"Після завершення війни готуються до наступної": Росіян закликали звикати до життя з "воєнним бюджетом" ще на 5-8 років

Голова наглядової ради російської "Московської біржі" Сергєй Швецов закликав готуватися до того, що федеральний бюджет РФ залишатиметься мілітарним ще довгі роки, оскільки Росії потрібно буде відновлювати запаси та інфраструктуру й займатися переозброєнням.

"У нас є проблема – це бюджет. Бюджет – воєнний, як його Дмітрій Анатольєвич (Медведєв) назвав. І він залишатиметься таким ще 5-8 років, бо що роблять після завершення війни? Готуються до наступної війни", – сказав Швецов, пише The Moscow Times.

За словами Швецова, це "нормальне явище – відновлення запасів, нові озброєння, відновлення інфраструктури, яка зруйнована так чи інакше".

"Тому говорити про те, що "ну ще рік потерпимо, потім буде мир і потім бюджет повернеться до 2021 року", – це ілюзія. Не повернеться", – заявив він.

Раніше на цьому тижні заступник голови Ради безпеки і колишній президент РФ Дмітрій Медведєв назвав бюджет, що перебуває в завершальній стадії підготовки, на 2026 рік воєнним, а термін "збалансований бюджет" – евфемізмом, заявивши, що завдання збалансованості не повинно затьмарювати досягнення цілей, які були поставлені президентом РФ Владіміром Путіним.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну витрати РФ на оборону сягнули третини видатків федерального бюджету на 2025 рік, зробивши військову промисловість головним драйвером російської економіки на тлі зниження в цивільних секторах. Сукупні витрати на оборону та національну безпеку Росії досягають щонайменше 17 трлн руб., або 8% ВВП.

Раніше стало відомо, що уряд РФ обговорює можливість підвищення податку на додану вартість (ПДВ) з 20% до 22%, щоб стримати зростання дефіциту федерального бюджету.

До того експерти Інституту народно-господарського прогнозування (ІНП) Академії наук Росії дійши висновку, що економічне зростання в Росії припинилося.

Нагадаємо, за даними російського Мінфіну, дефіцит федерального бюджету РФ за підсумками січня-липня 2025 рок сягнув 4,9 трлн руб., що у 4,4 раза більше, ніж на ту саму дату роком раніше (1,1 трлн руб.).При цьому бюджетні видатки зросли на 21% – до 25,19 трлн руб., а доходи – лише на 3%, до 20,32 трлн руб.

Також повідомлялося, що дефіцит консолідованого бюджету Росії за 2025-2027 роки становитиме 5,1% ВВП. Так, цього року в бюджетній системі РФ виникне "дірка" розміром 2,4% ВВП – рекордна з часів пандемії коронавірусу (тоді дефіцит консолідованого бюджету сягав 4,6% ВВП).

Перед тим глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

Разом із тим російські компанії різко скоротили інвестпрограми в 2025 році, плануючи вкласти на 733 млрд руб. (майже $9 млрд) менше, ніж у 2024 році.

При цьому Путін розкритикував своїх міністрів через занадто різке уповільнення економіки.

У вересні стало відомо, що уряд Росії планує додатково збільшити держборг, щоб профінансувати дефіцит федерального бюджету у 2025 році, який зростає через високі видатки на окупаційну війну з Україною та зменшення надходжень від експорту нафти та газу.