Рашисты не закрепляются в Покровске, а лишь периодически перемещаются, - 7-й корпус ДШВ

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов, которым удалось проникнуть и скопиться в Покровске.

Об этом сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаем наращивать силы и средства для поиска и уничтожения противника. В частности, увеличивается количество средств беспилотных систем. Всего 29 октября украинские воины ликвидировали в Покровске 13 оккупантов. Четверо из них – возле стелы, что на въезде в город в северо-западной части", – говорится в сообщении.

Сложности

В последние дни работа по уничтожению врага была затруднена из-за неблагоприятных погодных условий. Так, туман и дождь снижали эффективность воздушной разведки.

Тактика флагштоков

После длительной тишины российские оккупанты возобновили тактику установки триколоров с публикацией соответствующих видео в соцсетях.

"Применение этого примитивного инструмента ИПСО вместе с ложными заявлениями об окружении города со стороны враждебных политических элементов – лишь демонстрация того, что враг хочет выдать желаемое за действительное", – отметили в ДШВ.

Ситуация в Покровске

Воины подчеркнули, что российские захватчики не закрепляются в районах города, а периодически перемещаются, в частности, переодеваясь в гражданскую одежду.

"Логистика - в Покровске затруднена из-за наличия в небе значительного количества вражеских FPV, но возможна", - добавили там.

Мирноград

"Противник активен и в районе Мирнограда. Если Покровск враг атакует преимущественно пехотой, то возле Мирнограда – использует как инфильтрацию на нескольких направлениях обороны, так и открытое применение бронетехники.

На днях россияне осуществили очередной механизированный штурм. В ходе вражеской атаки наши военные уничтожили 5 единиц бронетехники, 2 автомобиля и не менее 14 оккупантов. Восемь из них – на окраинах Мирнограда. Силы обороны продолжают работу по выявлению и уничтожению остатков оккупантов", - подытожили воины.

Что предшествовало?

Зеленский утверждает, что бои на фронте контролируются, украинские воины уничтожают оккупантов возле Покровска и Купянска.

По данным FT, РФ усилила наступление на востоке, ситуация вокруг Покровска существенно ухудшилась.

27 октября в ДШВ сообщили, что в Покровске продолжаются бои с группами россиян, которые просочились и скопились в разных частях города.

26 октября Зеленский сообщил, что россияне сосредоточили основную ударную группу против Покровска, в городе продолжаются жесткие бои.

Известно, что враг пытается закрепиться в восточной и северной части Покровска.

В Покровске остаются более 1,2 тыс. жителей.

Сырский заявил, что ситуация на Покровском направлении сложная, однако окружения Сил обороны в Покровске и Купянске нет.

