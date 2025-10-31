УКР
Новини Ситуація на Покровському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку
15 643 78

Бійці ГУР, ймовірно, почали контрнаступальну операцію біля Покровська, - The Economist. ВІДЕО+ФОТО

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України проводять, ймовірно, контрнаступальні дії поблизу міста Покровськ на Донеччині, щоб відновити роботу ключових логістичних маршрутів.

Про це повідомив журналіст The Economist Олівер Керол, передає Цензор.НЕТ.

ГУР висадили десант

"За інформацією військової розвідки України, поблизу Покровська проводиться смілива контрнаступальна операція з метою відновлення ключових логістичних маршрутів. На відео, яке мені надіслали, нібито показано десант з вертольотів у районах, які, за твердженням Росії, перебувають під її контролем", - написав він.

За даними видання "Дзеркало тижня", спецпризначенці ГУР розпочало складну десантну операцію під командуванням генерал-лейтенанта Кирила Буданова.

Зазначається, що штурмовики ГУР зайшли в райони міста, які російські генерали заявили захопленими й вважають ключовими для логістики України.

ГУР розпочали контрнаступ біля Покровська

Що передувало?

  • Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.
  • Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
  • Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
  • 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.

Автор: 

Донецька область (9981) Покровськ (902) контрнаступ (441) ГУР (723) Покровський район (1180)
+60
Бережи вас бог.
31.10.2025 22:00 Відповісти
31.10.2025 22:00 Відповісти
+34
Хлопці, ми молимся за вас.
31.10.2025 22:08 Відповісти
31.10.2025 22:08 Відповісти
+29
Допоможи Боже нашому десанту вибити потвору із Покровська і його околиці.
31.10.2025 22:02 Відповісти
31.10.2025 22:02 Відповісти
Бережи вас бог.
31.10.2025 22:00 Відповісти
31.10.2025 22:00 Відповісти
Хлопці, ми молимся за вас.
31.10.2025 22:08 Відповісти
31.10.2025 22:08 Відповісти
Як ти вже дістав зі своїми гексперними порадами
Зроби вже шось окрім висерів в цензорі.
Знав Боже тіко не намагайся долучитись до війська.
Най його, зроби шось корисне
01.11.2025 09:02 Відповісти
01.11.2025 09:02 Відповісти
Не читай, то не для тебе. Ти шукай для себе якусь рекламу, вона по краям та по центру.
01.11.2025 09:26 Відповісти
01.11.2025 09:26 Відповісти
Буданов кидає резерви ГУР на Покровськ: розвідники зачищатимуть місто від російських ДРГ

4 Дні Тому
Згідно з https://t.me/Tsaplienko/82423 інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, підрозділи активних дій ГУР МО України за особистим наказом Кирила Буданова вже прибули на найгарячішу ділянку фронту та налагодили взаємодію з підрозділами ЗСУ.
31.10.2025 23:08 Відповісти
31.10.2025 23:08 Відповісти
Усі наші ЗМІ та блогери (як українські, так і проукраїнські західні) подають цю висадку як щось надзвичайне й героїчне. Насправді ж це - безглуздя, про яке говорили і Бутусов, і аналітик Ендрю Перпетуa. На такий абсурд пішли, ймовірно, через повний безлад у командуванні.

Замість того, щоб організувати там нормальну оборону, тепер кидають туди ССО. Кидають їх як штурмовиків. Саме так загинув мій двоюрідний племінник. Він був на цій війні з 2014 року, пройшов Донецький аеропорт і Дебальцеве, де його буквально витягли з-під тіл загиблих. Людина, яка тренувалася 15 років, у тому числі за кордоном, загинула від міни під час однієї з таких «заливок втрачених позицій» силами ССО.

