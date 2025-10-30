РУС
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
3 386 35

Путин поручил допустить западные и украинские СМИ "в районы блокирования ВСУ" в Покровске и Купянске

Путин хочет пустить журналистов в Покровск и Купянск

Минобороны РФ заявило, что российская армия якобы готова прекратить бои на 5-6 часов "в районах блокирования ВСУ" в Покровске, Мирнограде в Донецкой области и Купянске в Харьковской области. Западные и украинские СМИ якобы должны осветить ситуацию с окружением ВСУ.

Об этом говорится в сообщении российского ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство обороны Российской Федерации получило приказ Верховного Главнокомандующего Российской Федерации обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских, при их обращении к командованию ВСУ, для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове, Купянске", - заявило вражеское минобороны.

Там говорят, что российское командование якобы готово "при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в указанных районах", а также "обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда" групп представителей иностранных СМИ, в частности украинских, при условии "гарантий безопасности" как для журналистов, так и российских военнослужащих.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России из-за нехватки денег начали снижать выплаты за отправку на войну против Украины

Минобороны РФ

Что предшествовало?

  • Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях — в Покровске и Купянске.
  • После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.
  • Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.
  • 30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты не закрепляются в Покровске, а лишь периодически перемещаются, - 7-й корпус ДШВ

Автор: 

путин владимир (32412) СМИ (3866) Донецкая область (11129) Минобороны рф (952) Покровск (851) Мирноград (119) Харьковская область (1795) Купянск (810) война в Украине (6700) прекращения огня (362)
Топ комментарии
+8
Це для того, щоб за ці 6 годин нагнати пару десятків тисяч орків туди, яким дадуть гарантії беспеки??
показать весь комментарий
30.10.2025 15:47 Ответить
+7
За 5-6 годин до тих 200-300 кацапів що вже зайшли в місто,разом з "журналістами" зайдуть ще пару тисяч років.
показать весь комментарий
30.10.2025 15:48 Ответить
+4
У вечірньому відосіку.
показать весь комментарий
30.10.2025 15:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Де офіційна реакція командування ЗСУ?
показать весь комментарий
30.10.2025 15:46 Ответить
У вечірньому відосіку.
показать весь комментарий
30.10.2025 15:49 Ответить
Треба погоджуватися українським журналістам. Тільки це неможливо технчно. Хіба, що будуть допущені "українські" журналісти з кацапських помийок типу Страна юа чи якась мерзота як діана панченкова чи юрій кот...
показать весь комментарий
30.10.2025 16:00 Ответить
А що, на кожний плювок соплею ***** Генштаб ВСУ на цирла повинен ставати? Хоча чого там, підкацапна свиня може і так вважати.
показать весь комментарий
30.10.2025 16:05 Ответить
***** дає задню?
хто візьме?
показать весь комментарий
30.10.2025 15:46 Ответить
де ти зі сторони ***** тут задню побачив?
показать весь комментарий
30.10.2025 15:55 Ответить
іди бусіки перегортай, а на фронт ні шагу, чи копійки?
показать весь комментарий
30.10.2025 15:56 Ответить
Є інформація, що москвороті готують провокацію. Вже другий тиждень щось там закопують. Потім скажуть про масові вбивства мірняка укронацистами.
показать весь комментарий
30.10.2025 16:09 Ответить
наші зелені не бачять, вони взагалі крім шашликів не дуже по зору.
показать весь комментарий
30.10.2025 16:12 Ответить
йде на хитрість не може взяти Покровськ
показать весь комментарий
30.10.2025 15:57 Ответить
ви теж тей які не ходили на вибори в 2019му?
ніхто не ходив, а наш зелений поц вже на другому сроці без виборів,,,,
показать весь комментарий
30.10.2025 16:03 Ответить
Це для того, щоб за ці 6 годин нагнати пару десятків тисяч орків туди, яким дадуть гарантії беспеки??
показать весь комментарий
30.10.2025 15:47 Ответить
За 5-6 годин до тих 200-300 кацапів що вже зайшли в місто,разом з "журналістами" зайдуть ще пару тисяч років.
показать весь комментарий
30.10.2025 15:48 Ответить
на те і схоже....
показать весь комментарий
30.10.2025 16:11 Ответить
https://texty.org.ua/fragments/116195/lohistyka-uskladnena-ale-mozhlyva-desantnyky-rozpovily-pro-sytuaciyu-u-pokrovsku-ta-myrnohradi/ «Логістика ускладнена, але можлива». Десантники розповіли про ситуацію у Покровську та Мирнограді

