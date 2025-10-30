Путин поручил допустить западные и украинские СМИ "в районы блокирования ВСУ" в Покровске и Купянске
Минобороны РФ заявило, что российская армия якобы готова прекратить бои на 5-6 часов "в районах блокирования ВСУ" в Покровске, Мирнограде в Донецкой области и Купянске в Харьковской области. Западные и украинские СМИ якобы должны осветить ситуацию с окружением ВСУ.
Об этом говорится в сообщении российского ведомства, передает Цензор.НЕТ.
"Министерство обороны Российской Федерации получило приказ Верховного Главнокомандующего Российской Федерации обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских, при их обращении к командованию ВСУ, для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове, Купянске", - заявило вражеское минобороны.
Там говорят, что российское командование якобы готово "при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в указанных районах", а также "обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда" групп представителей иностранных СМИ, в частности украинских, при условии "гарантий безопасности" как для журналистов, так и российских военнослужащих.
Что предшествовало?
- Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях — в Покровске и Купянске.
- После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
- Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
- 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хто візьме?
ніхто не ходив, а наш зелений поц вже на другому сроці без виборів,,,,
https://www.ukr.net/source/texty-org-ua-2205.html (Texty.org.ua)
Звісно, що сам не придумує, бо спалиться і обсереться. Тож, йому на суфлерці подають.
За неделю они там разметали бы всё в пух и прах..
Хіба наші не можуть наступати з іншого боку та прорвати оточення, чи це потрібно показати успіх путіна?
Ніхто в Покровськ не поїде , і ***** це чудово розуміє . Бо всі знають кацапів , а журналісти хочуть жити . Вони постріляють журналістів і все звалять на ЗСУ . Як завжди .