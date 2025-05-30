Путін наказав відбирати компанії у власників за зрив держзамовлення під час воєнного стану

Російська влада передаватиме під зовнішнє управління компанії, які провалять виконання держзамовлення під час воєнного стану.

Відповідний указ підписав президент Росії Владімір Путін, передає The Moscow Times.

У документі уточнюється, що в цьому випадку права акціонерів призупинять, а повноваження "одноосібного виконавчого органу" отримає організація, запропонована Мінпромторгом РФ.

Указ поширюється на авіа- та суднобудівні компанії, що випускають продукцію цивільного призначення, їхніх субпідрядників, а також на розробників та виробників продукції військового призначення, які виконують контракт на поставки іноземному замовнику. Оцінюватиме їхню діяльність робоча група при колегії Військово-промислової комісії.

Влада РФ взяла курс на відбирання приватних активів після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України — на тлі санкцій та дефіциту бюджету. У середині березня російський генпрокурор Ігор Краснов прозвітував Путіну про націоналізацію компаній на 2,4 трлн руб. Зокрема, до списку потрапили "п'ять стратегічних підприємств".

2024 року обсяги націоналізації встановили рекорд. Росія заволоділа майже 70 компаніями із загальною виручкою понад 807,6 млрд руб. і вартістю активів понад 544,7 млрд руб. В основному це були підприємства, пов'язані з харчовою промисловістю (19 компаній), що займаються операціями з нерухомістю (12) та торгівлею (6).

Найчастіше причиною націоналізації ставало порушення антикорупційного законодавства (29 компаній), незаконна приватизація у 1990-х роках (8), покриття збитків (11), а також участь у екстремістській діяльності чи об'єднанні (5).

Нагадаємо, на початку 2025 року стало відомо, що Росія отримає можливість конфіскувати активи громадян країн, де "необґрунтовано вилучили майно Росії".

У березні повідомлялося, що російський суд передав у дохід держави 100% акцій гірничо-металургійного комплексу "Дальполіметал", який є одним із найбільших виробників свинцевого концентрату в РФ.

У квітні найбільший у Росії виробник каталізаторів та адсорбентів на основі діоксиду кремнію – Салаватський каталізаторний завод – офіційно перейшов у власність держави.