офіційно визнали...
І як їх потім знайти і повернути, навіть після перемоги? Дякую виборцям Зеленого антимайдану що пустили українських мільйон дітей москалям на поталу
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01.08.2023 04:39 Ответить
 
 