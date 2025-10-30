Путін доручив допустити західні та українські ЗМІ "в райони блокування ЗСУ" в Покровську й Куп’янську

Міноборони РФ заявило, що російська армія нібито готова припинити бої на 5-6 годин "в районах блокування ЗСУ" в Покровську, Мирнограді на Донеччині й Куп'янську на Харківщині. Західні та українські ЗМІ нібито повинні висвітлити ситуацію з оточенням ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні російського відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство оборони Російської Федерації отримало наказ Верховного Головнокомандувача Російської Федерації забезпечити безперешкодний проїзд іноземних журналістів, включаючи українських, при їх зверненні до командування ЗСУ, для відвідування районів блокування українських військ в Красноармійську, Димитрові, Куп'янську", - заявило вороже міноборони.

Там кажуть, що російське командування нібито готове "за необхідності припинити бойові дії на 5-6 годин у зазначених районах", а також "забезпечити коридори безперешкодного в'їзду і виїзду" груп представників іноземних ЗМІ, зокрема українських, за умови "гарантій безпеки" як для журналістів, так і російських військовослужбовців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Росії через брак грошей почали знижувати виплати за відправку на війну проти України

Що передувало?

Нагадаємо, 29 жовтня Путін заявив про нібито "оточення" українських військ у ключових фронтових містах Донецької та Харківській областях — у Покровську та у Куп’янську.

Після цього диктатор цинічно запропонував припинити бойові дії на відповідних ділянках, щоб західні журналісти та українські ЗМІ "змогли на власні очі пересвідчитися" у правдивості його слів.

Угруповання об'єднаних сил прокоментувало заяви російського диктатора про нібито оточення Куп'янська військами РФ.

30 жовтня Сирський спростував гучні заяви РФ про начебто "блокування" ЗСУ в Покровську та Куп'янську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти не закріплюються у Покровську, а лише періодично переміщуються, - 7-й корпус ДШВ