ССО - такі ж смертні, як і звичайна піхота. І жодні спеціальні навички не рятують під час лобових штурмів від КАБів, дронів і артилерії. Такі фахівці не повинні штурмувати в лоб позиції, втрачені через прорахунки генералів і Сирського. Адже щоб підготувати професійного бійця ССО, потрібні роки. І отак просто кидати їх у м'ясорубку - це злочин. Це як гасити масштабну пожежу напівпорожнім відром, бо до того знехтували пожежною безпекою, продали пожежну машину і звільнили пожежників.
01.11.2025 02:06 Відповісти
01.11.2025 02:06 Відповісти
Ендрю Перпетуа(хто це?)- це звісно потужно. А Бутусов де про це казав?
01.11.2025 05:44 Відповісти
01.11.2025 05:44 Відповісти
ЬІбать твого аналітика в дупу. 🤣
01.11.2025 05:47 Відповісти
01.11.2025 05:47 Відповісти
хто такі ці всі люди, що на них ти посилаєшся? пердуни ротом?
01.11.2025 08:14 Відповісти
01.11.2025 08:14 Відповісти
Не спіши об'являти безлуздям ту задачу, яку найкраще і з найменшими втратами може виконати спецназ. В будь-якій війні подібні задачі виконував спецназ. Достатньо згадати про німецький полк спецназу "Бранденбург", який виконував дуже важливі задачі, в тому числі в тилу ворога. А ти особисто навряд чи відірвеш свою ср-у від пропердженого дивана. Таких, як ти нитиків і ссикунів , треба зібрати в робочі команди для копання окопів, хоч якась користь під час війни з вас буде
01.11.2025 11:28 Відповісти
01.11.2025 11:28 Відповісти
Треба писати. Бо ворог про це знає, а громадяни України, які мають дітей і хворих батьків живуть під страхом миттєвої окупації.
31.10.2025 22:04 Відповісти
31.10.2025 22:04 Відповісти
Ta не, писать надо только про то, что котел вот вот и кацап уже всех окружил, как ***** сказал. Про то, что ВСУ поставили козломордых раком в каком нибудь месте писать нельзя, бо недайбох люди что-то хорошее увидят.
31.10.2025 22:35 Відповісти
31.10.2025 22:35 Відповісти
1.000.000 нафаршированных твоих "соотечественников" кто еще сможет "повторить", козломордое???
31.10.2025 23:24 Відповісти
31.10.2025 23:24 Відповісти
це ж вже було. У 20 сторіччі - і мільони біженців і втрата територій і кладовища солдат. Тільки ти чогось запам'ятував винних.Чи може ти пам'ятаєш війни без трупів і біженців, ану нагадай!
31.10.2025 23:33 Відповісти
31.10.2025 23:33 Відповісти
ось поки такі гниди як ти будуть "воювати" в інтернеті а не на фронті, поки мразота на кшталт тебе ділитиме українців на "*********" та "патріотів" - миру в Україні ще довго не буде!
01.11.2025 00:19 Відповісти
01.11.2025 00:19 Відповісти
А де ти бачив в історіі щоб 4 роки стримували кацапню? Київ сдали більшовикам за 3 дні, Січ взагалі сдали без бою, а ти ще побачиш українські вулиці з іменем віслюка на табличках.
31.10.2025 23:29 Відповісти
31.10.2025 23:29 Відповісти
ну це класика - при відсутності аргументів вдатися до образ,
31.10.2025 23:35 Відповісти
31.10.2025 23:35 Відповісти
ну це класика - при відсутності аргументів вдатися до образ
01.11.2025 00:00 Відповісти
01.11.2025 00:00 Відповісти
поки прибули, а не поставили
01.11.2025 01:19 Відповісти
01.11.2025 01:19 Відповісти
Допоможи Боже нашому десанту вибити потвору із Покровська і його околиці.
31.10.2025 22:02 Відповісти
31.10.2025 22:02 Відповісти
Так лідер каже там 170000 орків
31.10.2025 22:24 Відповісти
31.10.2025 22:24 Відповісти
у нас мильон дронів, по п'ять на кожного.
01.11.2025 00:01 Відповісти
01.11.2025 00:01 Відповісти
УГУ...уже був один котрнаступ і "кава в Криму" і чортзна що.

А все що треба знати це

- Сирський рузкій - і ментально він мислить в парадигмі "кидайте тих людей вперед вони ж ніхто завтра нових завезуть"

- ЗЕ рузкій еврей який мислить в парадигмі "цілуй дупу рузкім і висміюй укрів получиш гроші щоб спокійно на старості жити в Хайфі"

