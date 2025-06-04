Російська влада націоналізувала компанію-видавця популярної гри World of Tanks

Російська прокуратура домоглася визнання "екстремістською" компанії-видавця гри World of Tanks у Росії та її націоналізації.

Таке рішення за позовом Генпрокуратури РФ ухвалив Таганський районний суд Москви, визнавши діяльність компанії "Леста Ігри" екстремістською та заборонивши її на території Росії, пише The Moscow Times із посиланням на пропагандистське інформагентство ТАСС.

Крім того, суд ухвалив рішення вилучити в дохід держави 100% часток у статутних капіталах російських юридичних осіб, що входять до структури компанії: ТОВ "Леста", ТОВ "Леста Геймс Едженсі" та ТОВ "Леста Геймс Москва".

Голова суду заявив, що це рішення також поширюється на фізичних осіб, пов'язаних з компанією: власника Wargaming Віктора Кислого та власника "Леста Ігри" Маліка Хатажаєва. Він наголосив, що винесена постанова є підставою для включення зазначених осіб та організацій до переліку "екстремістів і терористів", який веде Росфінмоніторинг.

Судове рішення може призвести до заборони розповсюдження та використання на території Росії популярних ігор World of Tanks, World of Ships та Tanks Blitz.

Однак адвокат Маліка Хатажаєва Роман Макаров зауважив, що правові наслідки суду для ігрових продуктів поки до кінця не зрозумілі.

Він додав, що захист категорично не погоджується з висновками суду і оскаржуваитме його.

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Як повідомлялося, компанія-розробник комп'ютерних ігор Wargaming оголосила про вихід з російського та білоруського ринків на початку квітня 2022 року, майже одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, щоб уникнути ризику потрапляння під санкції.

Насправді ж Wargaming передала бізнес у Білорусі та Росії російському бізнесмену та колишньому топменеджеру свого російського підрозділу Маліку Хатажаєву, який був давно знайомий із засновником Wargaming Віктором Кислим, з 2011 року його "Леста" брала участь у розробці гри World of Warships.

Wargaming – один із найбільших світових видавців та розробників на ринку free-to-play MMO. До виходу з Білорусі та РФ компанія мала 20 офісів та понад 4500 співробітників по всьому сіту.

Зазначимо, що штаб-квартира Wargaming знаходиться на Кіпрі, в Мінську компанія мала найбільший офіс – на 2020 рік там працювало близько 2000 осіб. Компанію у 1998 році заснував білорус Віктор Кислий.