РУС
Боевые действия на Покровском направлении
1 156 8

Рашисты не закрепляются в Покровске, а лишь периодически перемещаются, - 7-й корпус ДШВ

Что происходит в Покровске и Мирнограде?

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов, которым удалось проникнуть и скопиться в Покровске.

Об этом сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаем наращивать силы и средства для поиска и уничтожения противника. В частности, увеличивается количество средств беспилотных систем. Всего 29 октября украинские воины ликвидировали в Покровске 13 оккупантов. Четверо из них – возле стелы, что на въезде в город в северо-западной части", – говорится в сообщении.

Сложности

В последние дни работа по уничтожению врага была затруднена из-за неблагоприятных погодных условий. Так, туман и дождь снижали эффективность воздушной разведки.

Тактика флагштоков

После длительной тишины российские оккупанты возобновили тактику установки триколоров с публикацией соответствующих видео в соцсетях.

"Применение этого примитивного инструмента ИПСО вместе с ложными заявлениями об окружении города со стороны враждебных политических элементов – лишь демонстрация того, что враг хочет выдать желаемое за действительное", – отметили в ДШВ.

Ситуация в Покровске

Воины подчеркнули, что российские захватчики не закрепляются в районах города, а периодически перемещаются, в частности, переодеваясь в гражданскую одежду.

"Логистика - в Покровске затруднена из-за наличия в небе значительного количества вражеских FPV, но возможна", - добавили там.

Мирноград

"Противник активен и в районе Мирнограда. Если Покровск враг атакует преимущественно пехотой, то возле Мирнограда – использует как инфильтрацию на нескольких направлениях обороны, так и открытое применение бронетехники.

На днях россияне осуществили очередной механизированный штурм. В ходе вражеской атаки наши военные уничтожили 5 единиц бронетехники, 2 автомобиля и не менее 14 оккупантов. Восемь из них – на окраинах Мирнограда. Силы обороны продолжают работу по выявлению и уничтожению остатков оккупантов", - подытожили воины.

Что предшествовало?

Донецкая область (11129) боевые действия (5060) Десантно-штурмовые войска (248) Покровск (851) Покровский район (1149)
Ну пішла жара. З жОПи римушують ліпити відмазки одна абсурдніше іншої.
показать весь комментарий
30.10.2025 13:21 Ответить
У нас вже формулювання як в кацапів - "отрицательное наступление" (не наступають, а - періодично переміщуються).
показать весь комментарий
30.10.2025 13:27 Ответить
Раніше розповідали про "30 мотоциклістів", що "зненацька" захопили Добропільський виступ.
Поки там відбивали - тепер Покровськ з Мирноградом висять на волосинці.
Зате у нас краща у світі рожева вундервафля.
показать весь комментарий
30.10.2025 13:28 Ответить
Атріцатєльний рост, періодичне переміщення - словник новоязу розширюється ....
показать весь комментарий
30.10.2025 13:33 Ответить
Хотілося б ознайомитися повністю зі словарем НОВОБЛУДОЯЗУ від нашого хитродупого керівництва. Щось на кшталт кацапоязу - атрицательнає наступлєніє!
показать весь комментарий
30.10.2025 13:35 Ответить
Для яких ідіотів ця х....ня? Там людей рятувати треба. Декілька тисяч.
показать весь комментарий
30.10.2025 14:26 Ответить
Сподіваюсь, далі вже готові траншеї та ДОТи нових ліній оборони, заміновані дороги, підходи?
показать весь комментарий
30.10.2025 14:33 Ответить
 
 