Російська академія наук заявила про зупинку економічного зростання в країні

Економічне зростання в Росії припинилося – такого висновку дійшли експерти Інституту народно-господарського прогнозування (ІНП) Академії наук Росії. Після скорочення ВВП Росії в першому кварталі на 0,6% зростання ВВП у другому кварталі (відносно попереднього періоду) оцінюється у 0%.

Росстат 12 вересня опублікував дані про ВВП у першому півріччі, з яких випливає, що в другому кварталі економіка РФ все ж трохи зросла: темп зростання в перерахунку на рік із виключенням сезонності склав 1,5%, або близько 0,4% за квартал, пише The Moscow Times.

Проте принципово картини це не змінює.

"Російська економіка продовжує балансувати між стагнацією та спадом. Зупинку зростання вже можна вважати статистичним фактом", – заявили в ІНП.

Про те, чи настала в Росії рецесія (спад два квартали поспіль), сперечалися кілька місяців, а голова правління "Сбєрбанку" й колишній міністр економіки РФ Герман Греф навіть говорив про "технічну стагнацію".

Російський президент Владімір Путін запевняв, що це не так – просто йде "м'яка посадка" економіки, але потім розкритикував посадовців за її різке гальмування

Російська економіка давно розділилася на успішну воєнну та цивільну, що виживає: військові витрати зростають, причому Мінфін РФ активно авансує держзамовлення, а Центробанк Росії компенсує це високою ключовою ставкою, що б'є по тих, хто не пов'язаний із держвидатками. 

Із цих двох складових і складається загальний результат, який поступово погіршується: у військово-промисловому комплексі зростання сповільнюється, а у цивільних галузях спад пришвидшується.

"Липень і серпень показують досить явні симптоми того, що ми наближаємося до нульових позначок", – заявляв Греф.

У реальному секторі дедалі виразніше спостерігається тенденція щодо скорочення випуску та погіршення фінансово-економічного стану підприємств, пишуть експерти ІНП. Поведінка непрямих індикаторів передбачає високу ймовірність скорочення інвестицій у другій половині року.

Якщо все так триватиме й надалі, економіка Росії в другому півріччі продовжить балансувати на межі спаду, а за підсумками року зростання становитиме близько 1%. 

При цьому держава навряд чи зможе допомогти економіці. Як зазначади в ІНП, можливості щодо підтримки високих темпів бюджетних видатків практично вичерпані.

Нагадаємо, за даними російського Мінфіну, дефіцит федерального бюджету РФ за підсумками січня-липня 2025 рок сягнув 4,9 трлн руб., що у 4,4 раза більше, ніж на ту саму дату роком раніше (1,1 трлн руб.).

При цьому бюджетні видатки зросли на 21% – до 25,19 трлн руб., а доходи – лише на 3%, до 20,32 трлн руб.

За даними Reuters, російська влада готується підвищити податки та скоротити витрати, намагаючись підтримувати високий рівень оборонних витрат в умовах сповільнення економіки.

Також стало відомо, що доходи консолідованого бюджету РФ (без позабюджетних фондів) у 2025 році можуть знизитися до 61 трлн руб., порівняно із 61,3 трлн руб. торік.

Також повідомлялося, що дефіцит консолідованого бюджету Росії за 2025-2027 роки становитиме 5,1% ВВП. Так, цього року в бюджетній системі РФ виникне "дірка" розміром 2,4% ВВП – рекордна з часів пандемії коронавірусу (тоді дефіцит консолідованого бюджету сягав 4,6% ВВП).

Перед тим глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

Разом із тим російські компанії різко скоротили інвестпрограми в 2025 році, плануючи вкласти на 733 млрд руб. (майже $9 млрд) менше, ніж у 2024 році.

