Сенатори США хочуть викликати посла Росії для свідчень щодо викрадення українських дітей, - The Hill
Двопартійна група сенаторів США прагне викликати посла Росії в США Олександра Дарчієва в Сенат для дачі свідчень щодо російської кампанії з викрадення українських дітей.
Про це пише газета The Hill, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ініціатори слухання
Ініціаторами проведення слухання у підкомітеті Сенату з питань державних, іноземних операцій та пов'язаних програм виступили сенатори Ліндсі Грем (Республіканська партія) та Браян Шатц (Демократична партія).
Сенатори заявили, що мають намір запросити посла Росії в США Олександра Дарчієва для дачі свідчень на слуханнях, хоча дата ще не призначена.
Сенатор Шатц заявив, що для Дарчієва важливо постати перед комітетом "для притягнення до відповідальності".
"Це справжнє звірство, і американський уряд повинен допомогти встановити факти та спробувати виправити скоєне",- сказав він.
Шатц додав, що сенатори, ймовірно, просто надішлють запрошення російському послу.
"Я майже впевнений, що ми не можемо змусити іноземця приїхати", – сказав сенатор.
The Hill зазначає, що посольство України у Вашингтоні вже розпочало підготовку до слухань і заявило про готовність зробити свій внесок.
РФ викрала щонайменше 20 000 українських дітей
Слухання будуть зосереджені на викраденні Росією десятків тисяч дітей та зусиллях щодо їх повернення до України.
Згідно з незалежними оцінками, Росія викрала щонайменше 20 000 українських дітей, тоді як російські посадовці стверджують, що ця кількість становить близько 700 000.
- Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Російська Федерація викрала щонайменше 19 тисяч українських дітей. 1600 вже повернули, пошук триває у межах міжнародної програми "Повернемо дітей".
- Також нагадаємо, що дружина президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп, у серпні написала листа очільникові Кремля Володимиру Путіну.
- У листі дружина американського президента зазначила, що "настав час захистити дітей та майбутні покоління у всьому світі".
