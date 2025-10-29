Сенатори США хочуть викликати посла Росії для свідчень щодо викрадення українських дітей, - The Hill

Двопартійна група сенаторів США прагне викликати посла Росії в США Олександра Дарчієва в Сенат для дачі свідчень щодо російської кампанії з викрадення українських дітей.

Про це пише газета The Hill, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ініціатори слухання

Ініціаторами проведення слухання у підкомітеті Сенату з питань державних, іноземних операцій та пов'язаних програм виступили сенатори Ліндсі Грем (Республіканська партія) та Браян Шатц (Демократична партія).

Сенатори заявили, що мають намір запросити посла Росії в США Олександра Дарчієва для дачі свідчень на слуханнях, хоча дата ще не призначена.

Сенатор Шатц заявив, що для Дарчієва важливо постати перед комітетом "для притягнення до відповідальності".

"Це справжнє звірство, і американський уряд повинен допомогти встановити факти та спробувати виправити скоєне",- сказав він.

Шатц додав, що сенатори, ймовірно, просто надішлють запрошення російському послу.

"Я майже впевнений, що ми не можемо змусити іноземця приїхати", – сказав сенатор.

The Hill зазначає, що посольство України у Вашингтоні вже розпочало підготовку до слухань і заявило про готовність зробити свій внесок.

РФ викрала щонайменше 20 000 українських дітей

Слухання будуть зосереджені на викраденні Росією десятків тисяч дітей та зусиллях щодо їх повернення до України.

Згідно з незалежними оцінками, Росія викрала щонайменше 20 000 українських дітей, тоді як російські посадовці стверджують, що ця кількість становить близько 700 000.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Російська Федерація викрала щонайменше 19 тисяч українських дітей. 1600 вже повернули, пошук триває у межах міжнародної програми "Повернемо дітей".

Також нагадаємо, що дружина президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп, у серпні написала листа очільникові Кремля Володимиру Путіну.

У листі дружина американського президента зазначила, що "настав час захистити дітей та майбутні покоління у всьому світі".