- кожний перший в команді ЗЕ має російський паспорт
- кожний перший ненавидить все що звязано з Україною
31.10.2025 22:02 Відповісти
31.10.2025 22:02 Відповісти
Сподіваємося та молимося за вас
31.10.2025 22:03 Відповісти
31.10.2025 22:03 Відповісти
Нехай Бог помогає ще й Пречиста Мати!
31.10.2025 22:04 Відповісти
31.10.2025 22:04 Відповісти
Це не контрнаступ, а десантна операція, інакше ми бачемо весь жах "керованої ситуації" - спецпризначенці підуть у контрнаступ, як піхотинці.
31.10.2025 22:05 Відповісти
31.10.2025 22:05 Відповісти
Вам завжди потрібно все обгадити?
31.10.2025 22:08 Відповісти
31.10.2025 22:08 Відповісти
Обгадити, це довести ситуацію до такої критичності, що спецпризначенці використовуються замість звичайної піхоти, хоча мають іншу кваліфікацію і навички.
31.10.2025 22:12 Відповісти
31.10.2025 22:12 Відповісти
Складна операція з висадкою це не робота спецназу? Тоді для чого вони?
31.10.2025 22:20 Відповісти
31.10.2025 22:20 Відповісти
Операція з висадкою не є контнаступом. Контрнаступи спецпризначенцями не проводяться, а якщо в реальності іх кинуть, як просту піхоту, то ситуація вже доведена до безвиході.Що не зрозуміло?
31.10.2025 22:25 Відповісти
31.10.2025 22:25 Відповісти
Призначення Сил спеціальних операцій (ССО) полягає у виконанні специфічних, часто прихованих завдань, що вимагають високого рівня підготовки, включаючи розвідку, диверсії, антитерористичну діяльність, а також підтримку інших сил у мирний і воєнний час.

Призначення ГУР полягає у веденні військової розвідки, аналізі військового потенціалу та загроз інших країн, а також координації діяльності суб'єктів воєнної розвідки.

Не повіриш. Для десантування та штурмів використовують... 1, 2, 3 десантно-штурмові війська.
31.10.2025 22:37 Відповісти
31.10.2025 22:37 Відповісти
"Призначення ГУР полягає у веденні військової розвідки, аналізі військового потенціалу та загроз інших країн, а також координації діяльності суб'єктів воєнної розвідки"
А "чевоізволітє" блогеру буданову цим займатися не цікаво та він і не вміє. Як був так і лишився командиром відділення ССО, тільки з генеральськими лампасами.
01.11.2025 07:23 Відповісти
01.11.2025 07:23 Відповісти
Нє... Ну у даному випадку є вирогідність зіпсованого телефону:

ГУР дійсно виконує у даному районі якусь точкову спецоперацію.
Один ідіот написав про контрнаступ.
Інші ідіоти почали його репостити.
01.11.2025 09:48 Відповісти
01.11.2025 09:48 Відповісти
Як можна висадку кількох десятків спецпризначенців назвати контрнаступом? Це капець.
31.10.2025 22:08 Відповісти
31.10.2025 22:08 Відповісти
Зеля теж з хлопцями? - буде рвати кацапів як Тузік грєлку - З Богом ГУР
31.10.2025 22:10 Відповісти
31.10.2025 22:10 Відповісти
Спочатку він звільнить Крим, за який він би помер, але не встиг, бо виступав перед руснею.
31.10.2025 22:14 Відповісти
31.10.2025 22:14 Відповісти
Їм всім (спецпризначенцям) видали іконки-обереги як Татаров нищить чеченців на Банковій у лютому 2022року...
31.10.2025 22:47 Відповісти
31.10.2025 22:47 Відповісти
Скільки ж вас тут клоунів.... Які простий АК в руках мабудь не тримали....
31.10.2025 22:16 Відповісти
31.10.2025 22:16 Відповісти
Деякі ще з СКС але ахінею з "наступом"спецназу ГУР читати якось не дуже.
01.11.2025 09:19 Відповісти
01.11.2025 09:19 Відповісти
Бережи боже синів України!
31.10.2025 22:17 Відповісти
31.10.2025 22:17 Відповісти
Навідь,якщо у половини із вас почнеться діарея,все одно буде винен Зеленський....
31.10.2025 22:19 Відповісти
31.10.2025 22:19 Відповісти
Словесна діарея може викликати розлад шлунку...психосоматика...
31.10.2025 23:10 Відповісти
31.10.2025 23:10 Відповісти
панков ти така примітивна ботяра, вєтнамський чи що?? Ану копрофіль старанніше
01.11.2025 09:53 Відповісти
01.11.2025 09:53 Відповісти
Надо отходить в Карпаты? Или сразу за Збруч?
31.10.2025 22:37 Відповісти
31.10.2025 22:37 Відповісти
AI Overview:

Наступальна операція російських військ на Покровськ розпочалася в лютому 2024 року

через три місяці буде два роки !!!!!
темпи штурму українських фортець у кацапів як під час столітньої війни

