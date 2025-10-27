У Росії через брак грошей почали знижувати виплати за відправку на війну проти України

Російські регіони почали скорочувати виплати за підписання контракту з Міноборони РФ на тлі погіршення ситуації в місцевих бюджетах, де на початок жовтня утворився дефіцит на суму понад 700 млрд руб.

Як пише The Moscow Times, починаючи з літа 2025 року виплати за відправку на війну суттєво урізали щонайменше у семи суб'єктах РФ – Башкортостані, Татарстані, Чувашії, Марій Ел, Нижегородській та Ульянівській областях, а також у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Зокрема, йдеться про ту частину одноразової виплати контрактникам, яка фінансується за рахунок власних коштів суб'єктів на додаток до федеральної виплати, що становить 400 тис. руб.

У Самарській області розмір регіональної виплати контрактникам (за винятком офіцерів запасу) зменшили майже в 10 разів – з 3,6 млн руб. до 400 тис. руб. Також доброволець має право на 400 тис. руб. у рамках федеральної виплати (цю частину суми за підписання контракту РФ поки що не знижує).

У Татарстані регіональну виплату знизили з 2,7 млн руб. ​​до 400 тис. руб. Офіційно влада республіки про це не оголошувала. Влада Марій Ел зменшила плату за підписання контракту з 2,6 млн руб. до 400 тис. руб, Чувашії – з 2,5 млн руб. також до 400 тис. руб.

Уряд Нижегородської області скоротив винагороду військовим з 2,6 лн руб. до 1,1 млн руб., у Башкортостані суму знижено на 600 тис. руб. (1,6 млн руб. до 1 млн руб.), в Ульяновській області – з 2,1 млн руб. до 500 тис. руб.

Загалом у другому кварталі 2025 виплати за укладення контракту з Міноборони РФ отримали 37,9 тис. осіб – це в 2,5 раза менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли бонуси за відправку на війну виплатили 92,8 тис. осіб.

Раніше повідомлялося, що Росія наступного року витратить на армію та силовиків майже 40% бюджету.

Так, стало відомо, що Росія планує спрямувати ще 39,54 трлн руб. на армію та закупівлі озброєнь у 2026-2028 роках, що відповідає близько $477 млрд за поточним курсом.

Зі свого боку речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що більшість росіян підтримують Путіна й готові змиритися з додатковими економічними труднощами.

Нагадаємо, Держдума РФ одразу в другому та в третьому читанні ухвалила закон про внесення зміни до федерального бюджету на 2025 рік. У підсумку, дефіцит федерального бюджету у 2025 році зросте до до рекордних 5,74 трлн рублів ($70,5 млрд за поточним курсом), або 2,6% ВВП. До цього найбільший дефіцит бюджету РФ було зафіксовано в пандемійному 2020 році: 4,1 трлн руб., тоді це становило 3,8% ВВП.

До кінця минулого року в Росії середня одноразова регіональна виплата за підписання контракту зі збройними силами зросла до 897 тис. руб., що в 5,3 раза більше, ніж роком раніше, коли вона становила 168 тис. руб.

До того стало відомо, що вимога президента Росії Владіміра Путіна різко збільшити виплати контрактникам, що вирушають на війну проти України, виявилася не по кишені російським регіонам. Так, ряд суб'єктів РФ не може знайти гроші на виконання доручення Путіна, який висунув вимогу, щоб разові "бонуси" було збільшено до 400 тис. руб.

До того німецьке видання Welt писало, що зупинка війни занурить Росію в глибоку економічну кризу, вийти з якої Росія самотужки не зможе.