УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9810 відвідувачів онлайн
Новини Припинення вогню між Україною та РФ
3 497 36

Путін доручив допустити західні та українські ЗМІ "в райони блокування ЗСУ" в Покровську й Куп’янську

Путін хоче пустити журналістів у Покровськ та Куп’янськ

Міноборони РФ заявило, що російська армія нібито готова припинити бої на 5-6 годин "в районах блокування ЗСУ" в Покровську, Мирнограді на Донеччині й Куп'янську на Харківщині. Західні та українські ЗМІ нібито повинні висвітлити ситуацію з оточенням ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні російського відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство оборони Російської Федерації отримало наказ Верховного Головнокомандувача Російської Федерації забезпечити безперешкодний проїзд іноземних журналістів, включаючи українських, при їх зверненні до командування ЗСУ, для відвідування районів блокування українських військ в Красноармійську, Димитрові, Куп'янську", - заявило вороже міноборони. 

Там кажуть, що російське командування нібито готове "за необхідності припинити бойові дії на 5-6 годин у зазначених районах", а також "забезпечити коридори безперешкодного в'їзду і виїзду" груп представників іноземних ЗМІ, зокрема українських, за умови "гарантій безпеки" як для журналістів, так і російських військовослужбовців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії через брак грошей почали знижувати виплати за відправку на війну проти України

Міноборони РФ

Що передувало?

  • Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.
  • Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.
  • Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.
  • 30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти не закріплюються у Покровську, а лише періодично переміщуються, - 7-й корпус ДШВ

Автор: 

путін володимир (25044) ЗМІ (1393) Донецька область (9959) Міноборони рф (733) Покровськ (888) Мирноград (120) Харківська область (1820) Куп’янськ (935) війна в Україні (6752) припинення вогню (363)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Це для того, щоб за ці 6 годин нагнати пару десятків тисяч орків туди, яким дадуть гарантії беспеки??
показати весь коментар
30.10.2025 15:47 Відповісти
+7
За 5-6 годин до тих 200-300 кацапів що вже зайшли в місто,разом з "журналістами" зайдуть ще пару тисяч років.
показати весь коментар
30.10.2025 15:48 Відповісти
+4
У вечірньому відосіку.
показати весь коментар
30.10.2025 15:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де офіційна реакція командування ЗСУ?
показати весь коментар
30.10.2025 15:46 Відповісти
У вечірньому відосіку.
показати весь коментар
30.10.2025 15:49 Відповісти
Треба погоджуватися українським журналістам. Тільки це неможливо технчно. Хіба, що будуть допущені "українські" журналісти з кацапських помийок типу Страна юа чи якась мерзота як діана панченкова чи юрій кот...
показати весь коментар
30.10.2025 16:00 Відповісти
А що, на кожний плювок соплею ***** Генштаб ВСУ на цирла повинен ставати? Хоча чого там, підкацапна свиня може і так вважати.
показати весь коментар
30.10.2025 16:05 Відповісти
***** дає задню?
хто візьме?
показати весь коментар
30.10.2025 15:46 Відповісти
де ти зі сторони ***** тут задню побачив?
показати весь коментар
30.10.2025 15:55 Відповісти
іди бусіки перегортай, а на фронт ні шагу, чи копійки?
показати весь коментар
30.10.2025 15:56 Відповісти
Є інформація, що москвороті готують провокацію. Вже другий тиждень щось там закопують. Потім скажуть про масові вбивства мірняка укронацистами.
показати весь коментар
30.10.2025 16:09 Відповісти
наші зелені не бачять, вони взагалі крім шашликів не дуже по зору.
показати весь коментар
30.10.2025 16:12 Відповісти
йде на хитрість не може взяти Покровськ
показати весь коментар
30.10.2025 15:57 Відповісти
ви теж тей які не ходили на вибори в 2019му?
ніхто не ходив, а наш зелений поц вже на другому сроці без виборів,,,,
показати весь коментар
30.10.2025 16:03 Відповісти
Це для того, щоб за ці 6 годин нагнати пару десятків тисяч орків туди, яким дадуть гарантії беспеки??
показати весь коментар
30.10.2025 15:47 Відповісти
За 5-6 годин до тих 200-300 кацапів що вже зайшли в місто,разом з "журналістами" зайдуть ще пару тисяч років.
показати весь коментар
30.10.2025 15:48 Відповісти
на те і схоже....
показати весь коментар
30.10.2025 16:11 Відповісти
https://texty.org.ua/fragments/116195/lohistyka-uskladnena-ale-mozhlyva-desantnyky-rozpovily-pro-sytuaciyu-u-pokrovsku-ta-myrnohradi/ «Логістика ускладнена, але можлива». Десантники розповіли про ситуацію у Покровську та Мирнограді