.
01.11.2025 01:02 Відповісти
01.11.2025 01:02 Відповісти
А треба швидше?
01.11.2025 05:23 Відповісти
01.11.2025 05:23 Відповісти
Це пишуть за океаном. Вони можуть фантазувати. Ви тіштеся відосиками, як у 22-му. Незабаром отримаєте...
31.10.2025 22:48 Відповісти
31.10.2025 22:48 Відповісти
РОСІЯНИ НАМАГАЮТЬСЯ ПРОНИКНУТИ КРІЗЬ МІСТО: У ПОКРОВСЬКУ ЗОСЕРЕДИЛИСЯ СОТНІ ОКУПАНТІВ

31 жовтня, 2025, 18:32
31.10.2025 22:55 Відповісти
31.10.2025 22:55 Відповісти
Хлопці, бережи вас Господь!
31.10.2025 23:18 Відповісти
31.10.2025 23:18 Відповісти
ГУР у наступі?!,- куйнею *******, "Сирок" де резерви?????
31.10.2025 23:23 Відповісти
31.10.2025 23:23 Відповісти
Не наступ, а ліквідація кацапських ДРГ на околицях Покровська. В самому місті мокши нема.
31.10.2025 23:38 Відповісти
31.10.2025 23:38 Відповісти
А околиці міста, то ще не місто...
31.10.2025 23:48 Відповісти
31.10.2025 23:48 Відповісти
Веня краще готуйся до наступного терміну в Tafel за простроченими харчами, або пройдись по вулиці можливо корисний müll знайдеш. Не лізь в теми де ти тямиш як свиня в апельсинах.
31.10.2025 23:54 Відповісти
31.10.2025 23:54 Відповісти
Та ніби і в місті є.
01.11.2025 05:24 Відповісти
01.11.2025 05:24 Відповісти
Підрозділи спецназу ГУР у штурми кидати - це вже повний аншлаг - зате в одесі бьють військових та машини, котрі виконують наказ верховного головкома зеленского. Ви, бариги базарні того хто такі накази спробуйте.
01.11.2025 00:04 Відповісти
01.11.2025 00:04 Відповісти
А самі аналітеги не хрчуть спробувати проводити операції проти рашистів?
01.11.2025 09:55 Відповісти
01.11.2025 09:55 Відповісти
а подивитись за посиланням пробували чи ні, релігія не дозволяє?
01.11.2025 10:52 Відповісти
01.11.2025 10:52 Відповісти
втім я розчарувався в аналітику із зовсім іншої причини, виводити з оточення в Дебальцево і давати поради щодо напівоточення в Покровську через майже 11 років потому, мабуть не треба, бо щодо умов ведення бойових дій це різні епохи, тому видалив посилання
01.11.2025 11:04 Відповісти
01.11.2025 11:04 Відповісти
Журналісти прилетіли. Припиняйте вогонь, кацапня.
01.11.2025 05:40 Відповісти
01.11.2025 05:40 Відповісти
Безглуздя. У ГУР інша спеціалізація.
01.11.2025 08:10 Відповісти
01.11.2025 08:10 Відповісти
Прилетіть то прилетіли , але відео знято з кацапського дрона , так що хлопцям я не заздрю (((
01.11.2025 08:34 Відповісти
01.11.2025 08:34 Відповісти
Я б не називав це контрнаступальною операцією. Скоріше антидиверсійна. Проте, успіхів, хлопці та Божої помочі.
01.11.2025 09:06 Відповісти
01.11.2025 09:06 Відповісти
Сырский со своими жополизами опять обосрался.
И ГУР с Будановым, которого сырский не наводит и на которого постоянно ябедничает дерьмаку, пытается вытянуть их из жопы.
Но это ***** совковый дебилизм, элитой разведки воевать как пехотой.
надо было сырского штабных отправить, хоть какая то польза была бы.
01.11.2025 10:27 Відповісти
01.11.2025 10:27 Відповісти
Сирський звинуватив деяких командирів в неправдивих звітах про стан оборони Покровська.. Коли б ніхто з блогерів чи військових жураналістів не трубив на всю Україну про катостофічне становище, то б багато вже міст було б залишино ворогу??
01.11.2025 11:00 Відповісти
01.11.2025 11:00 Відповісти
ГУР робить "контрнаступ"???
Серійозно???
Муданов ******** остаточно.
Те ж саме, що "Курская обсєрація"...
01.11.2025 11:25 Відповісти
01.11.2025 11:25 Відповісти
 
 