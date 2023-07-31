Российская омбудсмен Львова-Белова подтвердила вывоз более 700 тысяч украинских детей в РФ

Уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова заявила, что россияне с начала полномасштабной войны депортировали более 700 тысяч детей из Украины на территорию России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ cо ссылкой на отчет детской омбудсмена РФ за 2022 год.

Она утверждает, что с начала полномасштабной войны Россия "приняла" около 4,8 млн украинцев, из них более 700 тыс. - дети. Омбудсмен уверяет, что большинство украинских детей приехали в Россию с родителями или другими родственниками.

Отмечается, что на территорию России вывезли около 1,5 тысячи воспитанников учреждений для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения. 288 детей с территории Донецкой области были отданы в России в приемные семьи. Дети с территорий Луганской области, как утверждается, вернулись в свои учреждения, однако впоследствии 92 ребенка также были "устроены" в российские семьи.

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С апреля по октябрь 2022 года в российские приемные семьи "устроили" еще 380 детей, оставшихся без попечения родителей, с территорий, контролируемых группировками "ДНР" и "ЛНР".

В отчете отмечается, что в ноябре 2022 года в непосредственной близости от линии фронта оказался детский дом-интернат в Олешках Херсонской области, откуда 52 воспитанника с тяжелыми патологиями были "временно" перевезены "на безопасную территорию" - в оккупированный Крым.

Также в отчете подтверждается, что в конце лета – осенью 2022 года "в связи с ситуацией на линии фронта" дети из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и других территорий были отправлены "в санатории и организации отдыха" оккупированного Крыма и Краснодарского края РФ.

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