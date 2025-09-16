Путін розкритикував своїх міністрів через занадто різке уповільнення економіки

Президент Росії Владімір Путін 15 вересня вдруге за місяць зібрав нараду з членами економічного блоку російського уряду та вказав на різке уповільнення російської економіки, темпи зростання якої до літа впали майже до нуля.

При цьому він висловив невдоволення ситуаціє, вимагаючи, що російський ВВП зростав швидше, пише The Moscow Times.

"Ще минулого року ми з вами говорили, обговорювали все, що складається в нашій економіці, говорили про необхідність вжити необхідних заходів щодо боротьби з інфляцією, щодо зміцнення макроекономічної стабільності. Погоджувались, що це неминуче призведе до "охолодження" економіки, до її, як ми говорили тоді, "м'якої посадки". І спільною думкою було також, що необхідно пройти таким гострим лезом: і макроекономічну політику не підірвати, і економіку не "переохолодити", не "заморозити" її", – сказав Путін.

Однак зараз, додав він, за даними Мінекономрозвитку РФ, у липні валовий внутрішній продукт додав 0,4% у річному вираженні, а за сім місяців поточного року приріст ВВП склав 1,1%.

"Питання: цього достатньо? Це те, що ми хотіли? У нас виходить вирішувати завдання, яке ми ставили перед собою? Чи потрібні якісь інші заходи та вищі темпи?", – запитав Путін міністрів і посадовців російського Центробанку, які зібралися в Кремлі.

Минулого року, за даними Росстату, російська економіка додала 4,3%, а роком раніше – 4,1%. Відтоді темпи економічного зростання Росії сповільнилися вчетверо, а квартал до кварталу економіка почала скорочуватися вперше з 2022 року.

На межі стагнації – з 0,7% зростання – опинилася промисловість, а галузі, що бурхливо росли минулого року, скотилися в глибоку рецесію. Виробництво одягу в липні обвалилося на 7%, меблів – на 12%, електроустаткування – на 6,5%. До 10,2% прискорився спад у металургії.

Російський уряд, який спочатку обіцяв Путіну 2,5% економічного зростання цього року, у вересні знизив прогноз до 1,5%, а згодом – до 1,2%. Це в 2,5 раза менше, ніж зростання світової економіки, яке, за оцінками Міжнародного валютного фонду, становитиме цього року 3%.

Російська економіка має зростати не просто як світова, а швидше за неї, сказав Путін присутнім у Кремлі. Від стану справ в економіці "залежать стабільність державних фінансів, виконання намічених проєктів та програм", наголосив він.

За даними Мінфіну РФ, на кінець серпня в бюджеті утворилася дірка розміром 4,2 трлн руб. – у 150 разів більше, ніж на ту саму дату рік тому (28 млрд руб.).

Раніше повідомлялося, що уряд Росії планує додатково збільшити держборг щоб профінансувати дефіцит федерального бюджету у 2025 році, який зростає через високі видатки на окупаційну війну з Україною та зменшення надходжень від експорту нафти та газу.

Нагадаємо, за даними російського Мінфіну, дефіцит федерального бюджету РФ за підсумками січня липня 2025 рок сягнув 4,9 трлн руб., що у 4,4 раза більше, ніж на ту саму дату роком раніше (1,1 трлн руб.).

При цьому бюджетні видатки зросли на 21% – до 25,19 трлн руб., а доходи – лише на 3%, до 20,32 трлн руб.

За даними Reuters, російська влада готується підвищити податки та скоротити витрати, намагаючись підтримувати високий рівень оборонних витрат в умовах сповільнення економіки.

Також повідомлялося, що дефіцит консолідованого бюджету Росії за 2025-2027 роки становитиме 5,1% ВВП. Так, цього року в бюджетній системі РФ виникне "дірка" розміром 2,4% ВВП – рекордна з часів пандемії коронавірусу (тоді дефіцит консолідованого бюджету сягав 4,6% ВВП).

Перед тим глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.