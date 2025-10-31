УКР
Росіяни розуміють, що програють Куп’янськ, тому зосередились на Покровську, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни зосередились на окупації Покровська, оскільки на інших напрямках їм нічого не вдається.

Про це глава держави заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Йде серйозна битва за Покровськ. Їм (окупантам. - Ред.) поставили завдання - взяти цей Покровськ. Тому що вони не змогли взяти Суми, не змогли взяти Куп'янськ. Вони розуміють, що Куп'янськ програють, все, йде вичистка. Також непросто, але все вже зрозуміло", - зазначив він.

За словами президента, Сили оборони на Куп'янському напрямку вийшли до річки та блокували окупантів.

"Зрозуміло, що це вони програють, це вони програли. Добропілля абсолютно зрозуміло, Запоріжжя зрозуміло, вони боротимуться за це (Покровськ. - Ред.)", - додав глава держави.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.
  • Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
  • Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
  • 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.

Читайте: Путін доручив допустити західні та українські ЗМІ "в райони блокування ЗСУ" в Покровську й Куп’янську

