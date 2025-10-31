Бійці ГУР, ймовірно, почали контрнаступальну операцію біля Покровська, - The Economist. ВІДЕО+ФОТО

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України проводять, ймовірно, контрнаступальні дії поблизу міста Покровськ на Донеччині, щоб відновити роботу ключових логістичних маршрутів.

Про це повідомив журналіст The Economist Олівер Керол, передає Цензор.НЕТ.

ГУР висадили десант

"За інформацією військової розвідки України, поблизу Покровська проводиться смілива контрнаступальна операція з метою відновлення ключових логістичних маршрутів. На відео, яке мені надіслали, нібито показано десант з вертольотів у районах, які, за твердженням Росії, перебувають під її контролем", - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Головний пріоритет — Покровськ; продовжуємо знищувати окупанта, - Зеленський. ВІДЕО

За даними видання "Дзеркало тижня", спецпризначенці ГУР розпочало складну десантну операцію під командуванням генерал-лейтенанта Кирила Буданова.

Зазначається, що штурмовики ГУР зайшли в райони міста, які російські генерали заявили захопленими й вважають ключовими для логістики України.

Дивіться також: Росіяни розуміють, що програють Куп’янськ, тому зосередились на Покровську, - Зеленський. ВIДЕО

Що передувало?

Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.

Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.

Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.

30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ситуація в Покровську складна. РФ зосередила 170 тис. військових, - Зеленський. ВIДЕО