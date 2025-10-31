Бійці ГУР, ймовірно, почали контрнаступальну операцію біля Покровська, - The Economist. ВІДЕО+ФОТО
Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України проводять, ймовірно, контрнаступальні дії поблизу міста Покровськ на Донеччині, щоб відновити роботу ключових логістичних маршрутів.
Про це повідомив журналіст The Economist Олівер Керол, передає Цензор.НЕТ.
ГУР висадили десант
"За інформацією військової розвідки України, поблизу Покровська проводиться смілива контрнаступальна операція з метою відновлення ключових логістичних маршрутів. На відео, яке мені надіслали, нібито показано десант з вертольотів у районах, які, за твердженням Росії, перебувають під її контролем", - написав він.
За даними видання "Дзеркало тижня", спецпризначенці ГУР розпочало складну десантну операцію під командуванням генерал-лейтенанта Кирила Буданова.
Зазначається, що штурмовики ГУР зайшли в райони міста, які російські генерали заявили захопленими й вважають ключовими для логістики України.
Що передувало?
- Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.
- Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
- Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
- 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зроби вже шось окрім висерів в цензорі.
Знав Боже тіко не намагайся долучитись до війська.
Най його, зроби шось корисне
4 Дні Тому
Згідно з https://t.me/Tsaplienko/82423 інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, підрозділи активних дій ГУР МО України за особистим наказом Кирила Буданова вже прибули на найгарячішу ділянку фронту та налагодили взаємодію з підрозділами ЗСУ.
Замість того, щоб організувати там нормальну оборону, тепер кидають туди ССО. Кидають їх як штурмовиків. Саме так загинув мій двоюрідний племінник. Він був на цій війні з 2014 року, пройшов Донецький аеропорт і Дебальцеве, де його буквально витягли з-під тіл загиблих. Людина, яка тренувалася 15 років, у тому числі за кордоном, загинула від міни під час однієї з таких «заливок втрачених позицій» силами ССО.
ССО - такі ж смертні, як і звичайна піхота. І жодні спеціальні навички не рятують під час лобових штурмів від КАБів, дронів і артилерії. Такі фахівці не повинні штурмувати в лоб позиції, втрачені через прорахунки генералів і Сирського. Адже щоб підготувати професійного бійця ССО, потрібні роки. І отак просто кидати їх у м'ясорубку - це злочин. Це як гасити масштабну пожежу напівпорожнім відром, бо до того знехтували пожежною безпекою, продали пожежну машину і звільнили пожежників.
А все що треба знати це
- Сирський рузкій - і ментально він мислить в парадигмі "кидайте тих людей вперед вони ж ніхто завтра нових завезуть"
- ЗЕ рузкій еврей який мислить в парадигмі "цілуй дупу рузкім і висміюй укрів получиш гроші щоб спокійно на старості жити в Хайфі"
- кожний перший в команді ЗЕ має російський паспорт
- кожний перший ненавидить все що звязано з Україною
Призначення ГУР полягає у веденні військової розвідки, аналізі військового потенціалу та загроз інших країн, а також координації діяльності суб'єктів воєнної розвідки.
Не повіриш. Для десантування та штурмів використовують... 1, 2, 3 десантно-штурмові війська.
А "чевоізволітє" блогеру буданову цим займатися не цікаво та він і не вміє. Як був так і лишився командиром відділення ССО, тільки з генеральськими лампасами.
ГУР дійсно виконує у даному районі якусь точкову спецоперацію.
Один ідіот написав про контрнаступ.
Інші ідіоти почали його репостити.
Наступальна операція російських військ на Покровськ розпочалася в лютому 2024 року
через три місяці буде два роки !!!!!
темпи штурму українських фортець у кацапів як під час столітньої війни
.
31 жовтня, 2025, 18:32
И ГУР с Будановым, которого сырский не наводит и на которого постоянно ябедничает дерьмаку, пытается вытянуть их из жопы.
Но это ***** совковый дебилизм, элитой разведки воевать как пехотой.
надо было сырского штабных отправить, хоть какая то польза была бы.
Серійозно???
Муданов ******** остаточно.
Те ж саме, що "Курская обсєрація"...