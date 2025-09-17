Російська академія наук заявила про зупинку економічного зростання в країні

Економічне зростання в Росії припинилося – такого висновку дійшли експерти Інституту народно-господарського прогнозування (ІНП) Академії наук Росії. Після скорочення ВВП Росії в першому кварталі на 0,6% зростання ВВП у другому кварталі (відносно попереднього періоду) оцінюється у 0%.

Росстат 12 вересня опублікував дані про ВВП у першому півріччі, з яких випливає, що в другому кварталі економіка РФ все ж трохи зросла: темп зростання в перерахунку на рік із виключенням сезонності склав 1,5%, або близько 0,4% за квартал, пише The Moscow Times.

Проте принципово картини це не змінює.

"Російська економіка продовжує балансувати між стагнацією та спадом. Зупинку зростання вже можна вважати статистичним фактом", – заявили в ІНП.

Про те, чи настала в Росії рецесія (спад два квартали поспіль), сперечалися кілька місяців, а голова правління "Сбєрбанку" й колишній міністр економіки РФ Герман Греф навіть говорив про "технічну стагнацію".

Російський президент Владімір Путін запевняв, що це не так – просто йде "м'яка посадка" економіки, але потім розкритикував посадовців за її різке гальмування.

Російська економіка давно розділилася на успішну воєнну та цивільну, що виживає: військові витрати зростають, причому Мінфін РФ активно авансує держзамовлення, а Центробанк Росії компенсує це високою ключовою ставкою, що б'є по тих, хто не пов'язаний із держвидатками.

Із цих двох складових і складається загальний результат, який поступово погіршується: у військово-промисловому комплексі зростання сповільнюється, а у цивільних галузях спад пришвидшується.

"Липень і серпень показують досить явні симптоми того, що ми наближаємося до нульових позначок", – заявляв Греф.

У реальному секторі дедалі виразніше спостерігається тенденція щодо скорочення випуску та погіршення фінансово-економічного стану підприємств, пишуть експерти ІНП. Поведінка непрямих індикаторів передбачає високу ймовірність скорочення інвестицій у другій половині року.

Якщо все так триватиме й надалі, економіка Росії в другому півріччі продовжить балансувати на межі спаду, а за підсумками року зростання становитиме близько 1%.

При цьому держава навряд чи зможе допомогти економіці. Як зазначади в ІНП, можливості щодо підтримки високих темпів бюджетних видатків практично вичерпані.

Нагадаємо, за даними російського Мінфіну, дефіцит федерального бюджету РФ за підсумками січня-липня 2025 рок сягнув 4,9 трлн руб., що у 4,4 раза більше, ніж на ту саму дату роком раніше (1,1 трлн руб.).

При цьому бюджетні видатки зросли на 21% – до 25,19 трлн руб., а доходи – лише на 3%, до 20,32 трлн руб.

За даними Reuters, російська влада готується підвищити податки та скоротити витрати, намагаючись підтримувати високий рівень оборонних витрат в умовах сповільнення економіки.

Також стало відомо, що доходи консолідованого бюджету РФ (без позабюджетних фондів) у 2025 році можуть знизитися до 61 трлн руб., порівняно із 61,3 трлн руб. торік.

Також повідомлялося, що дефіцит консолідованого бюджету Росії за 2025-2027 роки становитиме 5,1% ВВП. Так, цього року в бюджетній системі РФ виникне "дірка" розміром 2,4% ВВП – рекордна з часів пандемії коронавірусу (тоді дефіцит консолідованого бюджету сягав 4,6% ВВП).

Перед тим глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

Разом із тим російські компанії різко скоротили інвестпрограми в 2025 році, плануючи вкласти на 733 млрд руб. (майже $9 млрд) менше, ніж у 2024 році.