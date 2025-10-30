Рашисти не закріплюються у Покровську, а лише періодично переміщуються, - 7-й корпус ДШВ

Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів, яким вдалося інфільтруватися та накопичитися в Покровську.

Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо нарощувати сили та засоби для пошуку і знищення противника. Зокрема, збільшується кількість засобів безпілотних систем. Загалом 29 жовтня українські воїни ліквідували у Покровську 13 окупантів. Чотири з них – біля стели, що на вʼїзді до міста в північно-західній частині", - йдеться в повідомленні.

Складнощі

Останні дні робота зі знищення ворога була ускладнена через несприятливі погодні умови. Так, туман та дощ знижували ефективність повітряної розвідки.

Тактика флагштоків

Після тривалої тиші російські окупанти відновили тактику встановлення триколорів із публікацією відповідних відео у соцмережах.

"Застосування цього примітивного інструменту ІПСО разом з неправдивими заявами про оточення міста з боку ворожих політичних елементів – лише демонстрація того, що ворог хоче видати бажане за дійсне", - зазначили в ДШВ.

Ситуація в Покровську

Воїни наголосили, що російські загарбники не закріплюються в районах міста, а періодично переміщуються, зокрема, перевдягаючись у цивільний одяг.

"Логістика – у Покровськ ускладнена через наявність у небі значної кількості ворожих FPV, але можлива", - додали там.

Мирноград

"Противник активний і в районі Мирнограду. Якщо Покровськ ворог атакує переважно піхотою, то біля Мирнограду – використовує як інфільтрацію на декількох напрямках оборони, так і відкрите застосування бронетехніки.

Днями росіяни здійснили черговий механізований штурм. Протягом ворожої атаки наші військові знищили 5 одиниць бронетехніки, 2 автомобілі та щонайменше 14 окупантів. Вісім з них – на околицях Мирнограду. Сили оборони продовжують роботу із виявлення та знищення залишків окупантів", - підсумували воїни.

Що передувало?

Зеленський стверджує, що бої на фронті контрольовані, українські воїни знищують окупантів біля Покровська та Куп’янська.

За даними FT, РФ посилила наступ на сході, ситуація навколо Покровська суттєво погіршилася.

27 жовтня у ДШВ інформували, що у Покровську тривають бої з групами росіян, які просочилися та накопичилися у різних частинах міста.

26 жовтня Зеленський інформував, що росіяни зосередили основну ударну групу проти Покровська, у місті тривають жорсткі бої.

Відомо, що ворог намагається закріпитися у східній та північній частині Покровська.

У Покровську залишаються понад 1,2 тис. жителів.

Сирський заявив, що ситуація на Покровському напрямку складна, проте оточення Сил оборони у Покровську та Куп'янську немає.

