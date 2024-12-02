Російські регіони протягом року в 5 разів підняли виплати за відправку на війну проти України

У Росії середня одноразова регіональна виплата за підписання контракту зі збройними силами до кінця цього року зросла до 897 тис. руб., що в 5,3 раза більше, ніж роком раніше, коли вона становила 168 тис. руб.

Про це пише The Moscow Times.

Тепер, з урахуванням федеральної виплати у розмірі 400 тис. руб., новий контрактник у Росії отримує в середньому 1,3 млн руб. – суму, еквівалентну півтора року роботи росіянина із середньою зарплатою.

За 2024 рік усі регіони Росії хоча б раз підвищували винагороду за укладання контрактів. У січні 11 регіонів не виплачували додаткової винагороди, покладаючись виключно на федеральні кошти, проте до кінця року такі виплати були запроваджені повсюдно.

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Найбільша винагорода за підписання контракту досягла 3 млн руб. у Бєлгородській та Нижегородській областях. Ці регіони виплачують 2,6 млн руб. із місцевих бюджетів, доповнюючи їх 400 тис. руб. федеральних коштів.

Мінімальна сума виплат одночасно з регіонального та федерального бюджету становить 800 тис. руб.

Серед регіонів лідером за темпами зростання виплат стала Свердловська область, де сума зросла у 75 разів: з 20 тис. руб. на початку року до 1,5 млн руб. до грудня.

Значне збільшення також відзначено в Іванівській області (зростання в 32 рази – з 50 тис. до 1,6 млн руб.) та в Бєлгородській області (зростання у 26 разів – зі 100 тис. до 2,6 млн руб.).

Із липня 2023 року до червня 2024 року Росія витратила на виплати військовослужбовцям, пораненим та сім'ям загиблих близько 3 трлн руб. – це третина військового бюджету 2024 року, який становить рекордні 10,8 трлн руб.

У 2025 році витрати на оборону зростуть до 13,49 трлн руб., що стане новим рекордом і вчетверо перевищить показники 2021 року – до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У вересні цього року повідомлялося, що набір контрактників у російську армію за рік зріс у 6 разів.

Раніше стало відомо, що вимога президента Росії Владіміра Путіна різко збільшити виплати контрактникам, що вирушають на війну проти України, виявилася не по кишені російським регіонам. Так, ряд суб'єктів РФ не може знайти гроші на виконання доручення Путіна, який висунув вимогу, щоб разові "бонуси" було збільшено до 400 тис. руб.

До того німецьке видання Welt писало, що зупинка війни занурить Росію в глибоку економічну кризу, вийти з якої Росія самотужки не зможе.