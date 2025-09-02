Китай на рік запровадив безвізовий режим для росіян

Росіяни з 15 вересня матимуть змогу в'їжджати до Китаю без візи, а для відвідування країни терміном до 30 діб знадобиться лише закордонний паспорт.

По це повідомив офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь, передає The Moscow Times.

Го уточнив, що безвізовий режим триватиме рік – до 14 вересня 2026 року, потім його продовжать або скасують.

Рішення поширюється на росіян, які приїжджають до Китаю з туристичними, діловими, екскурсійними цілями, з візитом до близьких та обміну. Скільки можна буде перебувати в Китаї протягом пів року, поки невідомо, але зазвичай ліміт складає 90 днів.

Раніше безвізовий режим для росіян був доступний лише у складі туристичних груп. 2024 року лише для поїздок на курортний острів Хайнань цією можливістю скористалися близько 178 тис. громадян Росії.

В Асоціації туроператорів Росії вважають, що тепер турпотік збільшиться на 30-40%.

Раніше стало відомо, що російські туристи більше не зможуть самостійно оформляти візи до Ірану – тепер отримання туристичної візи можливе лише через іранські турфірми, з якими працюватимуть російські туроператори.

Наприкіці серпня стало відомо, що Словаччина знову почала видавати візи для поїздок з метою туризму громадянам Росії.

У липні голова комітету Держдуми Росії з туризму та розвитку туристичної інфраструктури Сангаджі Тарбаєв заявив, що росіян слід оподаткувати на виїзний туризм, щоб підтримати російську туристичну галузь.