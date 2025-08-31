Іран посилив правила в’їзду для громадян Росії

Російські туристи більше не зможуть самостійно оформляти візи до Ірану – тепер отримання туристичної візи можливе лише через іранські турфірми, з якими працюватимуть російські туроператори.

Про це повідомила Асоціація туроператорів Росії (АТОР) із посиланням на посольство Ірану в Москві, передає The Moscow Times.

"Звернутися до іранських туркомпаній можна через російських туроператорів, які взаємодіятимуть з іранськими партнерами", – сказано в заяві Асоціації.

Як пояснили в посольстві, такі заходи пов'язані із загостренням ситуації на Близькому Сході та спрямовані на "запобігання в'їзду небажаних осіб".

Раніше повідомлялося, що уряд РФ планує згорнути роботи з поглиблення Волго-Каспійського морського судноплавного каналу, який використовується для торгівлі з Іраном.

Наприкіці серпня стало відомо, що Словаччина знову почала видавати візи для поїздок з метою туризму громадянам Росії.

Із 12 вересня 2022 року вступило у дію рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Громадяни Росії більше не можуть оформлювати віз для поїздок до країн Шенгенської зони за спрощеною процедурою.