Росія наступного року витратить на армію та силовиків майже 40% бюджету

Заплановані витрати Росії на оборону в 2026 році збільшилися ще на 325 млрд руб. Так, російська влада збирається витратити наступного року на розділ "Національна оборона" 12,93 трлн руб., хоча в попередніх матеріалах Мінфіну РФ минулого тижня стояла цифра в 12,61 трлн руб.

Це випливає із внесеного 29 вересня до Держдуми РФ проєкту федерального бюджету на 2026-2028 роки, пише The Moscow Times.

Разом із витратами на "Національну безпеку" загальні витрати на армію, поліцію та спецслужби наступного року становитимуть 16,84 трлн руб., або 38% усіх витрат.

При цьому більшість витрат за розділом "Національна оборона" засекречена – 10,85 трлн руб., або 84%.

Усього наступного року влада РФ збирається витратити за закритими статтями 12,71 трлн руб., або 28,8% усіх витрат. У 2025 році російський уряд засекретив 13,08 трлн руб., або 31,5% від загальних витрат скарбниці.

Міністерство фінансів РФ внесли на розгляд уряду проєкт федерального бюджету на 2026 рік та пакет супровідних законопроєктів, які передбачають підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20 до 22%. У російському міністерстві прямо вказують, що підвищення податків необхідне для "фінансування оборони та безпеки".

Зі свого боку речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що більшість росіян підтримують Путіна й готові змиритися з додатковими економічними труднощами.

У вересні Путін визнав, що видатки федерального бюджету Росії справді зростають, у тому числі через окупаційну війну в Україні, але це не становить великої проблеми з огляду на низький рівень держборгу, натякнувши на можливість збільшення запозичень для продовження війни. Тоді ж Путін обіцяв більше не підвищувати податки найближчим часом.

Зі свого боку голова наглядової ради російської "Московської біржі" Сергєй Швецов закликав готуватися до того, що федеральний бюджет РФ залишатиметься мілітарним ще довгі роки, оскільки Росії потрібно буде відновлювати запаси та інфраструктуру й займатися переозброєнням.

"У нас є проблема – це бюджет. Бюджет – воєнний, як його Дмітрій Анатольєвич (Медведєв) назвав. І він залишатиметься таким ще 5-8 років, бо що роблять після завершення війни? Готуються до наступної війни", – сказав Швецов.