https://www.ukr.net/source/texty-org-ua-2205.html (Texty.org.ua)
показати весь коментар
30.10.2025 15:48 Відповісти
Потужно , чтоб узнать все позиции ЗСУ и нагнать своих еще пару тысяч
показати весь коментар
30.10.2025 15:49 Відповісти
29 жовтня Путін заявив, що російські війська начебто оточили українські сили в Куп'янську та Покровську, і https://tsn.ua/politika/putin-zbrekhav-pro-otochennia-zsu-v-rayoni-kupianska-ta-zaiavyv-pro-bazannia-prypynyty-vohon-2945297.html запропонував припинення вогню на дві-шість годин, щоб журналісти могли потрапити до міста. Однак, за оцінками ISW, жодне з цих міст не перебуває в оточенні.
показати весь коментар
30.10.2025 15:51 Відповісти
Найс трай. Але ні
показати весь коментар
30.10.2025 15:51 Відповісти
А може ще дітей і жінок туди запросити щоб рашисти за ними ховалися?
показати весь коментар
30.10.2025 15:53 Відповісти
а шо це воноху* ло мутить ...чи сирський з говнокомандуючим таки здають Поаровськ з ЗСУ ? ...не дай Господи !!! ...
показати весь коментар
30.10.2025 15:53 Відповісти
Бреше, *****, як дихає.
Звісно, що сам не придумує, бо спалиться і обсереться. Тож, йому на суфлерці подають.
показати весь коментар
30.10.2025 15:53 Відповісти
Не потрібно вестися на речі кремлівського маніака. Все що ісходить від оркостану - від лукавого!
показати весь коментар
30.10.2025 15:54 Відповісти
Які,нах журналісти? Знову щось мутять кацапські тварюки.
показати весь коментар
30.10.2025 15:54 Відповісти
для одеських мальків новина.
показати весь коментар
30.10.2025 15:55 Відповісти
Троянський кінь. Кацапури просять перепочинок на 6-7 годин, щоб підтягнути резерви.
показати весь коментар
30.10.2025 15:55 Відповісти
а шо піаніст заховався ,виходь підлий трус ,скажи своє слово
показати весь коментар
30.10.2025 15:55 Відповісти
Ну тепер кацапи наженуть туди гори м'яса, щоб підігнати реальність до фантазій пукіна...
показати весь коментар
30.10.2025 15:57 Відповісти
А что, неужели нельзя туда перекинуть операторов дронов с тысячами FPV - дронов?
За неделю они там разметали бы всё в пух и прах..
показати весь коментар
30.10.2025 15:58 Відповісти
Навіщо нам робити з цього шоу?
Хіба наші не можуть наступати з іншого боку та прорвати оточення, чи це потрібно показати успіх путіна?
показати весь коментар
30.10.2025 15:59 Відповісти
пуйло йде на хитрість не може взяти Покровськ
показати весь коментар
30.10.2025 16:01 Відповісти
Ну реальный дебил журналисты которые были-бы вместе с теми кого блокируют, это ещё хоть как-то могло дать информацию а так, где-то в поле приедут представители СМИ и там какой-то ватный ***** ткнёт пальцем в степь и скажет, мы там окружили ЗСУ не, ну шутки-шутками а ***** реально кукухой тронулся.
показати весь коментар
30.10.2025 16:05 Відповісти
кремльовські хвантазії
показати весь коментар
30.10.2025 16:05 Відповісти
Будь який некомбатант що порушив кордон без дозволу України та знаходиться на окупованій території не є захищений Женевською конвенцією і його життя не має братися до уваги в зоні бойових дій. Так шо хай знають, безпеку ніхто не гарантує.
показати весь коментар
30.10.2025 16:09 Відповісти
***** ніхто не вірить про оточення , то ж вирішив пустити понтів , тіпо - дивіться який я добрий .
Ніхто в Покровськ не поїде , і ***** це чудово розуміє . Бо всі знають кацапів , а журналісти хочуть жити . Вони постріляють журналістів і все звалять на ЗСУ . Як завжди .
показати весь коментар
30.10.2025 16:14 Відповісти
Так это же уже было. Раз пять, на моей памяти, когда крысе на мировой арене прижимают хвост, она рассказывает, что все окружены, а у нее есть вундервафля, которая построена по новым физическим признакам...
показати весь коментар
30.10.2025 16:14 Відповісти
Це, доречі ,про те,що кацапам капець як важко на цих напрямах
показати весь коментар
30.10.2025 16:16 Відповісти
 
 