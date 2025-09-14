Німеччина підтримала обмеження на видачу віз росіянам

Німецький уряд виступив за посилення візового режиму для громадян Росії у рамках підготовки нового, 19 пакету санкцій Європейського Союзу.

Про це пише агентство dpa, передає The Moscow Times.

Як зазначається, Берлін закликає до повної реалізації рекомендацій Європейської Комісії 2022 року, які передбачають серйозні обмеження для росіян у Шенгенській зоні.

Як зазначили в Міністерстві закордонних справ Німеччини, Німеччина після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України значно скоротила видачу віз громадянам РФ – 2024 року їх було видано на 90% менше, ніж 2019 року.

При цьому, за даними Єврокомісії, загалом щодо ЄС у 2024 році росіяни отримали 541,8 тис. короткострокових віз, що на 20% більше, ніж роком раніше, але значно менше, ніж до пандемії коронавірусу.

Найбільшу кількість віз видали Італія (152 тис.), Франція (124 тис.), Іспанія (111 тис.) та Греція (60 тис.). Німеччина видала близько 17 тис. віз.

Reuters та ANSA з посиланням на джерела писали, що Єврокомісія планує представити проєкт нового пакету санкцій 19 вересня. За даними ANSA, запропоновані візові обмеження пов'язані зі збільшенням кількості в'їздів росіян до Шенгенської зони влітку 2025 року. Серед можливих заходів – квоти на видачу шенгенських віз туристам із Росії, збільшення термінів розгляду заяв та консульського збору.

Якщо заходи схвалять, це стане вже другим етапом візових обмежень для росіян на тлі повномасштабної війни Росії проти України. Із 12 вересня 2022 року ЄС уже припинив угоду про спрощений візовий режим із Росією. Ряд країн, включно Латвією, Литвою, Естонією, Польщею, Фінляндією та Чехією, фактично закрили в'їзд для російських туристів навіть за наявності шенгенських віз.

Наприкінці серпня Словаччина знову почала видавати візи для поїздок з метою туризму громадянам Росії.

Як повідомлялося, у вересні 2022 року Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди перестали приймати від росіян документи для оформлення туристичних віз.

Майже три роки візові центри приймали документи лише для поїздок родичів громадян країн ЄС і власників посвідки на проживання, медичних працівників, вахтовиків і працівників сільського господарства, міжнародних водіїв, дипломатів і висококваліфікованих фахівців.

Із 12 вересня 2022 року вступило у дію рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Громадяни Росії більше не можуть оформлювати віз для поїздок до країн Шенгенської зони за спрощеною процедурою.

При цьому росіяни з 15 вересня 2025 року матимуть змогу в'їжджати до Китаю без візи, а для відвідування країни терміном до 30 діб знадобиться лише закордонний паспорт.