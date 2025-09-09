Путін почне воювати у борг: Уряд Росії готується збільшити запозичення для фінансування дефіциту бюджету

Уряд Росія планує додатково збільшити держборг щоб профінансувати дефіцит федерального бюджету у 2025 році, який зростає через високі видатки на окупаційну війну з Україною та зменшення надходжень від експорту нафти та газу.

Про це міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявив в інтерв'ю російській радіостанції Радіо РБК.

"Чи можна збільшувати борг? Так, з одного боку, цього року ми це робитимемо. Це буде в межах розумних збільшень, одразу хочу сказати. Це не будуть якісь великі дисбаланси для бюджету", – сказав російський чиновник, не уточнивши конкретних показників.

Сілуанов зауважив, що сьогодні у Росії "державний борг невеликий".

"Трохи менше, може, 15% від валового внутрішнього продукту. Ви скажете: "Ну чого такого, давай зробимо 20-25%". Так можна й далі піти, як багато країн це роблять", – сказав міністр.

Чинний федеральний бюджет РФ на 2025 рік передбачає держборг на рівні 35,41 трлн рублів (еквівалент 16,5% ВВП). У тому числі на внутрішній держборг припадає 29,38 трлн рублів, а на зовнішній – 6 трлн крб. На внутрішньому ринку Мінфін РФ планував збільшити запозичення через розміщення облігацій федеральної позики (ОФЗ) на рівні 3,37 трлн крб.

Він запевнив, що "борг дуже просто збільшити", однак цей процес має кілька обмежувачів.

"По-перше, у нас фінансовий ринок не такий ємний, можна сказати, як у тих країнах, на які ми любимо посилатися, у яких, можливо, борг навіть перевищив 100% ВВП. Ми бачимо, що зараз орієнтуємося на інвесторів у наші папери – виключно внутрішніх інвесторів. Зовнішніх інвесторів немає", – пояснив чиновник.

Російський міністр висловив сподівання, що зовнішніх інвесторів все ж вдасться залучити, не уточнивши, про що конкретно йдеться. Він зазначив, що влада веде діалог з "дружніми партнерами", щоб "виник зворотний потік у фінансові інструменти", включаючи папери Мінфіну.

Другий обмежувач – це вартість обслуговування запозичень, зазначив Сілуанов, "а борг у нас дорогий". Зрештою, третій обмежувач – це взаємозв'язок обсягу запозичень та жорсткості грошово-кредитної політики центробанку РФ.

"Найбільше, мабуть, головне – це те, що чим більше ми позичатимемо, тим менше можливостей у центрального банку знижуватиме відсоткову ставку", – додав він.

Як повідомлялося, після візиту до Китаю російський диктатор Володимир Путін визнав, що видатки федерального бюджету Росії справді зростають, у тому числі через окупаційну війну в Україні, але це не становить великої проблеми з огляду на низький рівень держборгу, натякнувши на можливість збільшення запозичень для продовження війни.

Разом із тим, видання Financial Times із посиланням на джерела повідомляло, що Китай готується відкрити свій внутрішній ринок облігацій для великих російських енергокомпаній вперше з початку повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, за даними російського Мінфіну, дефіцит федерального бюджету РФ за підсумками січня липня 2025 рок сягнув 4,9 трильйона рублів, що у 4,4 раза більше, ніж на ту саму дату роком раніше (1,1 трлн руб.).

При цьому бюджетні видатки зросли на 21% – до 25,19 трлн руб., а доходи – лише на 3%, до 20,32 трлн руб.

За даними Reuters, російська влада готується підвищити податки та скоротити витрати, намагаючись підтримувати високий рівень оборонних витрат в умовах сповільнення економіки.

Водночас передбачені на 2025 рік сукупні витрати на оборону та національну безпеку у РФ в розмірі 17 трильйонів рублів є найвищими з часів холодної війни, складаючи 41% від загальних витрат.