******** болотні, а воно у вас було на душу кожної особини в недокраїні. Зростання капіталу, яке осідало в карманах дружбанів ***** від продажу нафти і газу, так було, ще від продажу зброї. Більше, ви, рукожопі, ні на що не здатні. Хіба що руйнувати те, що створила інша нація.
17.09.2025 08:45 Відповісти
Кацапи, ось вам i Велика Вiтчизнана вiйна, тiпо, ви паабедiлi (з чотирма Украiнськими фронтами). Тобто без украiнцiв ваша отечественная була б у вас в дупi... Та шо це я розходився, чого ото так далеко ходити. Але ж бо, заре украiнцi вам дають , як i фашистам, добрячих свездюлей, ондого... Де ж тепер ваше Киiв за 3 днi, цапорылi? Позорники, iз-за спини iзпiдтишочники. Кацапи, тепер i я вже бачу, що ви, як слов`ни, в своiй оленеядii на рубiж 2060-го року будете 2-х вiдсотковою нацменшиною... Так пыня сказав ще в 2011 р, в Ставрополлi , стосовно приросту вашого населення. Лiдируе Середня Азiя та Кавказ. А ви тим часом деградуете. За словами пынi, на 2011 рiк , нацменшин 2 роки назад було 17%, теперечки - 20% (2011р.).
17.09.2025 08:54 Відповісти
17.09.2025 09:00 Відповісти
******** болотні, а воно у вас було на душу кожної особини в недокраїні. Зростання капіталу, яке осідало в карманах дружбанів ***** від продажу нафти і газу, так було, ще від продажу зброї. Більше, ви, рукожопі, ні на що не здатні. Хіба що руйнувати те, що створила інша нація.
17.09.2025 08:45 Відповісти
Кацапи, ось вам i Велика Вiтчизнана вiйна, тiпо, ви паабедiлi (з чотирма Украiнськими фронтами). Тобто без украiнцiв ваша отечественная була б у вас в дупi... Та шо це я розходився, чого ото так далеко ходити. Але ж бо, заре украiнцi вам дають , як i фашистам, добрячих свездюлей, ондого... Де ж тепер ваше Киiв за 3 днi, цапорылi? Позорники, iз-за спини iзпiдтишочники. Кацапи, тепер i я вже бачу, що ви, як слов`ни, в своiй оленеядii на рубiж 2060-го року будете 2-х вiдсотковою нацменшиною... Так пыня сказав ще в 2011 р, в Ставрополлi , стосовно приросту вашого населення. Лiдируе Середня Азiя та Кавказ. А ви тим часом деградуете. За словами пынi, на 2011 рiк , нацменшин 2 роки назад було 17%, теперечки - 20% (2011р.).
17.09.2025 08:54 Відповісти
З такою динамiкою приросту населення на цапорилii, нацменшини на даний час пiдвищили свiй рейтинг, десь до 30 вiдсоткiв. Толi iстчьо буде.
17.09.2025 08:59 Відповісти
ЗЫ... Всi добре знають, що азiати та кавказцi - майстри не пiдняти економiку, а перепродати ii. Так що Ванья, крепчай, "братушка", перепродадуть тебе разом iз твоiми лаптями.
17.09.2025 09:06 Відповісти
17.09.2025 09:04 Відповісти
17.09.2025 09:00 Відповісти
17.09.2025 09:01 Відповісти
- Друзья-американцы, подскажите, чем нам, русским, победить неблагоприятно складывающиеся обстоятельства?
- Economy. Just economy.
- Спасибо. Иконами так иконами.
17.09.2025 09:07 Відповісти
Ну-у-у... Якщо вже ці холуї вимушені казати про "остановку" *********** сировинної недоекономіки ...
17.09.2025 09:09 Відповісти
... то пересiчнi цапорили, невдовзi мають розпочати бунт, безжальний, тупорилий, жорстокий ... i , как всегда, кацапи затягнуть каамаринскую, мовляв , мы наш, мы новый мир построим...
17.09.2025 09:23 Відповісти
Тут треба застосувати старий радянський навик "читання між рядків".
Якщо пишуть "процвітання і достаток", то розумій, що реальності справи йдуть погано, а якщо "зупинка зростання", то розумій, що все летить вниз
17.09.2025 09:24 Відповісти
На раші є академія??? Ахахах.
Згадався акадємік Кадіров.
17.09.2025 09:10 Відповісти
17.09.2025 09:14 Відповісти