https://www.ukr.net/source/texty-org-ua-2205.html (Texty.org.ua)
показать весь комментарий
30.10.2025 15:48 Ответить
Потужно , чтоб узнать все позиции ЗСУ и нагнать своих еще пару тысяч
показать весь комментарий
30.10.2025 15:49 Ответить
29 жовтня Путін заявив, що російські війська начебто оточили українські сили в Куп'янську та Покровську, і https://tsn.ua/politika/putin-zbrekhav-pro-otochennia-zsu-v-rayoni-kupianska-ta-zaiavyv-pro-bazannia-prypynyty-vohon-2945297.html запропонував припинення вогню на дві-шість годин, щоб журналісти могли потрапити до міста. Однак, за оцінками ISW, жодне з цих міст не перебуває в оточенні.
показать весь комментарий
30.10.2025 15:51 Ответить
Найс трай. Але ні
показать весь комментарий
30.10.2025 15:51 Ответить
А може ще дітей і жінок туди запросити щоб рашисти за ними ховалися?
показать весь комментарий
30.10.2025 15:53 Ответить
а шо це воноху* ло мутить ...чи сирський з говнокомандуючим таки здають Поаровськ з ЗСУ ? ...не дай Господи !!! ...
показать весь комментарий
30.10.2025 15:53 Ответить
Бреше, *****, як дихає.
Звісно, що сам не придумує, бо спалиться і обсереться. Тож, йому на суфлерці подають.
показать весь комментарий
30.10.2025 15:53 Ответить
Не потрібно вестися на речі кремлівського маніака. Все що ісходить від оркостану - від лукавого!
показать весь комментарий
30.10.2025 15:54 Ответить
Які,нах журналісти? Знову щось мутять кацапські тварюки.
показать весь комментарий
30.10.2025 15:54 Ответить
для одеських мальків новина.
показать весь комментарий
30.10.2025 15:55 Ответить
Троянський кінь. Кацапури просять перепочинок на 6-7 годин, щоб підтягнути резерви.
показать весь комментарий
30.10.2025 15:55 Ответить
а шо піаніст заховався ,виходь підлий трус ,скажи своє слово
показать весь комментарий
30.10.2025 15:55 Ответить
Ну тепер кацапи наженуть туди гори м'яса, щоб підігнати реальність до фантазій пукіна...
показать весь комментарий
30.10.2025 15:57 Ответить
А что, неужели нельзя туда перекинуть операторов дронов с тысячами FPV - дронов?
За неделю они там разметали бы всё в пух и прах..
показать весь комментарий
30.10.2025 15:58 Ответить
Навіщо нам робити з цього шоу?
Хіба наші не можуть наступати з іншого боку та прорвати оточення, чи це потрібно показати успіх путіна?
показать весь комментарий
30.10.2025 15:59 Ответить
пуйло йде на хитрість не може взяти Покровськ
показать весь комментарий
30.10.2025 16:01 Ответить
Ну реальный дебил журналисты которые были-бы вместе с теми кого блокируют, это ещё хоть как-то могло дать информацию а так, где-то в поле приедут представители СМИ и там какой-то ватный ***** ткнёт пальцем в степь и скажет, мы там окружили ЗСУ не, ну шутки-шутками а ***** реально кукухой тронулся.
показать весь комментарий
30.10.2025 16:05 Ответить
кремльовські хвантазії
показать весь комментарий
30.10.2025 16:05 Ответить
Будь який некомбатант що порушив кордон без дозволу України та знаходиться на окупованій території не є захищений Женевською конвенцією і його життя не має братися до уваги в зоні бойових дій. Так шо хай знають, безпеку ніхто не гарантує.
показать весь комментарий
30.10.2025 16:09 Ответить
***** ніхто не вірить про оточення , то ж вирішив пустити понтів , тіпо - дивіться який я добрий .
Ніхто в Покровськ не поїде , і ***** це чудово розуміє . Бо всі знають кацапів , а журналісти хочуть жити . Вони постріляють журналістів і все звалять на ЗСУ . Як завжди .
показать весь комментарий
30.10.2025 16:14 Ответить
Так это же уже было. Раз пять, на моей памяти, когда крысе на мировой арене прижимают хвост, она рассказывает, что все окружены, а у нее есть вундервафля, которая построена по новым физическим признакам...
показать весь комментарий
30.10.2025 16:14 Ответить
 
 