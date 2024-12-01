Путін затвердив бюджет із рекордними військовими витратами. Вони в 4 рази більші, ніж до початку повномасштабного вторгнення

Президент Росії Владімір Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2025-2027 роки. Так, наступного року російський уряд збільшить витрати за статтею "національна оборона" до нового рекорду в 13,49 трлн руб. Порівняно з поточним роком (10,8 трлн руб.) військовий бюджет збільшиться на 25%, стосовно 2023 року (6,8 трлн руб.) – удвічі, а якщо порівнювати з 2021 роком (3,5 трлн руб.) – зросте практично в 4 рази.

Про це пише The Moscow Times.

Частка військових видатків у російському бюджеті – 32,5% – стане безпрецедентною з часів СРСР. Для порівняння: у перший рік розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України на армію та закупівлю зброї влада РФ витрачала 17% бюджету, 2023 року – 19%, а поточного року – 29,5%.

Військовий бюджет досягне 6,2% національного ВВП – рівня військових диктатур Африки (6,3% ВВП у Південному Судані). При цьому практично кожен третій рубль у скарбниці буде витрачено за засекреченими статтями – 12,9 трлн руб. у сумі.

Стаття "соціальна політика", до якої включені витрати на пенсії та допомоги, при цьому зменшиться на 16% – з 7,73 трлн руб. цього року до 6,49 трлн руб.

2026-го соціальні витрати збільшаться до 7,19 трлн руб., а 2027 року – до 7,25 трлн руб., але залишаться нижчими за рівні поточного року.

На додачу до прямих військових витрат ще 3,46 трлн руб. російський уряд виділить на статтю "національна безпека", куди зашиті бюджети поліції, Росгвардії, Слідчого комітету, спецслужб та інших силових структур. У сумі армія та силовики "з'їдять" 40% федерального бюджету, або 16,9 трлн руб.

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Витрати федерального бюджету на медицину збільшаться з 1,62 трлн до 1,864 трлн руб., проте низка ключових проєктів розвитку охорони здоров'я підуть "під ніж": федеральний проєкт "Боротьба з онкологічними захворюваннями" втратить 5,1% фінансування, федпроєкт "Боротьба із серцево-судинними" – майже половину, а федпроект "Розвиток інфраструктури охорони здоров'я" – кожен третій рубль.

Фінансування пропагандистських державних ЗМІ зросте до нового рекорду: вони отримають 137,2 млрд руб. – на 13% більше, ніж 2024 року.

Загалом уряд Росії планує витратити 2025 року 41,47 трлн руб. і зібрати 40,3 трлн руб. податків. Дефіцит скарбниці, за планом Мінфіну, таким чином повинен зменшитися з 3,3 трлн руб. цього року до 1,2 трлн руб. – наступного.

Щоб звести кінці з кінцями, з 2025 року російська влада запускає найбільшу за десятиліття податкову реформу: почне діяти прогресивна шкала податку на доходи фізичних осіб, а також зросте податок на прибуток бізнесу. Це, за розрахунками Мінфіну, принесе до скарбниці додатково 2,6 трлн руб. за рік.

У липні цього року Путін підписав закон про підвищення податків для росіян та місцевого бізнесу з 2025 року.

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