Сенатори США хочуть викликати посла Росії для свідчень щодо викрадення українських дітей, - The Hill

Сенат США

Двопартійна група сенаторів США прагне викликати посла Росії в США Олександра Дарчієва в Сенат для дачі свідчень щодо російської кампанії з викрадення українських дітей.

Про це пише газета The Hill, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ініціатори слухання

Ініціаторами проведення слухання у підкомітеті Сенату з питань державних, іноземних операцій та пов'язаних програм виступили сенатори Ліндсі Грем (Республіканська партія) та Браян Шатц (Демократична партія).

Сенатори заявили, що мають намір запросити посла Росії в США Олександра Дарчієва для дачі свідчень на слуханнях, хоча дата ще не призначена.

Читайте також: Путін відповів на мій лист, за останню добу вдалося повернути 8 українських дітей, - Меланія Трамп

Сенатор Шатц заявив, що для Дарчієва важливо постати перед комітетом "для притягнення до відповідальності".

"Це справжнє звірство, і американський уряд повинен допомогти встановити факти та спробувати виправити скоєне",- сказав він.

Шатц додав, що сенатори, ймовірно, просто надішлють запрошення російському послу.

"Я майже впевнений, що ми не можемо змусити іноземця приїхати", – сказав сенатор.

The Hill зазначає, що посольство України у Вашингтоні вже розпочало підготовку до слухань і заявило про готовність зробити свій внесок.

Читайте також: Росія викрала понад 19 тисяч українських дітей, 1600 вже повернули, - Зеленський

РФ викрала щонайменше 20 000 українських дітей

Слухання будуть зосереджені на викраденні Росією десятків тисяч дітей та зусиллях щодо їх повернення до України.

Згідно з незалежними оцінками, Росія викрала щонайменше 20 000 українських дітей, тоді як російські посадовці стверджують, що ця кількість становить близько 700 000.

  • Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Російська Федерація викрала щонайменше 19 тисяч українських дітей. 1600 вже повернули, пошук триває у межах міжнародної програми "Повернемо дітей". 
  • Також нагадаємо, що дружина президента США Дональда Трампа, Меланія Трамп, у серпні написала листа очільникові Кремля Володимиру Путіну.
  • У листі дружина американського президента зазначила, що "настав час захистити дітей та майбутні покоління у всьому світі".

Дивіться також: Російська омбудсменка Львова-Бєлова публічно зізналася, що викрала й "перевиховала" українську дитину з Маріуполя. ВIДЕО

