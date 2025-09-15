Провал імпортозаміщення: Розробник "суверенної" російської платформи для комп’ютерних ігор збанкрутував

Проєкт зі створення російського ігрового рушія з відкритим вихідним кодом (open source) Nau Engine виявився непотрібним.

Відтак, його розробник ТОВ "Н-Джинн" збанкрутував і з 25 серпня знаходиться у процесі ліквідації, пише російський "Коммерсант".

Виторг "Н-Джинн" за минулий рік становив 41,6 млн рублів, а чистий збиток – 1,6 млн руб. Єдиний акціонер юрособи – АТ "Мультиплікатор Груп" (власник російського розробника ігор Astrum Entertainment). Тому закриття юрособи Nau Engine було лише питанням часу, а більшість IT-співробітників уже пішла з "Н-Джинн".

Співрозмовники видання на ринку ігрової індустрії пояснили, що Nau Engine не мав попиту серед російських розробників ігор, які продовжують використовувати популярні іноземні рушії Unity та Unreal Engine.

Гендиректор однієї з великих відеоігрових студій у РФ припустив, що Nau Engine залишиться "інструментом для експериментів студентів університету" ІТМО у Санкт-Петербурзі, який на початку 2025 року взяв на себе технічний супровід проєкту.

Читайте також: Російська влада націоналізувала компанію-видавця популярної гри World of Tanks

До початку 2025 розробку Nau Engine супроводжував холдинг VK, який планував вкласти в проект 1 млрд руб. Компанія оголосила про початок розробки рушія власної розробки в 2023 році.

Однак у лютому поточного року команда Nau Engine оголошувала, що робота над продуктом переходить від розробників до спільноти. Тоді оголошувалося, що технічний супровід Nau Engine переходить до петербурзького Національного дослідницького університету ІТМО за участю асоціації АПРІОРІ (VK Play, Astrum Entertainment, United Games та інші).