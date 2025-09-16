Криза посилюється: Доходи консолідованого бюджету РФ можуть впасти вперше з 2020 року

Доходи консолідованого бюджету РФ (без позабюджетних фондів) у 2025 році можуть знизитися до 61 трлн рублів, порівняно із 61,3 трлн руб. торік.

Це означатиме їх перше падіння із "пандемійного" 2020 року, повідомляє The Moscow Times, посилаючись на розрахунки російського Інституту економіки зростання імені Столипіна (ІНП РАН).

Зазначається, що з урахуванням інфляції у 8,9% реальне скорочення доходів консолідованого бюджету РФ становитиме близько 9%. Паралельно з цим, на тлі слабшої економіки, дефіцит федерального бюджету за січень-серпень уже досяг 4,2 трлн руб.

Ключовий чинник – спад нафтогазових доходів федерального бюджету на 20,2% за вісім місяців, хоч його загальні доходи за цей період зросли на 3% – до 23,7 трлн руб. При цьому приріст ненaфтогазових надходжень забезпечили внутрішній ПДВ, податок на прибуток і ПДФО, однак їхня динаміка, ймовірно, сповільниться разом з економікою РФ.

Зокрема, зростання надходжень від податку на прибуток зумовлене передусім підвищенням ставки податку, тоді як база оподаткування слабшає: зростання прибутків російських компаній за підсумками першого півріччя уповільнилося до 1,8%. З урахуванням зростання збитків, сукупний фінрезультат бізнесу за півріччя буде на 8,4% нижчим, ніж торік.

Приріст надходжень від ПДФО також пов’язують із підвищенням ставки податків для великих зарплат, а внутрішнього ПДВ – з інфляцією та меншими відшкодуваннями при експорті, однак при сповільненні інфляції цей ефект зменшиться.

У регіонах податкові й неподаткові доходи за півріччя зросли на 4,2%, але міжбюджетні трансферти зменшилися на 2,4%, у підсумку загальні доходи збільшилися лише на 2,1%, що не покриває рівня інфляції. В цей же час у 33 регіонах зафіксовано спад номінальних доходів.

Також зазначається, що видатки зростають швидше за доходи. У Мінфіну РФ за вісім місяців вони зросли на 21,1% порівняно з минулим роком, а держзакупівлі – на 31,4%. Регіональні витрати за півріччя зросли на 15%, що призвело до дефіцитів у 67 суб’єктах РФ. Перевищення видатків над доходами сягає 34% у Кемеровській області, 31% – в Архангельській, 30% – у Комі, 28% – у Мурманській, 25% – у Вологодській та Іркутській.

У Росії зростає частка бартерних угод у зовнішній торгівлі – компанії міняють пшеницю на китайські авто, а насіння льону – на будматеріали.