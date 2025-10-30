Путин поручил допустить западные и украинские СМИ "в районы блокирования ВСУ" в Покровске и Купянске

Минобороны РФ заявило, что российская армия якобы готова прекратить бои на 5-6 часов "в районах блокирования ВСУ" в Покровске, Мирнограде в Донецкой области и Купянске в Харьковской области. Западные и украинские СМИ якобы должны осветить ситуацию с окружением ВСУ.

"Министерство обороны Российской Федерации получило приказ Верховного Главнокомандующего Российской Федерации обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских, при их обращении к командованию ВСУ, для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове, Купянске", - заявило вражеское минобороны.

Там говорят, что российское командование якобы готово "при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в указанных районах", а также "обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда" групп представителей иностранных СМИ, в частности украинских, при условии "гарантий безопасности" как для журналистов, так и российских военнослужащих.

Что предшествовало?

Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областях — в Покровске и Купянске.

После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.

Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.

30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.

