У Кремлі заявили про готовність росіян терпіти "додаткове навантаження" на тлі підвищення ПДВ

Більшість росіян підтримують Путіна і готові змиритись з додатковими економічними труднощами.

Про це речник Кремля Дмитро Пєсков заявив російському агентству РБК, передає The Moscow Times.

"Переважна більшість населення нашої країни абсолютно консолідована навколо президента Путіна... Ті, хто підтримує президента Путіна, чи готові вони на якесь додаткове навантаження за нинішніх умов? Я не маю сумнівів, що готові", – сказав Пєсков.

Він додав, що у Росії таке навантаження є "збалансованим", а в інших країнах застосовуються "набагато кардинальніші пакети кризового розвитку", і таких країн "величезна кількість".

"І це залежить, знову ж таки, від різних періодів розвитку тієї чи іншої країни. У нас все набагато більш збалансовано, передбачувано та стабільно. Макроекономічна стабільність забезпечується в повному обсязі", – додав Пєсков.

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі БізнесЦензор

Як повідомлялося, у вересні російський диктатор Володимир Путін визнав, що видатки федерального бюджету Росії справді зростають, у тому числі через окупаційну війну в Україні, але це не становить великої проблеми з огляду на низький рівень держборгу, натякнувши на можливість збільшення запозичень для продовження війни.

Тоді ж Путін обіцяв більше не підвищувати податки найближчим часом. Втім, напередодні Міністерство фінансів РФ внесло на розгляд уряду проєкт федерального бюджету на 2026 рік та пакет супровідних законопроєктів, які передбачають підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20 до 22%. У російському міністерстві прямо вказали, що підвищення податків необхідне для фінансування війни.