"Зерно в обмін на автомобілі": Росія повертається до бартеру з 1990-х на тлі посилення санкцій, – Reuters

У Росії зростає частка бартерних угод у зовнішній торгівлі – компанії міняють пшеницю на китайські авто, а насіння льону – на будматеріали.

Повернення бартерних схем демонструє, наскільки війна проти України деформувала торговельні зв’язки навіть попри зближення з Китаєм та Індією, повідомляє Reuters.

Платіжні обмеження стали ключовим драйвером переходу на нові види розрахунків. Відключення банків РФ від SWIFT і попередження США китайським фінустановам підвищили ризики "вторинних санкцій", через що банки відмовляються приймати гроші з Росії. Це штовхає бізнес до обміну "товар на товар".

У 2024 році Мінекономіки РФ видало 14-сторінковий гід щодо зовнішньоторговельних бартерних операцій і навіть запропонувало біржовий майданчик. За даними ринку, вже ідентифіковано щонайменше вісім угод: "зерно за авто", льон за техніку і будматеріали, метали за машини, послуги з Китаю за сировину, а також одна угода з Пакистаном. Обсяги та ціноутворення залишаються непрозорими.

Читайте також: Німеччина підтримала обмеження на видачу віз росіянам

Митниця РФ підтверджує бартер із "різними країнами і широкою номенклатурою", але називає його частку незначною. Аналітики як непрямий індикатор масштабу вказують на розрив між статистикою центробанку і митниці, що у першому півріччі сягнув близько $7 млрд. За січень-липень профіцит зовнішньої торгівлі зменшився на 14% у річному вимірі – до $77,2 млрд, експорт упав до $232,6 млрд, а імпорт зріс до $155,4 млрд.

Паралельно бізнес користується іншими схемами обходу обмежень: "платіжними агентами", розрахунками через філію ВТБ у Шанхаї та криптовалютами, прив’язаними до долара.

Раніше повідомлялось, що найбільший приватний портовий оператор Індії Adani Group заборонив заходити у всі свої порти будь-яким танкерам, що знаходяться під західними санкціями.